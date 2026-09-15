교통비 아끼려다 매번 공부합니다, 계속 바뀌는 기후동행카드

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"이번에는 또 어떻게 바뀐 거지?"

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큰사진보기 ▲건대입구역에서 모두의 카드를 받기 위해 기다리고 있는 사람들 ⓒ 김은서 (나) 관련사진보기

하루에도 몇 번씩 대중교통을 이용하는 나에게 교통카드는 없어서는 안 될 생활용품이다. 특히 교통비가 부담되는 대학생에게 일정 금액을 내고 대중교통을 이용할 수 있는 '기후동행카드'는 꽤 유용했다. 매일 아무 생각 없이 카드를 찍고 다녔는데, 최근 기후동행카드가 '기후동행패스'로 바뀐다는 소식을 들으면서 다시 관련 내용을 찾아보기 시작했다.처음에는 이름만 바뀌는 줄 알았다. 하지만 알아보니 이용할 수 있는 교통수단과 혜택, 이용 방법 등이 달라져 있었다. 기존에 사용하던 카드가 있는데도 새로운 제도를 다시 확인해야 했다. 교통비를 아끼려고 선택한 카드인데, 정작 제도가 바뀔 때마다 내가 다시 공부해야 하는 상황이 된 것이다.문제는 나처럼 매일 대중교통을 이용하는 사람에게 이런 변화가 단순한 정보 변경으로 끝나지 않는다는 점이다. 어떤 카드를 사용해야 하는지, 기존 카드는 언제까지 이용할 수 있는지, 새로운 혜택을 받으려면 무엇을 해야 하는지 하나씩 확인해야 한다. 특히 통학과 아르바이트를 병행하는 대학생에게는 이런 과정도 시간과 노력이 필요한 일이다.기후동행카드가 기후동행패스로 바뀐 이유는 이용자에게 더 다양한 혜택을 제공하고 대중교통 이용 범위를 넓히기 위해서다. 새롭게 도입된 기후동행패스는 정부의 '모두의카드'를 기반으로 서울시민에게 추가 혜택을 제공하는 방식이다. 기존보다 이용할 수 있는 교통수단의 범위가 넓어지고, 청년층을 위한 혜택도 확대됐다.분명 이용자 입장에서도 좋아진 부분이 있다. 하지만 새로운 혜택을 받기 위해서는 그만큼 이용자가 달라진 내용을 알아야 한다. 이미 익숙하게 사용하던 카드일수록 변화가 생겼을 때 오히려 혼란이 커질 수 있다.나 역시 이번에 직접 카드를 바꾸고 관련 내용을 찾아보면서 이런 불편함을 체감했다.지난주에는 실제로 카드를 바꾸기 위해 지하철역을 찾았다. 역 앞에는 카드를 교환하려는 사람들이 줄을 서 있었고, 많은 사람들이 새로운 제도를 확인하기 위해 현장을 찾은 모습을 볼 수 있었다.카드 한 장을 교환하는 일이 그 자체로 어려운 것은 아니다. 하지만 매일 같은 카드를 쓰던 사람 입장에서는 '바꿔야 한다'는 사실부터 알아야 하고, 어디서 바꿀 수 있는지도 다시 찾아봐야 한다. 대중교통을 편하게 이용하려고 만든 카드인데, 정작 새 시스템에 적응하려니 또 다른 시간과 노력이 드는 셈이다.물론 이런 변화가 모두 불편하기만 한 것은 아니다. 새로운 기후동행패스는 기존보다 이용 범위가 넓어지고 환급 혜택도 받을 수 있어 교통비 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 문제는 이 혜택을 누리려면 기존 이용자가 새로운 제도를 다시 익혀야 한다는 점이다.줄을 서서 기다리다 보니 문득 이런 생각이 들었다. 나는 그동안 이 카드를 그냥 단말기에 갖다 대기만 하면 끝나는 걸로 알고 있었는데, 정작 그 한 번의 태그 안에서는 무슨 일이 일어나고 있는 걸까.찾아보니 카드나 스마트폰을 단말기에 대는 순간, 이용 정보가 교통 시스템으로 전송되면서 승·하차와 결제 내역이 바로 처리되고 있었다. 모바일 교통카드의 경우엔 스마트폰으로 카드를 등록하거나 이용 내역을 확인하는 것도 가능했다. 그동안 아무 생각 없이 찍고 다녔던 카드 한 장에 전자결제와 정보통신기술이 이렇게 촘촘히 얽혀 있다는 걸, 이번에 카드를 바꾸면서야 새삼 다시 느끼게 되었다.결국 이번 기후동행카드의 변화도 이름만 바뀐 게 아니라, 그 안에서 돌아가는 시스템 자체가 달라진 것이었다. 이용자 입장에서는 카드 한 장 바뀌는 걸로 보이지만, 실제로는 교통 서비스가 제공되는 방식과 정보가 처리되는 방식까지 함께 바뀌고 있는 셈이다.줄 서서 기다리는 동안 옆에 있던 아주머니가 "이거 그냥 예전 카드 쓰면 안 돼요?" 하고 역무원한테 물어보시는 걸 들었다. 역무원도 설명하다가 좀 지친 것 같았다. 나도 처음엔 그냥 이름만 바뀌는 줄 알았는데, 막상 와보니 그게 아니었던 거다.새 카드를 만드는 것보다, 기존에 쓰던 사람이 뭘 해야 하는지부터 제대로 알려주는 게 먼저 아닐까. 교통비 아끼려고 쓰던 카드인데, 이러다 보면 오히려 신경 쓸 게 더 많아지는 느낌이다. 앞으로 또 다른 변화가 생기더라도 이용자가 혜택을 놓치거나 사용 방법을 몰라 불편을 겪는 일은 없었으면 한다.