"그냥 떠드세요, 대화를 나누세요" 밀양 청년들의 '자기탐색' 방법

함양군은 유네스코 세계유산 남계서원과 연계한 ‘선비문화유산 풍류관광벨트 조성사업’을 추진하고 있다. 남계서원 인근 수동면 원평리 일원에 숙박과 체험, 식사 기능을 갖춘 관광시설을 조성해 남계서원을 중심으로 체류형 관광을 만들겠다는 계획이다. 그러나 관광시설을 짓는 것과 그곳에 사람이 찾아오는 것은 다른 문제다. 함양에는 이미 대봉산과 상림, 남계서원 등 적지 않은 관광자원이 있지만 방문객이 지역에서 오래 머물고 다시 찾게 만드는 콘텐츠에 대한 고민은 계속되고 있다.



이번 기획은 무엇을 더 지을 것인지보다 이미 있는 지역을 사람들이 어떻게 새롭게 경험하도록 할 것인지에 초점을 맞춘다. 청년과 중장년을 지역으로 불러들이는 여행부터 지역의 이야기를 콘텐츠로 만드는 사람들, 청년의 자기탐색을 지역 체류로 이어가는 사례를 살펴본다. 관광투자가 실패한 일본 유바리시와 사람을 먼저 모은 뒤 공간을 만든 홋카이도 히가시카와의 사례도 함께 취재한다. 그 과정에서 성공사례를 그대로 함양에 옮기기보다 그 지역에서는 누가 프로그램을 만들었고 주민은 어떻게 참여했으며 사람들이 왜 찾아왔는지를 살펴보는 것이 목적이다. 과연 함양군은 새로운 소프트웨어를 찾을 수 있을까?

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"이거는 만나서 얘기해야 되는 거예요."

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"단톡방에서 얘기해도 될 텐데 '이거는 만나서 얘기해야 되는 거'라면서 그 일주일을 꼭 참고 오는 거예요."

큰사진보기 ▲밀양은대학 자기탐색학과를 기획·운영한 심오한연구소 ‘심바’ 씨. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"온전히 나로서의 탐색도 필요하지만 사회적인 나로서는 누구인가에 대한 것도 고민을 해봐야 된다는 생각이 들었던 거죠."

"홀로서는 자기탐색을 하기가 쉽지 않을걸요. 저는 관계는 반드시 탐색에 동반돼야 된다고 생각해요."

큰사진보기 ▲밀양소통협력센터에서 진행한 밀양은대학 자기탐색학과 참가자들의 모습. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"기존의 방식대로만 청년들을 바라보면 일자리를 주로 얘기해요. 빨리 취업해서 빨리 산업 역군이 돼야 되는데 지금 상황에서는 그렇게 연결되는 것이 쉽지 않기도 하고 양질의 일자리가 없기도 하고요. 들어간 곳이 나한테 맞는지도 모르겠고 나의 삶이 없어지는 것 같기도 해요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양(최학수PD)에도 실렸습니다.

<글 싣는 순서>① 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 청년편② 청년들은 지금 자기탐색 중? 그거 참 유교잖아?③ 로컬리즘이란 무엇일까? 지역을 살리는 콘텐츠④ 지역을 배경으로 채운 새로운 경험, 중장년편⑤ 행정이 무책임한 관광정책을 펼칠 때, 지자체 최초 파산신청 유바리시⑥ 산골짜기에 자기탐색을 위해 모이는 청년들, 히가시카와 Compath⑦ 제주 신술목학교를 들어보셨나요?자기 자신을 알아보기 위해 모인 사람들이 어느 순간부터는 서로의 일주일을 기다리기 시작했다. 밀양소통협력센터가 운영한 '밀양은대학 자기탐색학과'의 이야기다.운영진은 당초 참가자들이 매주 자기탐색 워크북을 작성하고 그 내용을 함께 이야기할 시간을 계획했다. 회차가 진행될수록 예상과 조금 달라졌다. 지난 일주일 동안 무슨 일이 있었고 어떤 고민을 했는지 이야기하는 시간이 길어지면서 워크북을 살펴볼 시간이 부족해졌다.자기탐색학과 운영을 담당했던 밀양소통협력센터 '루시'는 당시 참가자들을 이렇게 기억했다.결국 운영진도 계획을 고집하지 않았다. "그래. 그냥 떠드세요. 대화를 나누세요"자기탐색학과는 2024년과 2025년 두 차례 진행됐다. 루시는 자기탐색학과가 남긴 가장 큰 자산을 '연결의 경험'으로 꼽았다.자기탐색이라고 하면 혼자 자신을 돌아보는 시간을 먼저 떠올리기 쉽다. 밀양은대학 자기탐색학과는 반대로 다른 사람을 계속 만나도록 했다.프로그램을 설계하고 운영한 부산 영도 심오한연구소의 '심바'는 자기탐색을 개인 안에서만 진행할 수 없다고 봤다.다른 사람을 만나면 자신이 몰랐던 삶의 방식도 보인다. 어떤 삶을 보면서 '저렇게 살아봐도 괜찮겠다'고 생각할 수 있고 반대로 자신에게 맞지 않는 것이 무엇인지 알 수도 있다. 심바는 이를 "관계 속에서 나를 찾는 프로그램"이라고 설명했다.실제 참가자들에게도 '관계'는 프로그램에서 중요하게 남았다. 밀양은대학이 2025년 자기탐색학과 졸업생 9명을 대상으로 진행한 설문에서 가장 좋았던 부분을 묻자 '사람들과의 만남과 소통', '새로운 사람들의 이야기', '오프라인으로 만나서 이야기 나누었던 시간', '관계의 발견', '다양한 사람들을 만나는 것' 등의 답변이 반복됐다. 관계 형성을 위해 약 2개월간 진행한 운영기간을 두고도 9명 가운데 5명은 '약간 짧다'고 답했다. 졸업소감에서도 "좋은 사람들을 얻어서 좋았다"는 이야기가 나왔다.한 참가자는 가장 기억에 남는 순간으로 "어느 순간 친해져서 워크북에 쓰기보다는 서로의 대화에 집중하고 있었을 때"를 꼽았다. 이어 "누가 시켜서가 아니라 자발적으로 서로에 대해 궁금해하고 고민을 나누어주고 위로를 해주는 순간이 기억에 남는다"고 답했다.운영진이 워크북보다 참가자들의 대화를 기다려줬던 이유를 졸업생들의 답변에서도 확인할 수 있다.심바가 자기탐색학과를 설계하면서 먼저 생각한 것은 지금 청년들이 처한 상황이었다. 청년의 고민을 이야기할 때 사회는 여전히 취업과 일자리부터 꺼내는 경우가 많다고 봤다.정부 조사에서도 진로에 대한 고민은 청년의 주요 부담으로 나타난다. 국무조정실이 한국보건사회연구원과 한국리서치에 의뢰해 만 19~34세 청년이 있는 전국 1만 5000가구를 대상으로 실시한 '2024년 청년의 삶 실태조사'에서 최근 1년 동안 번아웃을 경험했다고 응답한 청년은 32.2%였다. 번아웃을 경험한 이유는 '진로불안'이 39.1%로 가장 많았고 업무과중 18.4%, 일에 대한 회의감 15.6%가 뒤를 이었다.'쉬었음 청년'이라는 말이 인터넷 장난으로 퍼지는 시대다. 일을 하는지, 구직하고 있는지, 쉬고 있는지로 청년을 나눌 수는 있지만 청년세대가 겪는 문제를 표현하기에는 부족하다.심바는 "청년들이 모두가 같은 삶의 방식으로 살 필요도 없고 그 삶의 방식이 옳다고만 얘기할 수 없는 시대에 삶의 탐색의 시간은 분명히 필요하다"고 말했다.자기탐색학과는 청년에게 취업하지 말라고 가르치는 프로그램이 아니다. 심바는 취업이나 창업이라는 답을 내놓기 전에 자신이 무엇을 좋아하고 누구와 어떻게 살고 싶은지 알아볼 시간을 먼저 가져야 한다는 걸 강조했다.밀양은대학 자기탐색학과는 관광사업이 아니었다. 외부 청년을 밀양으로 불러 정착시키는 것도 목적이 아니었다. 루시는 "외부 청년을 유입하는 데 목적이 있지는 않았다"며 자신이 살아온 길을 다시 돌아보고 나다움을 발견해 앞으로의 삶을 그려보는 것이 프로그램의 목적이었다고 설명했다. 자기탐색학과 초기 기획에도 자신을 알아가는 것과 함께 지역에서 더 오래 즐겁게 살아갈 방법을 찾고 서로의 삶을 지지하는 관계를 만드는 내용이 포함돼 있었다.그런데 자신을 알아보기 위해 사람을 만나면서 일부 참가자에게는 밀양도 달라졌다.2024년 참가자 가운데 밀양이 고향이지만 다른 지역에서 생활하던 사람이 있었다. 밀양에서 태어났지만 고향에 특별한 추억이나 애착은 크지 않았던 참가자였다. 자기탐색학과에 참여하면서 매주 기차를 타고 밀양으로 돌아왔고 사람을 만나고 이야기를 나누면서 새로운 기억이 생겼다.프로그램이 끝날 무렵 이 참가자는 루시에게 말했다. "나한테 드디어 고향이 생겼다. 고향에 대한 추억이 생겼다."태어난 곳은 처음부터 밀양이었다. 달라진 것은 말하자면 밀양에서 만난 사람과 그 사람들과 보낸 시간이었다.2024년 졸업생 13명을 대상으로 진행한 설문에서도 비슷한 변화가 일부 확인됐다. '프로그램 참여를 계기로 더 다양한 배경의 사람들과 교류하고 싶은 마음이 생겼다'는 문항에 12명이 5점 만점 중 4점 이상을 줬다. '밀양에서의 삶에 애정이 생겼다'에는 10명, '지역에서 새로운 것에 도전해보고 싶은 마음이 생겼다'에는 11명이 4점 이상을 선택했다.자기탐색학과는 관광을 목적으로 하지 않았지만 이 사례를 관광과 떨어뜨려서만 볼 필요도 없다. 여행 자체가 평소의 일상에서 벗어나 다른 사람과 공간에 자신을 놓는 시간이기 때문이다.관광학에서도 여행과 자기발견의 관계를 다뤄왔다. 한국관광학회 '관광학연구'에 2017년 발표된 심창섭·김정아의 연구에서 성인 341명을 조사한 결과 자신이 진짜 자기답다고 느끼는 경험을 추구하는 성향이 높을수록 자유여행을 선호하는 경향이 나타났다고 밝혔다. 또 다른 나홀로여행 연구에서는 20~30대 여행자들의 경험을 '진정한 자아와 마주함', 다른 여행자와의 공동체감, 현지인과의 교감, 여행을 통한 성장 등으로 정리했다.여행을 간다고 모두 자기탐색을 하는 것은 아니다. 하지만 낯선 곳에 자신을 놓고 평소와 다른 사람을 만나면서 이전에는 몰랐던 자신의 모습을 발견하는 일은 여행에서도 충분히 일어날 수 있다.여기까지 오면 남계서원과 자기탐색의 만남도 아주 엉뚱하지만은 않다. 현대 청년들이 자신의 취향과 진로를 알아보는 자기탐색과 조선시대 성리학자의 수양에서 '나는 어떻게 살아야 할까', '어떤 사람이 되어야 할까'를 고민하고 다른 사람과 함께 배우면서 자신을 돌아보는 질문에는 맞닿는 부분이 있다.유네스코는 남계서원을 포함한 한국의 서원 9곳의 핵심 기능을 배움과 선현에 대한 제향, 주변 환경과의 교류로 설명한다. 서원은 산과 물 가까이에 자리해 자연을 바라보고 몸과 마음을 닦을 수 있도록 했으며 유생들은 성리학 경전과 문학을 공부하면서 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다.서원은 처음부터 사람이 머물고 공부하고 다른 사람과 관계를 맺으며 자신을 닦던 곳이었다. 그렇다면 남계서원의 유교문화를 지금 청년에게 보여주는 방법? 갓을 쓰고 붓글씨를 쓰는 체험에서 끝날 필요는 없다. 함양에서 자신과 다른 삶을 살아가는 사람을 만나고 함께 걷고 밥을 먹고 이야기를 나누면서 '나는 어떻게 살고 싶은가'를 묻는 여행도 생각해볼 수 있다. 청년들은 그 과정에서 만난 사람, 공간, 지역과 관계를 자연스럽게 맺게 될 것이다.*이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.