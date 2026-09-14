군포시 어린이도서관, '도전! 천 권의 계단' 독서 캠페인 시작

큰사진보기 ▲군포시청 ⓒ 군포시 관련사진보기

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군포시 어린이도서관에서 오는 28일부터 어린이들의 올바른 독서 습관 형성을 돕기 위한 프로그램 '도전! 천 권의 계단' 을 운영한다. 어린이가 매일 한 권씩 책을 읽어 총 1천 권 완독을 달성하도록 독려하는 독서 캠페인으로, 참가 대상은 4세 유아부터 초등학교 3학년까지다.참여 어린이는 대출한 도서를 반납할 때마다 스티커를 받아 전용 스티커북을 채우게 되며, 목표인 1천 권을 모두 읽으면 완독 인증서와 메달을 받는다. 참가 접수는 운영 시작 일인 28일부터 받는다. 선착순 300명을 대상으로 진행한다. 참여를 희망하는 경우, 대상 어린이의 대출증 또는 모바일 회원증을 지참해 군포시 어린이도서관에 직접 방문하여 신청서를 작성하면 된다.어린이도서관 관계자는 "어린 시절의 독서 습관은 평생의 자산이 되는 만큼, 이번 프로그램을 통해 많은 어린이들이 스스로 목표를 달성하며 책 읽는 즐거움을 깨닫길 바란다"고 말했다.프로그램과 관련한 자세한 사항은 군포시도서관 홈페이지 공지사항을 참조하거나 군포시 어린이도서관(031-390-8677)으로 문의하면 된다.