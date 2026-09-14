고령화 심할수록 '고령친화환경' 인식 낮았다

큰사진보기 ▲'청춘드림워싱' 사업장에서 노인일자리 참여 어르신이 다회용 식기를 세척하는 작업을 하고 있다. ⓒ 한국노인인력개발언 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공동체사업단 노인일자리인 '동네방앗간'에 참여하고 있는 어르신들이 떡을 만들고 있다. 각자 역할을 나눠 쌀을 씻고 물에 담그기도 하고, 쌀을 빻기도 하고, 떡을 찌기도 하고, 떡을 뽑고 만들기도 한다. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관(사진 왼쪽에서 세번째)이지난 8월 7일 오후 서울 강동구이 있는 공동체사업단 '할로마켓 두 번째 봄'을 찾아 노인일자리 현장의 폭염 대응 상황과 운영 실태를 점검하고 있다. 이 자리에는 김수영 한국노인인력개발원장(왼쪽 두번째)도 함께했다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

인구 고령화가 심한 지역일수록 정작 주민들이 느끼는 '고령친화환경'은 전국 평균보다 낮은 것으로 나타났다. 반면 노인일자리 사업 기반이 잘 갖춰진 지역이나 노인일자리 참여가 활발한 지역에서는 고령친화환경에 대한 인식이 상대적으로 긍정적이었다.한국노인인력개발원은 14일 '한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)'을 통해 2024년 기준 60~74세 1차 베이비부머(baby boomer) 세대와 노인일자리 참여자의 고령친화환경 인식을 비교한 결과를 공개했다. 고령친화환경은 고령자가 건강과 자립성을 유지하면서 지역사회에 지속적으로 참여할 수 있는 여건을 말한다.이번 조사 결과에 따르면 고령화율이 높은 전남·경북·강원·전북에서 베이비부머 세대의 고령친화환경 인식은 전국 평균 3.45점보다 낮았다. 전남은 고령화율이 27.2%로 가장 높았지만 인식 점수는 3.30점에 그쳤다. 경북(고령화율 26.0%)과 강원(25.4%)도 각각 3.30점, 3.23점으로 전국 평균을 밑돌았다.반면 노인일자리 사업단이 많은 지역에서는 고령친화환경 인식이 상대적으로 높았다. 사업단 수가 많은 서울(226개), 경기(196개), 부산(104개)의 베이비부머 세대 인식 점수는 각각 3.60점, 3.49점, 3.48점으로 모두 전국 평균보다 높았다.노인인구 대비 노인일자리 참여율에서도 비슷한 경향이 나타났다. 강원(14.6%), 전북(14.6%), 광주(11.4%), 전남(10.3%) 등 참여율이 높은 지역 가운데 강원·광주·전남의 노인일자리 참여자 고령친화환경 인식은 각각 3.38점, 3.62점, 3.46점으로 나타났다.특히 고령화율이 높은 지역에서 베이비부머 세대의 인식은 낮았지만, 실제 노인일자리 참여자들의 인식은 상대적으로 높게 나타난 점이 눈에 띈다. 한국노인인력개발원은 이를 두고 노인일자리 참여가 지역사회에 대한 긍정적 인식을 형성하는 중요한 요인으로 작용할 가능성을 보여준다고 분석했다.세부 영역에서도 지역별 차이가 확인됐다. 제주에서는 노인일자리 참여자의 인식이 베이비부머 세대보다 물리적 환경 0.71점, 사회문화적 환경 0.81점, 보건·복지서비스 환경 0.82점 높았다. 대구·강원·전남에서도 노인일자리 참여자의 인식이 세 영역 모두에서 베이비부머 세대보다 높았다.반대로 울산·부산·대전·충북·경남 등에서는 대부분 영역에서 베이비부머 세대의 인식이 더 높게 나타났다.개발원은 고령화가 빠르게 진행되는 지역에서 수요에 비해 관련 인프라(기반시설)와 서비스 공급이 부족하거나 접근성이 떨어지는 점 등을 원인으로 꼽았다. 고령친화환경 조성을 위해서는 관련 인프라를 확충하는 동시에 지역사회의 어르신에 대한 인식을 높이고 정책 수용성을 높일 필요가 있다는 것이다.김수영 한국노인인력개발원장은 "노인일자리 정책은 어르신이 지역사회 안에서 지속적으로 활동하고 사람과 서비스를 연결하는 중요한 사회참여 기반"이라며 "어르신의 사회참여 기회를 넓히고 지역사회의 다양한 자원과 연계를 강화함으로써 고령친화적인 지역환경을 조성하는 데 기여해 나가겠다"고 강조했다.한편 이번 조사는 주거·지역사회의 편리성과 안전성을 보는 물리적 환경, 존중과 세대 간 교류 및 사회참여 여건을 보는 사회문화적 환경, 건강·돌봄·복지서비스 이용 편의성을 보는 보건·복지 서비스 환경 등 3개 영역을 5점 척도로 조사했다.