"안 쓰러지고 안 눕게" 평창이 보여주는 1차의료

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.글 싣는 순서
① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실
② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체
③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)
④ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄
⑤ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할
⑥ 마포구/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)
⑦ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)
⑧ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료
⑨ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)
함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.
함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.
함양군에서 지난해 복무를 마친 공중보건의는 10명이었지만 올해 처음 새로 배치된 인원은 5명에 그쳤다. 이후 2명을 추가로 받았지만 한 명의 의사가 여러 보건지소를 돌며 진료하는 일은 이미 시작됐다. 주민 가까이에 있던 의사는 줄고 있지만 지역에 고령화가 심화되면서 고혈압과 당뇨를 관리하고 몸이 약해지는 노인을 살펴야 할 일은 오히려 늘고 있다.
공중보건의 감소와 고령화는 함양만의 문제가 아니다. 강원특별자치도 평창군도 의료기관까지 이동하기 어려운 마을이 많고 노인에게 필요한 의료와 돌봄은 계속 늘고 있다. 평창은 이 문제를 주민이 크게 아프기 전부터 혈압과 혈당을 관리하고, 노인의 근력과 영양을 살피며 몸이 약해지는 것을 늦추는 일에 힘을 쏟고 있다.
통합돌봄은 공무원을 통해 돌봄 수요가 확인되면 몸이 불편해진 주민에게 의료와 요양, 식사와 가사 등 필요한 도움을 제공한다. 그러나 돌봄수요자가 혼자 생활하기 어려울 정도로 몸이 약해지는 시점을 늦출 수 있다면 이야기는 달라진다. 어쩌면 통합돌봄에서 가장 먼저 필요한 돌봄은 '돌봄이 많이 필요한 사람이 되지 않도록 돕는 일'인지도 모른다. 평창은 그 일을 1차의료에서 시작하고 있다.
걷지 못하면 농촌에서 살기 더 어렵다
'노인이 계속 걸을 수 있는가'는 농촌 통합돌봄에서 중요한 문제다. 한번 거동이 어려워지면 병원에 가는 것만 힘들어지는 것이 아니라 식사와 목욕, 청소와 외출까지 일상 대부분에 다른 사람의 도움이 필요해지기 때문이다.
박건희 평창군보건의료원장은 농촌에서는 이때부터 집에서 계속 생활하기가 더욱 어려워진다고 설명했다. 면 소재지에서 20~30분 떨어진 마을까지 요양보호사가 찾아가기 쉽지 않고 함께 사는 배우자 역시 70~80대인 경우가 많다. 가족이 다른 지역에 살면 필요한 돌봄을 가족에게 맡기는 것도 현실적으로 어렵다.
"농어촌에서 일단 눕게 되면 집에서 통합돌봄을 받기가 현실적으로 쉽지 않습니다. 그래서 핵심은 이분들이 안 쓰러지고 안 눕게 하는 겁니다."
박 원장이 먼저 꼽는 것은 고혈압과 당뇨 같은 만성질환 관리다. 관리가 제대로 되지 않아 뇌졸중이나 심혈관질환이 생기면 어느 날 갑자기 거동을 못할 수 있다. 다른 하나는 노쇠다. 나이가 들면서 근육이 빠지고 몸이 약해지면 넘어질 가능성이 높아지고 골절 뒤에는 다시 걷지 못하는 경우도 생긴다. 두 문제를 막는 데 공통적으로 필요한 것은 운동하고 제대로 먹는 일이다.
박 원장은 "고혈압과 당뇨 관리도 운동과 영양이고 노쇠예방도 결국 운동과 영양"이라며 "노쇠예방은 걷기만 해서는 안 되고 스쿼트 같은 근력운동을 해야 하고 단백질도 함께 먹어야 한다"고 말했다.
평범해 보이는 이 일이 주민이 혼자 생활할 수 있는 기간을 좌우할 수 있다. 다리에 힘이 남아 있어야 스스로 화장실에 갈 수 있고 밥을 챙겨 먹으며 집 밖으로 나갈 수 있다. 걷던 사람이 계속 걷게 하는 것도 돌봄인 셈이다.
99만 원 들인 노쇠예방, 의료·요양비는 877만 원 적었다
평창군은 이런 생각을 10년 넘게 현장에서 시험해왔다. 평창군보건의료원과 지역사회는 노인의 근력과 영양을 관리하고 우울과 복용약, 집 안의 낙상 위험까지 함께 살피는 노쇠예방사업을 이어왔다.
단순한 건강체조 사업과는 다르다. 몸이 약해질 위험이 있는 노인을 찾아 주 2회 근력·균형·유산소 운동을 하고 단백질을 보충한다. 필요한 주민에게는 우울 관리와 불필요한 약을 줄이는 상담, 집 안에서 넘어질 수 있는 위험요인을 줄이는 지원도 함께 제공했다.
이 사업의 장기 효과를 살펴본 연구 결과도 나왔다.
2025년 11월 국제학술지 <JAMA Network Open>에 발표된 연구는 평창에서 24주간 노쇠예방 프로그램에 참여한 노인과 참여하지 않은 노인을 최대 66개월 동안 추적했다. 성향점수를 이용해 건강상태 등이 비슷한 119쌍을 비교한 결과 프로그램에 참여한 사람은 사망하거나 장기요양보험 대상이 되지 않고 지낸 기간이 평균 6.53개월 길었다. 의료와 장기요양에 들어간 누적 비용도 1인당 7688달러, 당시 환율로 약 877만 원 적은 것으로 분석됐다. 프로그램에 들어간 비용은 1인당 약 99만 원이었다.
운동과 영양을 중심으로 한 6개월의 개입이 이후 수년 동안 입원과 장기요양 이용 감소와 관련이 있었다는 점은 눈여겨볼 만하다.
박 원장은 이 결과를 의료비 절감만으로 보지 않는다. 고혈압과 당뇨를 관리하며 일상을 유지하는 사람과 뇌졸중이나 골절 뒤 장기요양까지 필요한 사람에게 들어가는 사회적 비용에는 큰 차이가 있다. 그는 인터뷰에서 합병증이 없는 고혈압·당뇨 환자가 연간 약 200만 원의 의료비를 사용한다면 거동을 잃고 장기요양까지 필요해진 이후에는 의료와 요양을 합쳐 연간 약 2000만 원이 들어간다고 설명했다.
만약 의료비가 많이 들어가는 상태가 된다면 건강보험과 장기요양보험에서 많은 돈을 지출하게 된다. 하지만 그 단계로 넘어가지 않도록 지자체 예산이 투입되어서 1차의료를 충분히 해내도 충분한 보상이 없다. 박 원장은 "노쇠예방을 개별 지자체의 건강증진사업에만 맡기지 말고 건강보험 재정을 아끼기 위한 의료의 하나로 볼 필요가 있다"고 강조했다.
'길 뚫린 오지'에서 만난 보건진료소
평창처럼 주민이 넓게 흩어져 사는 농촌에서는 가까이에서 주민을 계속 만나는 사람도 필요하다. 박 원장은 평창에 오기 전까지 도로가 좋아진 만큼 작은 보건진료소를 계속 유지할 필요가 있는지 의문을 가졌다고 한다.
2023년 평창군보건의료원장으로 부임한 뒤 15개 보건진료소를 직접 돌아본 생각은 달라졌다. 박 원장은 이런 마을을 '길 뚫린 오지'라고 표현한다. 도로는 있지만 자동차를 운전하지 못하는 노인에게 그 길은 병원으로 갈 수 있는 길이 아니다. 하루 몇 번 없는 버스를 기다려 갈아타야 하고 자녀가 다른 지역에 살면 읍내 병원에서 약을 받아오는 일도 쉽지 않다. 한겨레가 지난해 평창 등매보건진료소를 취재했을 당시 이 진료소는 5개 마을 617명을 맡고 있었으며 간호사인 보건진료소장은 진료소까지 오지 못하는 주민의 집도 한 달에 20~30차례 찾고 있었다.
보건진료소장은 주민의 병만 아는 것도 아니다.
박 원장은 주민들이 경찰이나 법원에서 온 우편물을 들고 와 내용을 물어보고 마을의 크고 작은 일을 의논하는 모습을 봤다고 했다. 오랫동안 근무한 보건진료소장일수록 어느 집에 누가 살고 어떤 질환이 있으며 최근 몸 상태가 어떻게 달라졌는지를 알고 있었다.
평창군은 보건진료소를 홀로 떨어진 작은 의료기관으로 두지 않고 있다. 보건지소 의료진이 진료소를 찾아가고 현장에서 판단하기 어려운 문제는 경험 있는 의료인에게 물을 수 있도록 원격협진도 이용한다. 전문의와 간호사, 운동·영양 인력도 주민의 상태에 따라 함께 참여한다.
통합돌봄보다 먼저 필요한 돌봄
함양에서 통합돌봄을 취재하며 확인한 변화는 도움이 필요한 한 사람을 먼저 보기 시작했다는 점이었다. 혼자 밥을 챙기기 어려운 주민에게 식사를 제공하고 병원에 혼자 가기 어려우면 동행하며 집을 치울 수 없으면 대청소를 지원한다. 기존 제도에서 잘 보이지 않던 필요를 찾아 필요한 도움을 제공한다는 점에서 의미가 크다. 평창군의 경험은 여기서 질문을 하나 더 가져온다.
'그런 도움이 많이 필요한 상태가 되는 시기를 늦출 수는 없을까?'
계속 걸을 수 있다면 목욕과 이동을 다른 사람에게 의지해야 하는 시점도 늦어진다. 고혈압과 당뇨를 잘 관리하면 뇌졸중 뒤 재택의료와 장기요양을 받아야 하는 위험도 낮출 수 있다. 노쇠가 시작될 때 근육을 다시 키우고 제대로 먹게 하는 일은 사람이 자신의 일상을 계속 이어가도록 돕는 일이다.
통합돌봄과 1차의료 가운데 어느 하나를 고를 문제는 아니다. 몸이 불편해진 주민에게 필요한 돌봄은 반드시 제공해야 한다. 다만 초고령 농촌에서는 필요한 서비스를 몇 개 더 마련할 것인가만큼 그 서비스를 많이 필요로 하지 않도록 주민의 건강을 평소부터 관리하는 일에도 눈을 돌릴 필요가 있다.
박 원장은 평창군에서 하고 있는 일을 완성된 답이라고 말하지 않는다. 권역별로 직원들이 함께 일하고 의료와 건강증진을 같이 보는 일도 여전히 시행착오를 겪고 있다고 설명했다.
그럼에도 평창의 노쇠예방은 분명한 질문을 던진다.
100만 원가량을 들여 노인이 운동하고 잘 먹도록 도왔더니 의료와 장기요양 이용이 적었고 돌봄이 많이 필요한 상태로 넘어가는 시기도 늦어졌다. 거대한 병원을 새로 짓거나 값비싼 장비를 들여놓은 결과가 아니다. 몸이 약해지는 사람을 먼저 찾아 운동시키고 먹는 것을 살핀 결과다.
함양군 역시 통합돌봄을 이제 시작했다. 공중보건의는 줄고 고령자는 늘고 있다. 돌봄이 필요한 주민에게 적절한 서비스를 제공하는 일과 함께 그 주민이 가능한 한 오래 스스로 생활할 수 있도록 건강을 관리하는 일도 이제 통합돌봄 안에서 함께 고민할 때다.
안 아프게 할 수는 없어도 덜 아프게 할 수 있고 노화를 막을 수는 없어도 노쇠는 늦출 수 있다. 사람이 계속 걷고 자신의 일상을 이어가게 하는 의료. 평창군이 보여주는 1차의료는 돌봄이 시작되기 전부터 이미 돌봄을 하고 있다.
* 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.