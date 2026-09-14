용혜인 낙마가 남긴 쟁점 셋, '비례 미련'부터 '김생용사'까지

큰사진보기 ▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "이재명 정부의 성평등가족부장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께, 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다"라며 "소임을 미처 다해내지 못하여 송구하다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲<조선일보> 14일자 사설 <30대 장관 후보자가 보여준 한국 청년 정치의 민낯과 현실> ⓒ 조선일보PDF 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<중앙일보> 14일자 사설 <용혜인 사퇴 끝 아니다 … 부적격 비호하면 민심 더 떠날 것> ⓒ 중앙일보 PDF 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 지명 14일 만인 13일 결국 자진 사퇴했습니다. 사퇴 다음날인 14일 주요 6개 일간지는 일제히 사설을 내고 용 후보자의 낙마 사태를 집중 조명했습니다. 언론들은 이번 사태의 핵심 쟁점으로 비례대표직 유지 논란, 청와대의 인사 검증 실패, 그리고 특정 후보자를 구하기 위한 이른바 '김생용사' 의혹 등 세 가지를 꼽았습니다.각 매체는 이념 성향을 떠나 기형적인 선거 제도의 맹점과 안일한 검증 시스템을 질타하며 여당과 이재명 정부의 대대적인 국정 쇄신을 한목소리로 촉구했습니다.보수 언론을 중심으로는 용 후보자가 장관직과 비례대표 의원직 겸직을 고수하려 했던 배경에 대한 쓴소리가 이어졌습니다. 청년 정치인이 기득권을 내려놓지 못하는 구태를 보여주었다는 지적입니다.<조선일보>는 사설에서 "비례대표 의원이 입각하면 의원직을 내려놓는 게 상식인데 용 후보자는 그럴 생각이 없다고 했다"라며 "자신이 사퇴하면 연간 11억 원의 국고 보조금을 기본소득당이 받지 못하게 된다는 이유였다"라고 지적했습니다. 이어 "그가 결국 장관직이 아닌 비례 의원을 선택한 건 국고 보조금에 대한 미련을 버릴 수 없었기 때문이었을 것이다"라면서 "이게 청년 정치인이 할 만한 선택인가"라고 강하게 비판했습니다.<동아일보> 역시 꼼수 위성정당의 폐해를 명확히 짚었습니다. 이 매체는 "의원직도, 국고보조금도 자력이 아니라 위성정당에 편승한 결과인 것이 기본소득당의 현실"이라며 "용 의원을 둘러싼 논란은 결국 '기형적 위성정당'이 낳은 이런 폐해의 단면을 보여준 것이라 할 수 있다"라고 꼬집었습니다.반면 용 후보자는 사퇴 기자회견을 통해 자신의 입장을 적극 항변했습니다. 그는 "민주당으로부터 '의원과 장관 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 결단해달라'는 의사를 전달받았다"라고 밝혔습니다. 자신을 향한 각종 의혹 제기에 대해서도 "떳떳하지 않은 게 없다"고 말하며, 이번 사퇴가 본인의 도덕적 흠결보다는 여당의 정무적 요구에 의한 불가피한 선택이었음을 강조했습니다.진보 및 중도 성향의 매체들은 청와대의 정무적 판단 부재와 인사 검증 시스템의 허점을 핵심 문제로 지목했습니다. 청와대가 2030 세대의 공정성 기준을 완전히 오판했다는 것입니다.<한겨레>는 "정치적 효과만을 염두에 둔 채 2030 세대의 높은 공정 감각 등 국민 정서와 여론을 제대로 살피지 못한 탓이 크다"라고 분석했습니다. 비례대표 의원직을 유지하며 장관을 겸직하는 것이 기존 관행에 어긋난다는 점, 그리고 위성정당 비례대표를 두 번이나 지낸 이력이 국민 눈높이에 불공정하게 비칠 수 있다는 점을 청와대가 사전에 인지하지 못했다는 비판입니다.<경향신문> 또한 청와대의 뼈아픈 실책을 지적했습니다. 사설은 "청와대는 '진보정당 소속 30대 워킹맘'이란 상징성을 앞세웠으나 정작 '위성정당 출신 비례 재선' 경력이 불러올 불공정 논란은 간과했다"면서 "청와대는 반복되는 인사 실패를 겸허히 반성하고 검증 시스템을 철저히 재점검해야 한다"라고 촉구했습니다. 파격적인 발탁이라는 상징성에 매몰되어 정작 가장 중요한 대국민 설득 과정을 소홀히 했다는 매서운 질타입니다.다수의 언론은 이번 사퇴의 이면에 흠결이 더 큰 다른 후보자를 지키기 위한 여권의 정략적 계산이 깔려 있다는 의혹도 비중 있게 다루었습니다. 이른바 '김생용사(김승원 살리고 용혜인 버리기)' 전략이라는 관측입니다.<한국일보>는 " '용혜인 버리고 김승원 지키기' 생각도 마라"라는 제목의 사설에서 "그간 정치권에 '김生용死(김생용사)'라는 말이 공공연하게 나돌았다"라며 "용 의원을 낙마시키는 대신 김승원 법무부 장관 후보자는 끝까지 지킬 것이란 무성한 관측이었다"라고 주장했습니다. 이어 "지금까지 제기된 신약 임상시험 부정 청탁 의혹만으로 김 후보자는 법무부 장관직을 수행할 자격이 없다"면서 "김 후보자 임명 강행은 정권 위기를 가속화하는 최악의 악수가 될 것이다"라고 강력히 경고했습니다.<중앙일보> 역시 비슷한 우려를 표명했습니다. 사설은 "민주당은 '용혜인 리스크'를 털어냈다고 보고 '김승원 살리기'에 올인할 태세다"라며 "용 후보자에게 사퇴를 권한 김민석 대표가 김 후보자를 두고 잘된 인사라며 철벽 방어 의지를 보이는 등 민심과는 한참 동떨어진 상황 인식을 드러냈다"라고 꼬집으며 여권의 안일한 태도를 비판했습니다.용혜인 후보자의 사퇴는 단순히 장관 후보자 한 명의 개인적인 낙마로 끝날 사안이 아닙니다. 6개 주요 일간지의 사설이 공통으로 가리키는 바는 분명합니다. 무너진 청와대의 인사 검증 시스템을 전면 재정비하고, 기형적인 선거 제도의 맹점을 보완하는 것이 시급하다는 사실입니다.당장 15일부터 대법관과 각 부처 장관 후보자들에 대한 이른바 '인사청문회 슈퍼위크'가 막을 올립니다. 주요 일간지 사설들은 청와대가 용 후보자의 사퇴를 국면 전환용 꼬리 자르기 카드로 삼아 흠결이 명백한 다른 후보자들의 임명을 억지로 강행하려 한다면, 걷잡을 수 없는 거센 민심 이반에 직면하게 될 것이라고 입을 모으고 있습니다.아울러 이번에 드러난 위성정당 문제를 교훈삼아 제도 개선에 나서야 합니다. 특히 거대 양당은 다가오는 2028년 총선에서 또다시 꼼수 위성정당을 내세우는 일이 없도록 선거 제도 개선이라는 후속 과제에 즉각 착수해야 할 것입니다.