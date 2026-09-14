"충남은 전력 생산, 수도권은 소비... 갈등의 뿌리는 구조"

대규모 전력을 수도권으로 공급하기 위한 초고압 송전선로 건설계획이 발표되면서 전남·전북·충북·충남·경기 등 전국 각지에서 반대 움직임이 확산되고 있다. 특히 국내 송전선로 입지와 노선 결정 권한이 사업자인 한국전력 중심으로 운영돼 계획 수립 과정에서 정보 공개와 주민참여가 제한적이라는 지적이 지속적으로 제기돼왔다.



송전선로 경과지역 주민 대다수는 사업 추진 이후 뒤늦게 계획을 인지하거나 노선 선정 과정에 대해 충분히 설명을 듣지 못하고 의견을 내지 못하는 사례가 반복되면서 사회적 갈등 또한 커지고 있다.



이에 주간함양·진안신문·충북일보는 지역신문발전위원회의 지원을 받아 전북특별자치도를 비롯해 충북, 경남 등 광역을 넘는 지역언론 협력 기획취재를 진행하고 있다. '주민 동의 없는 초고압 송전선로 갈등, 지역 언론이 해법을 묻다' 기획 시리즈를 통해 주민 참여를 기반으로 한 전력망 구축 모델을 검토하고, 지역 분산형 전력 시스템 전환 정책 방향을 모색해 본다.



큰사진보기 ▲충남 당진시 교로리에 위치한 한국동서발전 당진화력본부와 초고압 송전선로 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"전력을 생산하는 지역과 소비하는 지역을 분리해서 장거리 송전망을 구축하는 구조가 계속되는 한 사회적 갈등은 반복될 수밖에 없습니다."

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큰사진보기 ▲유종준 충남환경운동연합 사무처장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 당진시 정미면에 위치한 신당진변전소 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"호남에서 어렵게 재생에너지 생산을 확대했다면 그 전력을 사용하는 기업이나 산업단지가 그 지역으로 가는 게 맞다고 봅니다. 그런데 발전시설은 지역에 두고 그 전기를 장거리 송전선로를 만들어 수도권으로 가져가겠다는 겁니다. 전력이 생산되는 지역으로 산업이 이동하는 것이 사회적 갈등을 줄일 뿐만 아니라, 장거리 송전에 따른 전력 손실을 줄일 수 있기 때문에 더 합리적입니다."

"지금처럼 전력 생산지는 따로 있고 소비지는 따로 있는 구조에서는 장거리 고압 송전망이 계속 필요합니다. 그러면 특정 지역은 계속해서 피해를 입고 희생하면서 사회적 갈등이 반복될 수밖에 없습니다. 지역에서 생산된 전력을 최대한 지역에서 소비하고, 전기를 많이 필요로 하는 기업이 전력 생산지역에 입지하도록 산업정책이 바뀌어야 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

충남은 대한민국 전력 공급의 핵심 지역이다. 전국 석탄화력발전 설비의 절반가량이 충남에 집중돼 있다. 당진·태안·보령·서천에서 대규모 석탄화력발전소가 가동되고 있고, 이곳에서 생산한 전력 상당량이 수도권으로 간다. 발전 과정에서 발생하는 환경 부담과 고압 송전탑·송전선로로 인한 피해는 지역이 떠안고, 전력을 이용해 산업과 경제를 성장시키는 혜택은 수도권에 집중돼 있다는 비판은 현재진행형이다.최근 충남이 다시 대규모 송전선로 갈등의 한복판에 섰다. 이번에는 충남에서 생산한 전력을 수도권으로 보내기 위한 선로만의 문제가 아니다. 호남에서 생산한 전기를 용인반도체클러스터산업단지(이하 용인반도체산단)로 수송하기 위한 대규모 전력망이 충남을 관통할 계획이기 때문이다.정부가 확정한 제11차 전력수급기본계획에는 용인반도체산단에서 10GW 이상의 대규모 전력수요가 발생할 것으로 보고, 산단 내 발전소·변전소 신설과 장거리 송전선로 등을 활용해 필요한 전력을 공급하는 방안이 담겼다. 국가산단의 경우 초기에는 산단 내 3GW 규모 발전소를 활용하고, 중장기적으로 호남권·동해안의 발전력을 수송하는 방안 등이 제시됐다.현재 충남지역 시민사회가 파악하고 있는 신규 345kV 송전선로는 ▲ 신계룡-신정읍 ▲ 신계룡-북천안 ▲ 신계룡-신임실 ▲ 새만금-신서산 ▲ 북천안-신기흥 ▲ 군산-북천안 ▲ 신탕정-신판교 ▲ 신중부-신용인 ▲ 새만금-청양 ▲ 청양-고덕 등 10개 노선이다. 이 사업에는 충남 15개 시·군 가운데 태안을 제외한 14개 시·군이 모두 잠정적 선로 구역에 포함됐다.이에 충남지역 시민사회단체와 정당 등은 지난해 11월 '충남 송전탑 백지화 대책위원회'를 출범시키고 대응에 나섰다. 출범 당시에는 호남~수도권 송전선로 5개 노선으로 충남 13개 시·군이 영향을 받을 것으로 파악됐지만, 이후 추가 노선들이 가시화되면서 송전선로 문제는 충남 대부분 지역으로 확대됐다.충남환경운동연합 유종준 사무처장은 이러한 갈등의 뿌리에 '전력 생산지와 소비지의 분리'가 있다고 진단했다. 그는 "충남에서는 그동안 막대한 환경 피해를 감수하면서 전력을 생산해왔다"며 "충남지역 화력발전소에서 생산한 대부분의 전력이 서울과 수도권으로 간다"고 설명했다.이어 "세계적 규모의 석탄화력발전소로 인해 미세먼지 등 환경피해를 충남 지역주민들이 감당하는 동안 전력 사용에 따른 일상의 편리함과 경제적 편익은 수도권이 누려왔다"고 말했다.유종준 처장에 따르면 충남의 전력자급률은 200%를 웃돌며, 태안은 5000%에 달할 정도로 자체 전력소비량에 비해 발전량이 압도적으로 많다. 태안에는 발전설비용량 6004.5MW 규모의 태안발전본부가 자리 잡고 있다. 인구가 적고 대규모 전력소비 산업시설이 많지 않은 태안에서 생산된 전력 상당량은 지역이 아닌 수도권 등 외부 지역으로 공급된다.이번 용인반도체산단을 위한 송전망 건설의 문제는 기존 충남의 송전선로 문제와 또 다른 성격을 보이고 있다. 기존 충남 송전선로는 대부분 충남 지역 발전소에서 생산된 전력을 외부로 보내거나 지역 산업단지에 전력을 공급하기 위한 시설이었다.그러나 새롭게 추진되는 송전망은 호남에서 생산된 전력을 수도권으로 보내기 위해 충남을 지나는 것이다. 충남에서 생산하는 전기도 아니고, 충남에서 소비하는 전기도 아니다. 유종준 처장은 "호남과 용인 사이에 위치했다는 이유로 충남 지역주민들이 송전선로에 따른 피해와 사회적 부담을 떠안게 되는 셈"이라고 지적했다.유 처장은 재생에너지가 새로운 산업 경쟁력으로 부상하는 상황에서 생산지와 소비지를 더욱 가까이 배치하는 방향으로 산업정책 자체를 전환해야 한다고 강조했다.유 처장이 제시하는 해법은 '에너지 지산지소(地産地消)'다. 전력 생산과 소비 사이의 거리를 줄이고 지역에서 생산한 전력을 지역에서 우선 소비할 수 있도록 산업과 에너지 정책을 함께 설계해야 한다는 것이다.이는 단순히 송전탑 몇 기를 줄이는 문제가 아니다. 수도권에 대규모 산업과 데이터센터 등 전력 다소비 시설을 계속 집중시키고 필요한 전력은 지방에서 끌어오는 현재의 구조 자체를 바꿔야 한다는 주장이다.유 처장은 "송전선로 문제를 '전기가 필요하니 누군가는 희생해야 한다'는 방식으로 바라봐서는 갈등을 해결하기 어렵다"고 강조했다.전력을 많이 사용하는 산업과 지역이 그에 따른 사회적 비용과 부담을 책임지고, 전력 생산지역에는 그 에너지를 활용하는 산업과 경제적 편익이 돌아가도록 해야 한다는 것이다. 무엇보다 송전선로의 구체적인 경과지를 정하는 단계가 아니라 전력 수요와 산업 입지를 결정하는 단계부터 해당 지역 주민이 참여해야 한다는 것이다.유종준 처장이 현행 송전선로 입지 선정 방식에서 가장 큰 문제로 꼽은 것은 주민 참여의 '시점'이다. 정부의 전력수급기본계획을 토대로 한전이 장기 송·변전설비계획을 수립하고, 이 과정에서 송전망의 시점과 종점이 정해진다. 이후 실제 경과지를 선정하면서 주민대표 등이 참여하는 입지선정위원회가 운영된다.유종준 처장은 "이 구조에서는 주민이 사업 자체의 필요성을 논의하기보다 이미 결정된 시점과 종점 사이에서 '어느 마을을 지나갈 것인가'를 선택하는 상황에 놓인다"며 "이 같은 구조는 지역민끼리 갈등을 부추기는 꼴"이라고 지적했다. 발전시설·송전설비가 필요한 지역 주민들이 이 설비가 진짜 필요한 것인지, 왜 필요한지부터 논의해야 한다는 것이다.정부는 전력망 확충을 신속하게 추진하기 위해 지난해 9월 '국가기간 전력망 확충 특별법'을 시행했다. 주요 송·변전설비계획에 포함된 345kV 이상 송·변전설비 가운데 첨단산업·재생에너지 전력 공급 등에 필요한 시설을 국가기간 전력망 설비로 지정해 관련 절차를 신속하게 추진할 수 있도록 한 법이다.이 법의 목적은 안정적인 전력 공급뿐 아니라 국가 주요 산업 경쟁력 강화와 재생에너지를 확대하는 것이다. 그러나 전력망 건설 기간을 단축하는 것만큼 계획 초기부터 주민들이 참여할 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다.한편 유종준 처장은 재생에너지 확대를 이유로 대규모 송전망 확충에만 집중하는 방식에도 문제를 제기했다. 분산형 재생에너지의 경우 대규모 송전망보다 지역 배전망 확충이 중요하다는 것이다.유 처장은 "대규모 발전소에서 수도권 등 멀리 떨어진 수요처로 전력을 보내기 위해서는 345kV와 같은 고압 송전망 확충이 필요하지만, 농촌지역에 분산돼 있는 소규모 태양광 등은 지역 배전망을 확충하면 된다"고 말했다.이어 "농촌 태양광 등 소규모 재생에너지 발전시설에서 생산된 전기를 계통에 연결하기 위해서는 345kV 고압 송전선로는 필요 없다"며 "재생에너지 생산을 확대하고 이를 사용할 수 있도록 22.9kV 배전망과 ESS(에너지저장장치)를 함께 확충해야 한다"고 강조했다.공동취재팀 (주간함양 임아연 기자, 진안신문 류영우 기자, 충북일보 이진경 기자)이 기사는 지역신문발전기금의 지원을 받았습니다.