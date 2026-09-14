캠핑카로 전국 누비는 부부가 '통기타'로 벌인 일

큰사진보기 ▲서원복·남경희 씨 부부가 9월 8일 용추계곡 따뜻한 햇볕을 받으며 7080세대 노래를 열창하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

"캠핑을 시작한 지도 9년 정도 됐어요. 강원도에서 부산까지 전국 방방곡곡 좋은 곳을 찾아다니며 캠핑을 했죠. 그런데 용추계곡만 한 곳이 없더라고요. 공기도 좋고, 물도 좋고, 사람도 좋아요. 그래서 저희 부부만의 여름철 아지트로 삼고 있어요."

큰사진보기 ▲남편 서원복씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"캠핑을 하다 보니 취미를 다시 살려봐야겠다는 생각이 들었어요. 처음에는 둘이 자연 속에서 기타를 치고 노래를 부르며 놀았는데, 지난해 광양 배알도에서 캠핑하다 우연히 무대에 설 기회를 얻었죠. 이후 사람들이 '여행 다니면서 버스킹을 해보는 게 어떠냐'고 제안했어요."

큰사진보기 ▲아내 남경희씨 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲서원복·남경희 씨 부부가 지난 9월 7일 안의면에 이웃돕기 성금을 기탁했다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"대부분 몇천 원씩 모금함에 돈을 넣어주시는데, 어떤 분은 등산을 갔다가 다시 내려와 '좋은 일에 써달라'며 마음을 전하기도 했어요. 현금이 없어 돈을 내지 못하더라도 진심으로 응원해 주는 분들도 많고요. 그럴 때면 '아직 세상은 살 만하구나'라는 생각이 듭니다. 돈보다 더 소중한 무언가를 받고 있는 것 같아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

경남 함양군 안의면 용추계곡에 여름이 찾아오면 시원한 계곡 물소리와 함께 라이브 음악을 들을 수 있다. 감미로운 통기타 선율에 실린 7080 가요가 용추계곡을 찾은 관광객들의 발걸음을 붙잡는다. 누군가는 조용히 음악을 감상하다 박수를 보내고, 누군가는 흥얼거리며 노래를 따라 부른다. 때로는 지나가던 관광객이 직접 마이크를 잡기도 한다.이곳에서 기타를 연주하며 사람들과 노래를 나누는 이들은 대전에 사는 서원복(64)·남경희(62)씨 부부다. 이들은 여름이면 캠핑카를 타고 용추계곡을 찾아 장기간 머물며 자연 속에서 생활한다. 유튜브 채널 '7080나나'를 통해 여행과 음악 이야기도 기록하고 있다.부부에게 용추계곡은 단순한 휴양지 이상의 공간이다. 바쁘게 살아온 지난날을 내려놓고 인생 후반기를 새롭게 즐기는 곳이다.깊은 산세와 맑은 계곡, 시원한 바람, 밤하늘에 총총 박힌 별까지. 부부는 용추계곡의 자연에 매료됐다. 주민들의 따뜻한 인심도 해마다 이곳을 다시 찾게 만드는 이유다.사업을 했던 남편 서원복씨와 남경희씨는 두 딸을 모두 결혼시키고 하던 일까지 정리한 뒤 부부만의 시간을 갖기 위해 캠핑을 시작했다. 젊은 시절 시간과 일에 쫓겨 정신없이 살아온 만큼 이제는 '우리 마음대로 살아보자'고 마음먹었다.서씨는 "더 이상 스트레스 받지 말고 속세를 떠난 듯 살아볼까 하는 생각으로 캠핑카를 끌고 전국을 다니게 됐다"며 "집을 떠나 캠핑카에서 장기간 생활하는 게 결코 편하고 안락하지만은 않지만, 아내가 함께해줘서 고맙게 생각한다"고 말했다.전국을 누비던 부부에게 학창 시절부터 즐겨왔던 기타가 다시 삶의 한가운데로 들어왔다. 학교 다닐 때 기타를 배웠지만 사업을 하면서 한동안 기타를 칠 여유가 없었다. 그러다 캠핑을 시작하면서 부부가 함께 다시 기타를 잡았다.그렇게 지난해부터 용추계곡 일주문 앞에서 부부의 버스킹이 시작됐다. 처음에는 기타 하나로 시작했지만 이제는 음향 장비와 반주기, 스크린까지 갖췄다. 관광객들이 신청한 노래를 불러주는 것은 물론, 직접 노래하고 싶은 사람에게는 마이크를 건넨다.관광객이 많이 몰리는 날이면 용추계곡 일주문 주변은 작은 공연장으로 변한다. 부부는 노래 사이사이 용추계곡과 용추폭포, 용추사, 금원산 등을 소개하며 관광객들에게 지역의 명소를 알리고 있다.부부의 버스킹에는 또 하나의 특별한 의미가 있다. 바로 '나눔'이다. 부부는 공연을 하며 모금한 돈을 지역의 어려운 이웃을 위해 기부하고 있다. 지난 7일에는 안의면사무소를 찾아 지난해에 이어 올해도 성금을 기탁했다.서원복씨가 기부를 시작한 데는 남다른 이유가 있다. 서씨는 "40년 전 일을 하다 다리를 크게 다쳐 장애 판정을 받았다"며 "일상생활에 큰 불편은 없지만 좋아하던 등산이나 운동을 하는 것은 쉽지 않다"고 말했다. 이어 "몸이 불편한 분들이 겪는 어려움을 잘 알고 있다"면서 "어려운 이웃들에게 조금이라도 도움이 됐으면 좋겠다는 생각으로 기부하게 됐다"고 설명했다.부부가 공연을 하며 한 푼 두 푼 모은 금액은 크지 않을지 몰라도, 버스킹을 통해 만난 사람들의 마음은 생각보다 크고 따뜻했다.