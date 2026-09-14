휠체어가 넘어진 자리, 우리는 누구에게 화를 내고 있는가

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시몬느 소스의 저서 <시선의 폭력-편견사회에서 장애인권 바로보기>에는 깊은 울림을 주는 문장이 등장한다. 저자는 프랑스 시인 에드몽 자베스가 집필한 시의 한 구절, "이방인은 어떤 사람이에요? 이방인은 당신이 고향에 살고 있다는 것을 확실하게 느끼게 해주는 사람입니다"라는 문장에서 단어 하나를 바꿔 다음과 같이 고쳐 쓴다."장애인은 어떤 사람이에요? 장애인은 당신이 비장애인이라는 것을 확실하게 느끼게 해주는 사람입니다."장애인을 비장애인의 '정상성'을 확인하기 위한 도구이자 타자로 대상화하는 이 서늘한 시선을 시작으로, 최근 우리 사회를 뜨겁게 달구었던 어느 유명 장애인 유튜버의 논란에 대해 이야기해보고자 한다.수많은 언론을 통해 알려진 사건이 있다. 휠체어를 타고 다니며 긍정의 에너지를 전하던 유튜버 박위 씨가 대전역 하차 과정에서 이동을 돕던 사회복무요원의 발에 휠체어가 걸려 뒤로 넘어지는 사고를 겪은 일이다. 이후 그는 해당 사건을 지적하는 영상을 게시했고, 대중의 거센 논란 중심에 섰다.사고 직후 담당 요원의 사과가 있었음에도 이어진 과격한 대응이나 영상 공개 과정에 대해서는 대중의 아쉬움과 비판이 남는 것이 사실이다. 당혹스러운 사고였을지라도 그 이후의 대처 방식까지 무조건 옹호받기는 어렵다는 지적 역시 일리가 있다. 그러나 이 사건을 다시금 되짚어보는 이유는, 개인의 과도한 언행에 대한 비판을 넘어 우리 사회가 장애인을 대하는 일그러진 단면을 보여주기 때문이다.영상 공개 이후 사람들은 단순히 대처 방식의 적절성을 따지는 데 그치지 않았다. 그의 과거 행적, 후천적 장애를 입게 된 계기, 방송 출연으로 얻은 수익과 강연료, 심지어 배우자를 향한 동정론까지 끌어오며 가혹한 '파묘'를 시작했다. 대중의 입맛에 맞춘 '불쌍하고 겸손해야 할 장애인'이라는 프레임을 벗어나는 순간, 사회적인 매장으로 이어지는 폭력성이 드러난 것이다.필자는 선천성 심장 장애를 가지고 있어 이동이 자유롭지 못하거나 입원을 할 때 수동 휠체어를 이용한다. 한 번은 시민 단체를 통해 대여한 휠체어를 타고 횡단보도를 건너다, 채 2센티미터도 되지 않는 지하철 경사로의 작은 턱에 걸려 뒤로 크게 넘어진 적이 있다.머리가 인도 바닥에 부딪혀 다치는 물리적 위험보다 나를 더 괴롭힌 것은, 고작 2cm의 턱조차 넘지 못한다는 현실에서 밀려오는 분노와 무력감, 그리고 길거리 한복판에서 느꼈던 당황스러움과 수치심이었다.당시 박위 씨가 보인 감정적 태도나 대처의 과유불급함과 별개로, KTX를 한 번 타기 위해 탑승 시간보다 40분이나 일찍 나와야 하고 안전한 승하차 설비 대신 미흡한 인력 조력에만 의존해야 하는 열악한 구조적 모순은 여전히 남는다. 개인의 실책이나 과도한 대응에 대한 비난이 이 거대한 구조적 문제를 가려서는 안 된다.한국에서 장애인 이동권 투쟁이 본격화된 것은 2001년 설 연휴, 오이도역에서 장애인용 휠체어 리프트 쇠줄이 끊어져 70대 장애인 부부가 추락해 참사를 당한 사건부터였다. 이후 지하철 역사 내 승강기 전면 설치와 저상버스 도입을 요구하는 처절한 시위가 이어졌다.2002년 발산역 추락 사고 이후 이명박 당시 서울시장은 2004년까지 모든 역사에 엘리베이터를 설치하겠다고 약속했으나 지켜지지 않았다. 2015년 박원순 시장, 2021년 오세훈 시장 역시 승강기 100% 설치를 약속했으나 이행은 지속해서 미뤄졌다. 이동권은 제도적으로 보장되는 듯 보였으나 여전히 미완의 과제로 남아있다.지하철역 엘리베이터 입구를 지나다 보면 때로 씁쓸한 풍경을 목도하곤 한다. 전동휠체어를 탄 장애인이 순서를 기다리고 있음에도, 양보보다는 먼저 타기 위한 조급함 속에서 정작 휠체어가 탑승하지 못한 채 문이 닫히는 일들이 발생한다.장애인들의 피와 눈물로 얻어낸 이동권 투쟁의 결실을 온 사회가 누리고 있으면서도, 정작 그 권리의 주체인 당사자들이 우선순위에서 밀려나는 이 기형적인 현실을 우리는 직시해야 한다.이동권은 단순히 대중교통을 탈 수 있느냐의 문제에 그치지 않는다. 대중교통에서 내린다고 해도 장애인의 이동은 끝나지 않기 때문이다. 식당, 카페, 관공서의 작은 경사로 하나부터 미디어 매체에 이르기까지 장애인이 접근할 수 없는 문턱은 사방에 널려 있다. 이동의 연속성이 확보되지 않는 사회에서 장애인은 목적지에 도착하기도 전에 고립된다.사실 '배리어프리(Barrier-Free)'라는 개념은 멀리 있지 않으며 이미 우리의 일상 깊숙이 뿌리내려 있다. 대표적인 예가 영화관이나 OTT 플랫폼에서 접하는 자막 서비스다. 제1언어가 한국어인 청인이 외국 영화를 볼 때 자막을 통해 내용을 이해하는 과정은, 소리를 들을 수 없는 청각장애인을 위해 보급되기 시작한 '배리어프리 자막'과 본질적으로 다르지 않은 접근성의 확장이다.캔음료 상단의 조그만 점자, 대중교통과 식당에서 마주치는 보조견 역시 장애인의 일상 접근성을 보장하기 위한 장치들이다. 물리적·제도적·심리적 장벽을 허무는 배리어프리는 결코 장애인만을 위한 시혜적 조치가 아니다. 유모차를 미는 부모, 다리를 다친 임산부, 걸음이 느려진 노인 모두에게 문턱을 낮추는 일이기도 하다. 따라서 이동권 논의는 보편적 접근성의 문제로 확장되어야 한다.우리 사회는 장애인을 '성욕도 없고, 불만이 있어도 침묵해야 하며, 언제나 선하고 조용해야 하는 무결한 존재'로 바라보려 한다. 사회가 그어놓은 '불쌍하고 도움이 필요한 존재'라는 프레임 안에 머물 때만 대중은 온정을 베푼다.이번 사건으로 박위 씨가 목소리를 내자 대중은 그를 출퇴근길 지하철 시위를 이어가는 장애인 단체와 동급으로 묶어 비난했다. 반대로 평소 장애인 이동권 시위를 비판하고 비장애인과 마찰 없이 지내는 모습만을 보여주던 다른 장애인 유튜버를 '착한 장애인'의 롤모델로 삼아 신격화하는 기괴한 현상이 벌어졌다.그러나 '착한 장애인'도, '나쁜 장애인'도 없다. 장애인 역시 비장애인과 마찬가지로 다양한 정치적 지향과 한계를 지닌 입체적인 인간이다. 우리는 장애인을 신격화하거나 악마화하는 이분법을 넘어, 불완전하고 입체적인 한 명의 존엄한 인간으로 바라봐야 한다.논란 이후 일각에서는 이동권 단체들이 박위 씨에게 함께 연대하자고 요구하기도 했고, 대중은 개인의 인성을 비난하며 분풀이를 했다. 하지만 한 개인이나 시민단체에게 이 거대한 비장애 중심주의 사회의 모순을 오롯이 짊어지고 싸우라고 요구하는 것은 가혹한 일이다.우리가 오늘날 엘리베이터를 이용해 편리하게 이동할 수 있는 이유는 과거 수많은 장애인이 자신들의 삶을 갈아 넣어 사회적 성과를 만들어냈기 때문이다. 그러나 그 과정에서 발생하는 갈등의 화살이 비장애인 시민과 장애인 개인 간의 싸움으로 번지는 것은 문제의 본질을 가린다. 비장애 중심 사회를 방치하고 안전한 이동 권리를 보장하지 못한 일차적 책임은 국가와 정부에 있다.시몬느 소스가 말했듯, 장애인을 '비장애인이라는 사실을 확인시켜 주는 존재'로만 바라보는 한 사회의 편견과 폭력은 멈추지 않을 것이다. 필자가 수동 휠체어를 타고 가다 도로 위 2cm의 작은 턱에 걸려 무너져 내렸을 때 느꼈던 모멸감은 개인의 불운이 아니라, 특정 존재를 지워버린 채 설계된 사회의 증거다.더 이상의 상호 비난은 피로감만 안겨줄 뿐이다. 휠체어가 넘어지는 그 짧은 순간에 분노하거나 안타까워하는 것에 그칠 것이 아니라, 휠체어를 넘어뜨린 이 사회의 단단하고 견고한 '구조적 턱'을 향해 진짜 질문을 던져야 할 때다.