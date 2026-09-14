세상의 소음이 요란할 때, 그림이 나직하게 건넨 위로

큰사진보기 ▲<그림이 내게 말을 걸어올 때>의 표지 ⓒ 밀리의서재 관련사진보기

세상의 소음이 너무 요란하여 마음속 고통조차 제대로 들여다볼 수 없을 때, 우리는 어디로 가야 할까요? 아무런 말도 하지 않는 미술관의 어스름한 전시실 한구석, 가만히 걸음을 멈추고 캔버스를 바라보고 있으면 문득 거짓말처럼 그림이 내게 나직한 목소리로 말을 걸어오는 순간이 있습니다.

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지도 위에서 한 도시를 가리키는 검은 점을 보며 꿈을 꾸듯 나는 밤하늘에 빛나는 별을 보며 늘 꿈을 꾼다. 프랑스의 어느 도시로 가기 위해 기차를 타듯 어쩌면 저 빛나는 별로 가기 위해 죽음이라는 기차에 올라타는지도 모르겠구나.

당신은 지금 누구의 삶을 살고 있는가?

가을이 오는 길목, 창밖 풍경이 차분한 색조로 옷을 갈아입고 있었다. 김해공항에서 출발해 대구로 향하는 버스에 올라탔다. 잔잔히 흔들리는 창가에 머리를 기대고 독서 앱 '밀리의 서재'를 켰다. 평소 미술 전시를 찾아다니며 그림을 통해 화가와 소통하기를 좋아하던 터라 눈에 띄는 책이 있었다. <그림이 내게 말을 걸어올 때>(2026). 달리는 버스 안에서 귀로 듣기에 딱 좋은 책이었다. 이어폰을 끼고 오디오북을 재생하자, 캔버스 너머의 이야기들이 나직한 목소리가 되어 마음으로 흘러들기 시작했다.도슨트의 다정한 낭독을 따라 아는 그림은 머릿속으로 떠올리고, 기억이 나지 않는 그림은 직접 검색하며 감상했다. 자주 듣던 해설이었지만 새로운 내용도 많아 대구로 향하는 시간이 어떻게 흘러가는지 몰랐다. 단순한 지식 전달을 넘어 화가의 시선으로 그림을 생각하니 그들의 고독과 열정이 온전히 느껴졌다.책 소개에 적힌 문구가 가슴을 울렸다.버스 안의 소음은 사라지고, 나는 고요한 전시실에서 명작들과 대화를 나누고 있었다.아르테미시아 젠틸레스키의 <에스더가 왕 앞에 나아가다>를 들을 때는 "죽으면 죽으리라"라는 결의가 가슴을 울렸다. 특권에는 책임이 따른다는 사실을, 불의 앞에서 외면하지 않고 나서는 용기를 물었다. '만약 내가 에스더라면 어떻게 했을까?' 스스로 돌아보게 되는 순간이었다.휴고 심베리의 <부상당한 천사>는 지친 삶에 바치는 위로였다. 희망도 상처를 입을 수 있다는 사실, 겉으로는 웃고 있지만 마음이 먼저 무너지던 날들이 떠올랐다. 눈이 가려진 천사의 모습은 "괜찮아, 내가 같이 있어 줄게"라며 손을 내밀어 주는 듯했다.또한 쾰른 대성당 이야기를 들으며 '그 자리에 그렇게 버티고 있어 보자'는 다짐을 얻었고, 겸재 정선의 <인왕제색도>를 통해서는 시와 그림으로 서로를 응원한 진정한 벗의 우정을 보았다.가장 오랜 시간 발길을 잡은 대목은 빈센트 반 고흐의 이야기였다. 그의 첫 걸작 <감자 먹는 사람들>. 고흐는 밀레를 살아있는 스승이라 부르며 사실주의에 매료되었다. 당시 사람들은 "왜 왕이나 영웅이 아닌 가난한 사람들을 그리느냐"고 했지만, 고흐는 자신이 그려야 할 것이 어떤 것인지를 잘 알고 있었다.네덜란드 뉘넨의 작은 농가의 저녁 식탁을 오래 지켜보고 그린 이 그림에는 캄캄한 방 안을 희미하게 밝히는 램프, 여인의 깊은 주름, 감자를 집고 있는 거칠고 투박한 손. 식탁 위에는 감자뿐이지만 결코 초라하지 않다. 고흐가 그리고 싶었던 것은 가난이 아니라 직접 땅을 일궈 얻은 정직한 노동의 결과물임을 보여주고자 했다. 그림은 어두우나 그 안에 담긴 시선은 선명하다. 묵묵히 하루를 살아내는 우리의 삶도 충분히 아름답고 의미 있다고 말해주는 듯했다.이어서 들려온 <별이 빛나는 밤>은 가슴을 아리게 했다. 극심한 혼란 속에서 자신의 신체를 훼손한 후 입원한 요양원에서 그린 그림. 물감을 두껍게 칠해 입체감을 살린 임파스토 기법의 소용돌이, 블루의 캄캄한 밤하늘과 노란 달과 별의 강렬한 대비로 시각적 긴장감을 높이고, 죽음을 상징하는 검은 사이프러스 나무가 캔버스의 왼쪽에 불꽃처럼 솟아 올라 있다.테오에게 보낸 편지에서 고흐는 이렇게 말했다.이 그림을 그리고 1년 후 37세로 세상을 떠난 고흐. 평생 가난과 고독 속에 살았지만 그가 남긴 푸른 밤하늘은 오늘을 살아가는 우리에게 메시지를 던진다. 힘들 때일수록 내 마음속 별을 바라보자고, 어둠이 깊을수록 별은 더 짙게 빛난다고 말이다.존 에버렛 밀레이의 <오필리아>. 고통과 버림받은 사랑을 상징하는 쐐기풀과 버드나무, 짓밟힌 순결의 상징 데이지, 죽음을 상징하는 양귀비꽃 사이로 떠내려가는 오필리아. 타인의 욕심과 비극 속에서 스스로의 삶을 잃어버린 인간을 향한 애도였다.그림은 묻는다.타인의 기대를 먼저 바라보며 살아가는 우리들의 모습이 오필리아의 눈빛에 겹쳐졌다.권순정, 권지은, 김명희, 김정원, 김희영, 박찬선, 신혜원, 오현정, 이민희, 이지연, 이하은, 정선희, 조현주, 최연진, 한희정, 현유진 등 여러 도슨트가 명작 속에 숨겨둔 삶의 언어를 풀어낸 이 책은 단순한 미술 해설서를 넘어선 인생 안내서였다.목적지에 내려 버스 정류장을 걸어 나오는 길, 가을 바람이 뺨을 스쳤다. 마음이 한결 가볍고 투명해졌다. 세상의 소음이 요란해 마음을 들여다볼 여유가 없을 때, 캔버스 너머 화가들의 목소리에 귀를 기울여보자. 그곳이 어디든 나만을 위한 고요한 전시실이 되어줄 것이다.