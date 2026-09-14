최원용 평택시장 "'평택 30분 생활권' 구축"

큰사진보기 ▲최원택 평택시장이 '평택 30분 생활권' 구축을 통한 지역균형 발전을 다짐했다. ⓒ 평택시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최원택 평택시장은 지역경제 발전을 위한 구상으로 반도체 중심에 두고 바이오·방산을 미래 성장축으로 육성하겠다는 계획을 밝혔다. ⓒ 평택시 관련사진보기

- 취임 2개월이 지나고 있다. 그동안의 소회와 민선9기 시정 구상은?

- 현재 평택시의 가장 시급한 과제는?

- 평택시 산업의 중심에 반도체가 있다. 하지만 지난 2024년에는 글로벌 복합 위기로 인해 반도체 산업이 불황을 겪으며 세수가 줄어 재정 위기에 직면한 적도 있다. 지역 경제를 이끌 산업의 다각화가 필요해 보인다. 어떻게 보나?

큰사진보기 ▲최원택 평택시장은 평택 어디에 살더라도 기본적인 생활서비스를 고르게 누릴 수 있도록 하겠다고 밝혔다. ⓒ 평택시 관련사진보기

- 평택은 도농복합 도시다. 그런 만큼 지역불균형에 대한 우려도 적지 않다. 지역균형발전을 위한 구상은?

- 농업 분야 핵심 추진 사업은?

- 취임 직후 '평택 30분 생활권 구축 TF'를 구성했다. 현 단계는?

큰사진보기 ▲최원택 평택시장은 균형발전·돌봄 강화·골목상권 활성화 등을 적극 추진해 더불어 잘 사는 평택을 만들겠다는 구상을 밝혔다. ⓒ 평택시 관련사진보기

- 취약계층을 위한 복지 구상은?

- 골목상권이 위기라는 아우성이 높다. 소상공인을 지원하고, 서민경제를 활성화 하기 위한 방안은?

- 끝으로 하고 싶은 말씀은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

최원용 평택시장은 가장 시급한 시정 현안으로 '생활 인프라 구축'을 꼽았다.<로컬라이프/세무뉴스>와의 서면 인터뷰에서 최원용 시장은 '급속한 도시 성장'에 따른 원도심과 신도시 간 격차를 지적하며 "같은 평택 안에서도 어느 지역에 사느냐에 따라 교통이나 교육, 의료서비스를 이용하는 데 차이가 있다"며 "어느 지역에 살더라도 기본적인 생활서비스를 고르게 누릴 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.특히, 지역균형 발전을 위한 방안으로 최 시장은 지역 전체를 촘촘히 연결하는 '평택 30분 생활권'을 제시했다. 평택시 어디에 살더라도 주요 생활거점과 필요한 서비스에 빠르게 접근할 수 있도록 지역 간 이동의 장벽부터 낮추겠다는 구상이다.'지역 경제를 이끌 산업의 다각화'와 관련해서는 "반도체 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 바이오와 방산을 평택의 새로운 성장축으로 육성하겠다"고 밝혔다.최원용 시장은 "현장에서 더 많이 듣고, 시민께 약속드린 일은 추진 과정부터 결과까지 책임 있게 보여드리겠다"라며 "평택의 미래를 행정만의 계획이 아니라 시민과 함께 만들어가는 과정으로 만들겠다"라고 책임 시정 구현을 다짐했다.다음은 최원용 평택시장과의 인터뷰 일문일답 전문이다."취임 후 두 달은 말 그대로 쉴 새 없이 달려온 시간이었다. '평택 30분 생활권' 구축을 위한 전담 TF를 구성하고 교통 현장을 직접 살폈으며, 간부회의를 생중계해 시정의 논의 과정도 시민께 공개했다. 기업 현장에서는 반도체와 바이오 등 미래산업의 가능성을 점검했고, 집중호우와 폭염 등 재난 상황에서는 무엇보다 시민 안전을 챙겼다. 이 과정에서 가장 크게 느낀 것은 평택의 성장과 시민의 일상 사이에 아직 큰 간격이 있다는 점, 그리고 4년의 임기가 결코 길지 않다는 책임감이었다.민선 9기의 방향은 분명하다. 도시의 성장을 시민 한 분 한 분의 행복으로 연결하는 것이다. 또한 기업의 성장과 투자가 지역기업의 매출과 시민의 일자리, 골목상권의 활력으로 이어지도록 하고, 나아가 시민의 목소리에 더 빠르게 반응하는 행정으로 바꾸겠다.결국 저의 목표는 '평택에서 사는 것이 정말 좋아졌다'고 시민들께서 말씀해 주시는 것이다. 이러한 평가를 받기 위해 시민들께 약속드렸던 200여 개의 공약을 속도감 있게 실천해 나가겠다.""지금 평택에 가장 필요한 것은 빠른 도시 성장에 걸맞은 생활 인프라다. 기업과 인구가 빠르게 늘고 도시의 경제 규모도 커졌지만, 그 속도를 교통·교육·의료·문화와 같은 생활 인프라가 충분히 따라가지 못한 것이 지금 평택의 현실이다.특히 같은 평택 안에서도 어느 지역에 사느냐에 따라 교통이나 교육, 의료서비스를 이용하는 데 차이가 있다. 이러한 격차는 시민들의 정주 만족도에도 영향을 미치고 있다.따라서 우선 시민들이 일상에서 가장 크게 불편을 느끼는 교통 문제를 개선하는 동시에 교육과 돌봄, 의료, 문화 등 부족한 생활 인프라를 권역별로 균형 있게 확충해야 한다. 신도시는 인구 증가에 맞춰 필요한 시설을 제때 공급하고, 원도심과 서부권 등은 부족한 기능을 보완해 어느 지역에 살더라도 기본적인 생활서비스를 고르게 누릴 수 있도록 해야 한다.여기에 평택의 산업 성장도 시민의 삶과 연결해야 한다. 대규모 투자와 기업의 성장이 지역기업의 매출과 시민의 일자리, 골목상권의 활력으로 이어지는 구조를 만드는 것까지가 중요한 과제이다.""반도체는 앞으로도 평택의 가장 중요한 산업 기반이다. 하지만 한 산업에 대한 의존도가 지나치게 높으면 경기 변화가 지역경제의 불안으로 이어질 수 있다. 그래서 민선9기에는 산업구조를 다변화하려고 한다. 반도체 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 바이오와 방산을 평택의 새로운 성장축으로 육성하는 것이다.먼저 바이오는 이미 평택에 상당한 산업 기반이 갖춰져 있다. 한미약품을 비롯해 아주약품, 하나제약, 광동제약 등 제약·바이오와 의료기기, 건강기능식품 관련 기업들이 자리하고 있다. 특히 한미약품 바이오플랜트를 앵커로 기업 집적을 확대하고, 대학과 연구기관을 연계해 인력 양성부터 연구개발, 인허가, 생산까지 이어지는 바이오 산업 생태계를 만들어가겠다.방산은 평택만의 강점을 살릴 수 있는 분야이다. 세계 최대 규모의 주한미군기지와 육·해·공군 관련 시설, 기존 제조업 기반을 활용해 군수 장비의 유지·보수·운영을 담당하는 MRO 산업을 중심으로 방산산업을 육성하겠다. 최근 한화에어로스페이스의 브레인시티 투자도 이러한 가능성을 보여주고 있다.""평택은 수원보다 면적이 약 4배 넓고 남부·북부·서부로 생활권이 나뉘어 있는 데다, 도시와 농촌, 신도시와 원도심이 함께 있는 도시이다. 그동안 도시가 빠르게 성장하는 과정에서 신도시와 산업단지 등 일부 지역을 중심으로 개발이 진행되면서 지역별 생활여건에도 차이가 생겼다.넓은 도시 면적과 분산된 생활권은 지역 간 단절을 가져왔고, 물리적인 거리가 심리적인 거리와 소외감으로 이어지면서 지역 통합과 균형발전에도 장애가 돼 왔다. 이러한 구조적 문제를 해결하기 위한 것이 '평택 30분 생활권'이다. 남부·북부·서부를 보다 촘촘하게 연결해 어느 지역에 살더라도 주요 생활거점과 필요한 서비스에 빠르게 접근할 수 있도록 하고, 지역 간 이동의 장벽부터 낮추겠다.또한 어느 지역에 살더라도 교육·교통·의료·문화 등 시민 생활에 필요한 기본적인 인프라와 서비스를 고르게 누릴 수 있도록 하겠다. 권역마다 진로‧진학상담센터를 설치하고, 달빛어린이병원을 확대하는 등의 작업은 이미 추진하고 있고, 다른 필수 인프라를 확대하기 위해 노력하겠다.이와 함께 고덕과 브레인시티 등 신도시는 인구 증가에 맞춰 학교·교통·보육·문화시설을 적기에 확충하고, 원도심은 도시재생과 상권 회복, 주차·보행환경을 개선하겠다. 서부권은 평택항과 안중역, 현덕지구, 화양지구, 평택호를 연계해 의료·문화·상업 기능까지 갖춘 독자적인 생활권으로 육성하고, 농촌지역 역시 부족한 생활서비스와 기반시설을 지속적으로 보완해 나가겠다.""민선9기 농업정책은 농촌의 정주 여건을 개선하면서 농업의 경쟁력과 농가소득을 함께 높이는 데 중점을 두고 있다. 먼저 농촌지역의 장기적인 발전 방향을 담은 농촌 공간 재구조화 기본계획을 수립하겠다. 주거와 생활서비스, 경제·일자리, 교통·교육·문화·복지 등을 종합적으로 살펴 도시와 농촌의 생활서비스가 함께 발전할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.농업의 미래 경쟁력을 높이기 위해 스마트농업도 본격적으로 확대하겠다. 현장실습장과 데이터 통합관제센터를 조성하고 온실 ICT 환경을 개선하는 한편, 농업인들이 스마트농업 기술을 실제 영농에 활용할 수 있도록 교육과 실습을 강화해 스마트농업을 단계적으로 확산하겠다.농산물의 안정적인 판로를 만드는 것도 중요하다. 권역별 로컬푸드 판매거점을 확충하고, 학교 등 공공급식에 평택산 농산물 공급을 늘려 지역에서 생산한 농산물이 지역에서 소비되는 먹거리 선순환 체계를 구축하겠다. 이를 통해 시민에게는 신선한 지역 농산물을 공급하고 농업인에게는 안정적인 판로와 소득 기반을 제공하겠다.""'30분 생활권'이란 시민들이 어느 지역에 살더라도 주요 전철역과 생활거점, 필요한 서비스에 보다 빠르게 접근할 수 있도록 도로와 대중교통, 환승체계를 함께 바꾸는 구상이다. 현재는 '30분 생활권'의 큰 구상을 구체화하는 단계이다.우선 비교적 빠르게 체감할 수 있는 대중교통부터 손보고 있다. 주요 전철역을 중심으로 환승체계를 다시 설계하고 간선버스와 권역별 순환버스를 연결하면서, 마을버스·똑버스·공공형택시가 각각의 역할을 하도록 체계를 재편할 계획다. 광역·공항버스와 편하G버스 확대, 2층 버스 도입, 학생통학 순환버스 등도 함께 추진하고 있다.도로망도 함께 확충하고 있다. 중장기적으로는 기존 도로와 공사·계획 중인 도로를 연결하고, 단절된 구간을 보완해 외곽순환도로인 '평택링'을 구축할 계획이다. 이를 통해 도심 통과 교통량이 분산될 것으로 기대되고, 권역 간 이동시간도 획기적으로 줄어들 것으로 기대된다.최근 국도 38호선 오성~고덕, 합정~안성 공도 대체 우회도로와 국도 45호선 아산 둔포~평택 팽성 확장 등 약 7000억 원 규모의 3개 사업이 정부 일괄 예비타당성조사를 통과해 국가계획 반영이 확정됐다. 이들 도로사업으로 교통량은 분산되고 상습 정체는 줄어들 것으로 예상되면서 30분 생활권 구축도 한 단계 더 진전된 상황이다.""민선9기 복지는 도움이 필요한 시민이 제때 필요한 서비스를 받을 수 있도록 돌봄 체계를 촘촘하게 만드는 것에 중점을 두고 있다.가장 핵심적으로 추진할 사업은 노인과 장애인을 대상으로 한 통합돌봄 원스톱 시스템이다. 고령이나 질병, 장애 등으로 돌봄이 필요한 시민을 적극적으로 발굴하고 의료·요양·돌봄을 비롯한 6개 영역 45개 서비스를 통합적으로 연계해, 필요한 지원을 여러 기관에 따로 찾아다니지 않고 받을 수 있는 체계를 구축하겠다.더불어 장애아동 발달재활서비스 지원을 확대해 서비스 공백을 줄이고, 중증장애인을 위한 공공일자리와 직업재활 지원을 늘려 장애인의 자립과 사회참여 기회를 넓히겠다.지역별 돌봄 격차도 줄이겠다. 학교와 지역 돌봄기관이 함께하는 권역별 초등돌봄 협력체계를 강화하고, 노인복지관과 노인대학 프로그램의 운영 거점을 확대해 어르신들이 가까운 곳에서 복지서비스와 여가·평생학습 프로그램을 이용할 수 있도록 하겠다.""소상공인과 골목상권을 살리기 위해서는 지역 안에서 소비가 돌게 하는 정책과 상권 스스로 경쟁력을 갖추도록 하는 정책을 함께 추진해야 한다.우선 지역 안에서의 소비를 위해 지역화폐의 발행 규모와 인센티브를 합리적으로 확대할 계획이다. 나아가 지역화폐의 사용이 일부 업종에 쏠리지 않고 전통시장과 골목상권으로 확산될 수 있도록 운영방식도 개선하겠다.소상공인을 위한 지원제도가 많아도 정작 소상공인들은 어디에서 어떤 도움을 받아야 할지 모르는 경우가 많다. 이에 소상공인시장진흥공단과 경기신용보증재단, 평택시소상공인지원센터 등의 지원 기능을 연계해 자금·판로·마케팅·경영 상담부터 폐업과 재창업까지 한 곳에서 안내받는 원스톱 지원체계를 구축하겠다. 소상공인지원센터 전문인력도 확대하고, 온라인 판로와 제품 포장, 전시회 참가 등 실질적인 판로개척도 지원할 계획이다.골목상권 자체의 경쟁력도 높이겠다. 각 상권의 특성에 맞는 환경 개선과 공동마케팅, 지역만의 이야기와 콘텐츠를 살린 브랜드화를 추진하고, 골목상권 활성화 자체 지원예산도 확대하겠다. 이와 함께 지역경제 활성화 기금을 조성해 영세 소상공인의 금융 부담을 낮추고 안정적인 경영을 지원하겠다.""평택이 빠르게 성장해 온 만큼 해결해야 할 과제도 많고, 시민들의 기대 역시 크다는 것을 잘 알고 있다. 중요한 것은 행정이 정답을 정해놓고 시민들에게 따라오라고 하는 것이 아니라, 시민의 목소리를 듣고 함께 답을 찾아가는 것이라고 생각한다. 그래서 간부회의를 공개하고, 현장을 찾아 시민들과 직접 만나며, 민원이 어떻게 처리되고 정책에 어떻게 반영되는지도 가능한 한 투명하게 말씀드리려고 한다.시민 여러분께서 생활 속에서 느끼는 불편이나 시정에 부족한 점이 있다면 언제든 말씀해 주셨으면 한다. 좋은 제안뿐 아니라 따끔한 지적도 필요하다. 듣기 좋은 이야기만 듣기보다 행정이 놓치고 있는 부분을 정확히 알아야 제대로 방향을 잡을 수 있기 때문이다. 언론의 질문과 비판 역시 시민의 목소리를 전달하는 중요한 통로라고 생각한다.저와 평택시 공직자들도 현장에서 더 많이 듣고, 시민께 약속드린 일은 추진 과정부터 결과까지 책임 있게 보여드리겠다. 평택의 미래를 행정만의 계획이 아니라 시민과 함께 만들어가는 과정으로 만들겠다. 감사합니다."