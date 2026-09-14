전재수 민생 100일 추경 칼질한 부산시의회

큰사진보기 ▲37석 대 11석으로 국민의힘이 압도적 우위인 부산시의회. 민선 10기 의회 자료사진. ⓒ 부산시의회 관련사진보기

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국민의힘이 압도적 우위를 점한 광역의회가 더불어민주당 소속 부산시장 추진 사업을 칼질하면서 논란이 인다. 여당이면서도 소수당의 처지인 민주당의 고민이 커지는 가운데, 시민단체는 민생 예산 삭감은 사실상 발목잡기라고 비판했다.부산시의회는 지난 11일 임시회 본회의에서 부산시가 제출한 추가경정예산안(19조3687억 원)과 교육청 추가경정예산안(5조7926억 원)을 수정해 의결했다. 앞서 시와 교육청은 각각 올해 기정 예산 대비 6374억 원 증가한 19조4009억 원, 770억 원 늘어난 5조7926억 원의 안을 의회에 제출했다.손질은 이미 예고된 일이었다. 전재수표 추경 핵심 예산을 꼼꼼히 들여다보겠다며 시의회 예결특위는 견제를 별렀고, 결국 일부 예산을 삭감했다. 대표적인 건 동백전 캐시백이다. 시는 민생회복 100일 비상조치 차원에서 동백전 캐시백 15% 확대 예산 363억 원을 편성했지만, 예결특위는 이 중에서 300억 원을 잘라내 부산오페라하우스 건립 재원으로 돌렸다.이 외에 ▲소상공인 공공배달서비스 활성화(60억 원→10억 원) ▲에너지바우처(560억 원→510억 원) ▲지역사랑상품권 소비활력 쿠폰( 20억 원→2억 원) ▲노인일자리 사업 (31억→0) 등도 손질이 이루어졌다. 반대로 시가 조정해 낸 사업 예산은 심사 과정에서 되살아났다. 부산여성플라자 건립 예산 19억 원과 우리동네 ESG 센터 조성비 지원 6억 원, 다대포항 해안도로 건설 예산 9억 원 등은 증액돼 추경에 반영됐다.수정을 거친 예산안은 이날 본회의 문턱을 넘으며 그대로 확정 절차를 밟았다. 예결특위는 지방채 발행 조정을 통한 재정건전성 개선 의미를 부각했다. 시의회도 "사업의 필요성과 시급성을 중점적으로 살핀 결과"라고 자평했다. 그러나 반응은 부정적이었다. 시민단체는 '내로남불식 견제'라고 비판 논평을 냈다.부산참여연대는 14일 오페라하우스 건립 등에서 지방채 발행을 줄인 점을 의미있게 보면서도 그 대안을 다른 곳에서 찾았단 점을 규탄했다. 이 단체는 "대체 재원을 소상공인, 시민과 관련한 동백전 예산에서 끌어왔다. 이는 민생 재정을 대형 토목·시설 사업으로 전환한 정치적 결정"이라고 지적했다.공공배달앱 예산을 손 댄 것에 대해서도 "과거 박형준 시장 때 공공배달앱 동백통 실패에 대해선 제대로 따져묻지 못하더니 이제와 엄격한 잣대를 들이댔다. 설득력이 떨어진다"라고 쓴소리를 던졌다. 부산참여연대는 의회가 예산뿐만 아닌 시정 정무라인 출석 조례를 제정한 점까지 문제 삼으며 '발목잡기가 아니냐'라는 의구심을 키웠다.부산경제정의실천시민연합(부산경실련) 역시 지역화폐 예산 칼질에 반발했다. 도한영 부산경실련 사무처장은 "선심성 지원이라고 했지만, 동백전의 선순환 효과는 이미 증명돼 있다. 이걸 잘라내 전 시장 사업으로 돌린 건 납득하기 어렵다"라고 꼬집었다. 그는 "시민에게 필요한 민생 사업은 정치적 입장 차이를 떠나 살리는 게 맞다. 증액 예산도 적절한 검토가 됐는지 다시 살펴볼 필요가 있다"라고 말했다.민주당은 애초 이 문제를 공론화한단 계획이었지만, 내부 조율을 이유로 예정한 기자회견 취소를 결정했다. 전재수 부산시장이 내세운 협치 기조를 계속 이어가기로 하면서다. 민주당 부산시당의 한 관계자는 "기자회견을 열지 않는 대신 시의회가 민생예산을 제대로 챙겨야 한다는 내용의 논평을 오후에 발표할 계획"이라고 전했다.여당 안에선 37석(국민의힘)대 11석(민주당) 한계를 절감한 시간이라는 한숨도 나왔다. 예결특위 심사 과정 도중 민주당은 시민 직결 예산이란 점을 설명하며 동백전 추경 삭제 불가를 주장했지만, 끝내 이를 관철하지 못했다. 민주당의 한 부산시의원은 "최대한 합의를 해보려 해도 의석수 앞에서는 쉽지 않은 부분이 있다. 그래서 고심이 크다"라고 말했다.