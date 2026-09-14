"안 쓰러지고 안 눕게" 평창이 보여주는 1차의료

노쇠와 질병 등으로 일상생활이 어려워져도 살던 곳에서 계속 생활할 수 있도록 의료와 요양, 돌봄을 함께 지원하는 통합돌봄이 지난 3월 27일부터 본격 시행됐다. '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따르면 통합돌봄은 일상생활 유지가 어려운 노인과 장애인 등이 살던 곳에서 건강한 생활을 이어갈 수 있도록 의료와 요양, 돌봄서비스를 함께 제공하는 것이 목적이다.



함양군은 전체 인구 3만6000여 명 가운데 노인 인구가 1만5000여 명에 이를 만큼 고령화가 빠르게 진행된 지역이다. 고령자가 늘어날수록 고혈압과 당뇨 등 꾸준히 관리해야 하는 질환도 늘고 거동이 불편해지면서 병원 한번 가는 일도 어려워진다. 의료와 요양, 식사와 이동 문제를 따로 떼어 생각하기 어려운 주민도 자연스럽게 많아진다.



함양군에서는 통합돌봄을 시행하는 과정에서 기존 사업으로 채우지 못했던 틈도 발견돼 방문복약상담과 병원동행, 식사지원, 대청소 등 새로운 사업까지 만들어지고 있다. 그렇다면 통합돌봄이 시작된 함양에서 의료는 어떤 역할을 해야 할까. 주민이 크게 아픈 뒤 병원을 찾는 것에 앞서 평소 건강을 살피고 질병을 관리하며 병원을 직접 찾기 어려워진 이후에도 필요한 진료를 받을 수 있으려면 무엇이 필요할까.

글 싣는 순서

① 함양/ 통합돌봄으로 다시 보는 함양의 의료 현실

② 산청/ 농촌에서 만드는 의료공동체

③ 평창/ 1차의료가 중요하다 (평창군의료원 박건희 원장)

④ 성동구/ 대상자 중심으로 이어지는 통합돌봄

⑤ 부천/ 통합돌봄에서 달라지는 보건소의 역할

⑥ 마포구/ 집으로 찾아가는 의료 (한국재택의료협회 유창근 사무총장)

⑦ 시흥/ 다른 의료는 가능하다 (록향의료재단 백재중 이사장)

⑧ 안산/ 의료복지사회적협동조합의 재택의료

⑨ 제주/ 주민이 만드는 의료돌봄 (제주담을의료복지사회적협동조합)

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박건희 평창군보건의료원장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"농어촌에서 일단 눕게 되면 집에서 통합돌봄을 받기가 현실적으로 쉽지 않습니다. 그래서 핵심은 이분들이 안 쓰러지고 안 눕게 하는 겁니다."

큰사진보기 ▲박건희 평창군보건의료원장이 지난 9월 8일 국회의원회관에서 열린 ‘농어촌 지역 의료·돌봄 현안 해법 모색 토론회’에서 주제발표를 하고 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

'그런 도움이 많이 필요한 상태가 되는 시기를 늦출 수는 없을까?'

* 이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (최학수PD)에도 실렸습니다.