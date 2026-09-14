'AI 속도조절론'에 트럼프 "부정적 세력이 일어나지도 않을 일을..."

큰사진보기 ▲2026년 8월 17일 월요일, 워싱턴의 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 구조대원 라이더 윌리엄스를 만나 이야기를 나누고 있다. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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AI가 인류에 심각한 위협이 될 수 있다는 경고가 잇따르는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 AI 개발 속도 조절론과 관련해 "부정적 세력이 제기하고 있으며, 일어나지도 않을 일을 들먹이고 있다"고 말했다.트럼프 대통령은 현지시각 13일 아일랜드 둔베그 골프장에서 기자들과 만나 "우리는 세계에서 가장 정교하고 발전된 국가이며 솔직히 말해 저는 이 상태를 유지하고 싶다"면서 "왜냐하면 AI에서 승리하는 자가 결국 (모든 것에서) 승리하기 때문(because whoever wins AI wins)"이라고 밝혔다.최근 앤트로픽 전직 연구원인 제이콥 콕슨은 자신의 X(옛 트위터)에 "AI가 10년 내 인류를 멸망시킬 수 있다"고 고백했다. 콕슨의 언급 이후 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO 등도 'AI 개발 속도 조절이 필요하다'고 목소리를 높이고 있지만, 트럼프 대통령은 이를 일축한 것이다.트럼프 대통령은 오히려 속도조절론을 제기하는 이들을 '부정적 세력'으로 규정했다. 그는 "(AI) 안전장치(guardrails)를 마련할 수도 있고, 이런 저런 조치들을 취할 수도 있다"면서 "제 생각에는, 이런 문제를 끌고 나오지 말아야 할 매우 부정적인 세력(very negative forces)들이 규제 논의를 제기하고 있으며, 그들은 일어나지도 않을 일들을 들먹이고 있다"고 말했다.워싱턴 포스트와 AP 등에 따르면 트럼프 대통령은 아일랜드에서 워싱턴으로 돌아오는 비행기 안에서 'AI 위험성을 축소하려는 건가(whether he was trying to minimize the risks)'라는 기자 질문에 "좋은 점이 나쁜 점보다 많을 것이다, 큰 차이로(going to be more good than bad, but by a lot)"라고 답했다.