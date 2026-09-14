멈추지 않는 대통령의 하락세... 부정 첫 60%대 진입

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.9.11 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 지지율이 리얼미터 조사 기준 9주 연속 하락하며 33.8%를 기록, 또 다시 최저치를 경신했다. 더불어민주당과 국민의힘의 정당 지지도 역시 오차범위 내이긴 하지만 국민의힘이 앞서는 것으로 나타났다.에너지경제신문이 리얼미터에 의뢰해 지난 7~11일까지 전국 18세 이상 2515명을 대상으로 무선자동응답(ARS) 조사를 실시해 14일 공표한 결과에 따르면, 이 대통령 국정수행 긍정평가는 전주보다 3.6%p 하락한 33.8%로 나타났다. 부정평가는 63.3%로 일주일 전보다 3.8%p 상승했을 뿐 아니라 이 대통령 취임 후 처음으로 60%대를 기록했다. 잘 모름은 2.9%였다.일간 흐름을 보면 지난 4일 37.2%로 마감한 대통령 국정수행 긍정평가는 8일 35.9%, 9일 33.7%, 10일 33.5%, 11일 32.6%로 연일 낮아졌다. 권역별로는 부산·울산·경남(전주 대비 9.1%p↓), 대구·경북(6.8%p↓), 대전·세종·충청(6.5%p↓), 전남광주·전북(5.5%p↓), 인천·경기(3.0%p↓) 등 서울(1.5%p↑)을 제외한 거의 모든 지역에서 감소했다. 연령대별로도 40대를 제외한 전 연령대에서 하락세가 감지됐고, 진보층에서도 8.0%p 떨어졌다.지난 10~11일 전국 18세 이상 1003명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 36.1%, 국민의힘 42.1%로 국민의힘이 오차 범위 내에서 우세한 결과가 나왔다. 민주당은 일주일 전보다 5.7%p 감소한 반면, 국민의힘은 4.5%p 상승한 결과다. 이어 조국혁신당 4.7%, 진보당 1.3%, 개혁신당 1.3% 순이었으며 기타 정당은 2.3%, 무당층은 12.2%였다.리얼미터는 대통령 국정수행 평가의 경우 "최근 정상회담 외교 행보에도 불구하고 개각 인선 논란과 호르무즈 파병 검토, 부동산 정책 불확실성 등 국정 현안에 대한 부정 여론이 확산된 데 이어 진보층과 20대 청년층의 상당 폭 이탈까지 더해지며 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 분석했다. 민주당의 정당 지지도 하락 역시 비슷한 원인에서 기인한 반면, 국민의힘의 상승은 "국정 현안에 대한 반사이익"이라고 진단했다.이번 조사는 모두 무선(100%) ARS 방식으로 무작위 생성 표집틀을 통한 임의전화걸기 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p이며 정당 지지도 조사의 응답률은 3.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%이다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.