공장 소리에 묻혔던 내 이름... 30년 만에 되찾은 배움의 봄날

필자는 부산진구 당감동에 위치한 성지문화원에서 '사회연대경제 청년 일경험' 사업에 참여하고 있습니다. 근무하는 동안의 어르신들의 수업 현장을 참관하고, 수강생 어르신(이순자 님·가명) 및 최은화 원장과의 인터뷰를 진행하여 작성한 기사입니다.

큰사진보기 ▲기초 영어 수업 현장알파벳부터 차근 차근, 다시 배워보는 어르신들의 영어 공부 현장 ⓒ 최은화 관련사진보기

"A... B... C... D"

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큰사진보기 ▲2026년 8월 광복절 특강문해교육으로 기본적인 한글, 영어, 수학을 넘어서 생활문해로서 다각도 교육 프로그램 운영 중 ⓒ 최은화 관련사진보기

교재를 펼치고 큼직하게 적힌 영어 알파벳 낱말을 정성껏 따라 읽고 써보는 어르신들의 목소리가 교실에 가득 차오른다. 손가락 마디 굳은살이 배인 손으로 꾹꾹 눌러쓰는 공책 위 글씨들. 부산진구 당감동, 당감초등학교 후문 앞 배움터 '성지문화원'의 아침은 여느 학교 못지않게 뜨겁다.지금은 알파벳을 익히며 중학교 과정을 배우며 어린아이처럼 환하게 웃지만, 이곳을 찾는 어르신들 대부분은 가슴 한구석에 깊은 '배움의 한(恨)'을 품고 살아왔다. 바로 1960~80년대 신발 산업 전성기 시절, 대한민국 경제를 떠받쳤지만 정작 자신의 청춘과 배움은 바쳐야 했던 '당감동 신발공장' 시절의 기억이다.과거 부산진구 당감동, 가야동 일대는 대한민국 신발 산업 전성기로서 배움보다는 화려한 수출 실적을 선택하여 가족의 생계 유지를 위한 여공들의 삶이 있었다. '동양고무, 진양고무, 국제상사' 등 집안의 생계를 위해, 혹은 남동생의 학비를 벌기 위해 어린 나이에 책가방 대신 공장 작업복을 입었던 수많은 여공들이 이곳의 거리를 채웠다. 나라의 경제는 눈 부시게 성장했지만, 그 그늘 속에서 자신의 이름 세 글자조차 마음껏 써보지 못한 이들이 많았다."글을 몰라서 배움의 한(恨)이 있었다"고 말하는 이순자(82·가명·당감동 성지문화원 교육생) 어르신. 그 진심이 담긴 말 한마디에 배움에 대한 목마름이 오랜 세월 가슴 속 응어리로 남았다는 걸 알 수 있었다.1994년 12월 최은화 원장이 부산진구 당감동에 어머니학교로 설립한 성지문화원(SUNGJI EDUCATION CENTER)이 세월의 한을 따뜻하게 보듬어 온 지 어느덧 30년이 넘었다. 성지문화원은 단순히 글자를 가르치는 것을 넘어 교육의 시기를 놓친 어르신들의 청춘과 배움의 권리를 되찾아주는 삶의 안식처이저 배움터이다.'교육평등 행복나눔'의 교육관 아래 지역 어르신들을 비롯해 교육 소외 계층을 위한 문해교육 및 평생학습의 중심 기관으로 활발한 활동을 하고 있다. 현재 부산진구의 대표적인 평생교육기관이자 문해교육의 거점으로 130여 명의 성인학습자가 함께 하고 있다.최근 성지문화원 교실에는 새로운 바람이 불고 있다. 한글과 초등·중등 학력인정, 초등·고등 검정고시를 넘어 기초 영어, 일본어, 스마트폰 활용, 컴퓨터 교육 그리고 학습을 넘어 어르신들의 안전과 삶의 질 향상을 위한 건강체조, 그림교실, 도자기 공예 등 다각도 프로그램을 접목하고 있어 어르신들의 배움 영역이 점점 넓어지고 있는 것이다.특히 영어를 어렵게만 느끼던 어르신들이 알파벳부터 차근차근 익혀 기본적인 영어 회화와 실생활 표지판, 메뉴, 로고를 읽어낼 때마다 교실에는 "나도 할 수 있다"는 자신감이 피어난다. 늦었다고 생각했던 배움의 길에서, 어르신들은 매일 더 젊어지고 있다.배움이라는 긴 여정 속에서 가장 아름다운 것은 '도전하는 마음'이다. 30년 동안 당감동 한자리를 지켜온 성지문화원과 그곳에서 뒤늦은 배움의 꽃을 피워내는 어르신들의 뒷모습은 우리에게 나지막이 말해주고 있다. 배움에는 결코 늦은 때가 없다고.