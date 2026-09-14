인천시, 소상공인 경영안정자금 505억 대출 지원

큰사진보기 ▲인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)는 추석을 앞두고 자금 수요가 급증하는 소상공인들의 부담을 덜고 민생경제에 활력을 불어넣기 위해 대규모 경영안정자금을 푼다.인천시는 지속되는 경기 둔화와 내수 소비 위축으로 경영난을 겪고 있는 관내 소상공인을 지원하기 위해 총 505억 원 규모의 '2026년 3단계 희망인천 소상공인 경영안정자금'을 오는 9월 17일(목)부터 지원한다고 밝혔다. 올해 인천시는 1단계(1월) 1000억 원, 2단계(3월) 1145억 원을 지원한 바 있다.이번 3단계 지원은 명절 대목을 앞두고 실질적인 현금 유동성을 적시에 공급해 소상공인의 경영 정상화를 돕고 지역 상권의 온기를 회복시키는 데 초점을 맞췄다. 이번 조치로 약 1,700여 개 소상공인 업체가 융자 혜택을 누릴 수 있을 것으로 전망된다.지원 대상은 인천에 사업장을 둔 소기업 및 소상공인으로, 최근 홈플러스 폐점으로 피해를 입은 기업도 포함된다. 대출 한도는 업체당 최대 5000만 원이다.소상공인의 고금리 부담을 대폭 덜어주기 위해 이자 지원 혜택 등 지원을 강화했다. 최초 1년간은 연 2.0%, 이후 2년간은 연 1.5%의 이자를 지원하며, 보증료율 역시 일반 보증보다 낮은 연 0.8%가 적용되어 초저금리 수준으로 자금을 이용할 수 있다.대출은 신한·농협·하나·국민·우리·카카오뱅크·케이뱅크 등 7개 협약 은행을 통해 진행된다. 다만, 한정된 재원을 더 많은 소상공인에게 고루 나누기 위해 올해 인천시 경영안정자금을 이미 이용한 기업, 최근 3개월 이내 신용보증재단 보증지원을 받은 경우, 보증금액 합계 2억 원 이상인 경우, 도박·유흥·향락·담배 관련 업종 등 보증 제한업종, 연체·체납 등 보증 제한 사유에 해당하는 경우는 지원 대상에서 제외된다.신청 접수는 오는 9월 17일 오전 9시부터 자금 소진 때까지 선착순으로 진행된다. 영업점 방문 없이 인천신용보증재단 모바일 앱 '보증드림'을 통해 비대면으로 간편하게 신청할 수 있다. 다만, 디지털 소외계층인 만 65세 이상 고령자, 장애인, 임산부 등을 위해 인천신용보증재단 각 관할 지점에서는 방문 현장 예약 및 대면 접수 창구도 함께 운영한다.김준성 인천시 경제국장은 "이번 경영안정자금은 명절을 앞두고 자금 압박이 커진 소상공인들의 무거운 경영 부담을 덜고, 침체된 지역 상권 활성화를 위한 조치"라면서 "소상공인들이 현장에서 즉각 체감할 수 있는 맞춤형 정책금융 지원을 흔들림 없이 이어 나가겠다"고 말했다.궁금한 사항은 인천신용보증재단 누리집(www.icsinbo.or.kr)을 참고하거나, 고객센터(☎ 1577-3790) 및 '보증드림' 앱을 통해 확인할 수 있다.