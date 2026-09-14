독립운동가 넘어 정치사상가로, 백범 김구 재조명한다

큰사진보기 ▲백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 오는 15일 김구가 꿈꿨던 ‘문화국가’의 의미와 세계평화 구상을 재조명하는 국제학술포럼이 열린다. ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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백범 김구 선생 탄생 150주년을 맞아 김구가 꿈꿨던 '문화국가'의 의미와 세계평화 구상을 재조명하는 국제학술포럼이 열린다.국가보훈부는 15일 오전 10시 30분 서울 서대문구 국립대한민국임시정부기념관 의정원홀에서 '김구 문화국가론의 형성과 민족국가·평화 비전'을 주제로 국제학술포럼을 개최한다고 14일 밝혔다. 포럼은 국회 역사정의포럼과 국립대한민국임시정부기념관이 공동 주최·주관하며 한국과 중국, 일본의 연구자 등 13명이 참여한다.이번 포럼은 김구 탄생 150주년이 유네스코 기념해로 지정된 것을 계기로 마련됐다. 특히 김구 선생이 <백범일지>의 '나의 소원'에서 강조했던 '문화의 힘'과 '문화국가' 구상이 어떤 역사적 경험과 사상적 배경에서 형성됐으며, 민족 독립과 국가 건설을 넘어 세계평화의 비전으로 어떻게 발전했는지를 집중적으로 살펴본다.김구 선생은 <나의 소원>에서 자신이 원하는 나라는 세계에서 가장 부유한 나라도, 가장 강한 나라도 아니라면서 "오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘"이라고 밝혔다. 다른 나라를 침략할 만큼의 군사력이나 끝없는 부를 추구하기보다 높은 문화의 힘으로 국민을 행복하게 하고 다른 나라에도 행복을 주는 국가를 만들고 싶다는 것이 김구 선생이 제시한 문화국가의 핵심이었다.이번 포럼은 이러한 김구 선생의 생각을 독립운동가의 이상이나 소망에 머물지 않고 하나의 정치·국가 구상으로 분석한다.박성순 단국대 사학과 교수는 김구 선생이 청년기의 내적 각성과 근대적 세계관의 수용을 거쳐 문화국가의 비전을 형성해간 과정을 추적한다. 선생이 언급한 '문화'의 역사적 의미를 살펴보면서 독립운동가뿐 아니라 정치사상가로서 김구의 면모를 조명할 예정이다.한홍구 성공회대 석좌교수는 김구 선생이 '문화의 힘'을 강조하게 된 역사적 배경과 함께 그의 문화국가 비전이 해방 이후 한국 현대사에서 어떻게 이어졌는지를 살펴본다. 민주화와 경제성장에 이어 문화강국으로 성장한 오늘의 한국 사회를 김구가 꿈꿨던 문화국가 구상과 연결해 분석한다.엄연석 한림대 한림과학원 연구원은 김구 선생이 추구했던 자유와 민주, 평등과 평화, 민족자결과 통일 등의 가치를 하나의 정치사상 체계로 분석한다. 이를 통해 선생이 궁극적으로 추구한 국가의 모습이 문화의 힘을 바탕으로 세계평화에 기여하는 '문화국가'였다는 점을 살펴볼 예정이다.중국과 일본 연구자들도 참여해 김구 선생의 사상을 동아시아와 세계사의 관점에서 바라본다.중국의 장신커 장쑤성 철학사회과학계연합회 교수는 김구 선생이 경제력과 무력에는 일정한 한계를 두면서 문화의 힘을 강조했다는 점에 주목한다. 이를 다른 민족과 국가를 힘으로 지배하는 대신 문화적 공감과 연대를 통해 평화를 만들어가는 세계질서 구상으로 해석한다.양샨야오 국방의학대학 교수는 타이완에 소장된 김구 선생 관련 자료를 토대로 그의 대중국 인식과 국가·문화관을 살펴본다. 일본의 미쓰이 다카시 도쿄대 교수는 선생이 말한 '문화'를 자유와 민주주의, 이념을 넘어선 민족통합 문제와 연결해 분석한다.김구 선생의 사상을 오늘날 한국의 문화적 위상과 연결해 살펴보는 발표도 마련된다. 김희재 올댓스토리 대표는 선생의 '문화의 힘'을 바탕으로 오늘날 문화강국이 지향해야 할 가치와 콘텐츠 전략, 구체적인 실천 방안을 제안한다. 발표가 끝난 뒤에는 한경구 전 유네스코한국위원회 사무총장의 사회로 종합토론이 진행된다.강병구 국립대한민국임시정부기념관장 직무대리는 이번 포럼에 대해 김구 선생이 문화의 힘을 강조했다는 사실을 확인하는 데 그치지 않고 "그 사상이 어떠한 역사적 경험 속에서 형성되어 독립과 국가건설, 세계평화의 비전으로 발전했는지"를 국내외 연구자들의 시각에서 살펴보는 자리라고 설명했다. 이어 김구 탄생 150주년을 계기로 "독립운동가를 넘어 문화와 평화를 연결한 사상가 김구의 국제적 의미를 새롭게 조명하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.