작은 위험을 대수롭지 않게 여기면 참사는 시작된다

"자연과 공존하는 초록의 길에서, 지구 그리고 당신과 함께합니다" 8만회원, 54개 지역환경연합, 5개 전문기관, 8개 협력기관으로 구성된 환경운동연합은 전국 환경 이슈의 현장 속에, 그리고 당신의 생활 속에 언제나 함께하고 있습니다.

이 기자의 최신기사 피켓을 대신 들고, 서로의 길 이어 걷는 이들의 이야기