'젊어서 노세'라는 말이 실감난다

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큰사진보기 ▲물매화가을에 피어나는 우리 꽃 물매화 ⓒ 김민수 관련사진보기

"노세 노세 젊어서 놀아 늙어지며는 못노나니 화무는 십일홍이요 달도 차면 기우나니라"

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"얼시구 절시구 차차차 지화자 좋구나 차차차 화란춘성 만화방창 아니 노지는 못 하리라 차차차 차차차"

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꽃이 필 때, 꽃을 볼 수 있을 때, 꽃을 보며 살자.

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"범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니

날 때가 있고 죽을 때가 있으며,

심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며,

죽일 때가 있고 치료할 때가 있으며,

헐 때가 있고 세울 때가 있으며,

울 때가 있고 웃을 때가 있으며,

슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있으며......"

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가수 황정자의 노래 중에서 '노래가락 차차차'에 이런 가사가 있다.1965년에 발표된 이 곡은 경기민요 유산가(遊山歌)외 비슷하기도 한데, 젊은 날은 봄 날과도 같이 쏜살같이 지나가니 즐기면서 살자는 내용이다.어려서 어른들이 부르던 노래가 귀에 익어 저절로 입에서 흘러나오기도 했다. 특히 후렴구는 얼마나 재미있던지.그러나 어느덧 사춘기를 지나 냉혹하던 1980년대를 살아가는 청년이 되고 나서는 '퇴폐적인 노래'처럼 느껴져서 더는 부르지 않았다. '젊어서 놀 것이 아니라, 열심히 살아야 노년에 편하게 살지'라는 생각이었던 것이다.그런데 언제부터일까? 그 노래가 심오한 철학을 담고 있는 노래처럼 느껴지기 시작했다.꽃이 피고 만물이 제때를 만나 한창인데, 그 좋은 때를 외면하고 살지 말자는 심오한 철학을 담은 노래. 그리고 '논다'는 것이 '흥청망청'이라는 뜻이라기 보다는 '카르페 디엠'으로 다가왔다.이렇게 같은 노래가 다른 의미로 다가오게 된 이유는 무엇일까? '늙어지면 못노나니'라는 그 나이 즈음이 나이가 되었기 때문이다.중년을 넘어 노년기에 접어드니 비로소 몸이 이전과 다르다는 것이 실감나고, 꽃이 피었다고 해도 선 뜻 그 꽃을 찾아 여행을 떠나기가 망설여진다.한 장의 사진을 담기 위해서는 긴 시간 운전을 하고 가야 꽃을 만나고, 그를 담으려면 무거운 카메라와 삼각대를 들고 걸어야 한다. 또한, 그들을 담기 위해 땀을 흘려야 한 장의 사진을 담을 수 있다.이 모든 과정들이 젊을 때에는 즐거움이었고, 몸도 피곤하지 않았다. 하지만, 그 젊음이 지나가자 장거리 운전하는 일도, 무거운 장비를 드는 일도, 사진을 찍는 일도 버거우니 꽃이 피었다고 해도 그냥 그러려니 하게 되는 것이다.요즘 한창 피어나는 물매화를 떠올렸다. 그의 존재를 알고, 그를 만나고 싶어 가을을 기다리다 물가에 피겠구나 싶어 제주의 계곡을 섭렵할 할 예정이었다. 그러나 어느 날, 오름을 걷다 그를 만났고, 물가 뿐 아니라 오름과 숲 여기저기에 그가 살고 있음을 알게 되었다.야생화 매니아들은 물매화는 물매화인데 제주도의 것은 '애기물매화'라고 했다. 그러면 그냥 '물매화'는 또 다른 것일까? 육지로 올라와서 첫 가을을 맞이했을 때, 나는 그냥 물매화를 찾아 나섰고, 강원도 모처에서 물매화 군락지를 만났다.그 이후, 가을이 오면 으레 그곳에 가서 물매화와 눈 맞춤을 했다. 하지만 그 좋은 곳은 나만 알고 있는 곳이 아니었고, 그를 좋아하는 이들은 넘쳐 났기에 해마다 그들의 터전은 점점 훼손되기 시작했다. 그리고 급기야 그들을 지키기 위한 '출입 금지 구역'이 되었다.자연을 사랑하는 방법 중 하나가 '거리 두기'가 될 수 있다는 것을 알게 되었고, 그 이후로는 먼 발치에서 그들을 바라보거나, 올해처럼 예전에 담았던 사진들을 보며 추억을 돌아본다. 그런데 이런 변화는 사실, 몸이 예전같이 않기 때문에 기인한 것일 터이다.요즘에 심심치 않게 지인들의 부모님 부고 소식을 듣는다. 부모님들 중에는 한 세기 넘게 사신 분들도 많고, 90세 이상인 분들도 많고, 적어도 80세 후반의 삶을 사신 분들이다. 70세가 넘어 90세 넘으신 부모님의 장례를 치르면서 동시에 30세가 넘은 미혼 자녀와 함께 사는 기이한 현실을 산다. 그리고 부모님이 살아 계신 경우에는 부모님들이 이런저런 질환으로 인해 병원을 들락거리고, 요양 병원에서 생활을 하고 계신다.이제 자신도 노년기에 접어들었고, 몸도 예전과 같지 않은데, 부모님을 모셔야 하고, 자녀들의 독립도 도와야 하는 상황이다 보니 1955~1963년 1차 베이비 붐 세대의 경우 누구도 경험해 보지 못한 것은 경험하는 '낀 세대'가 되어버린 것이다.그러다 보니 자기의 삶을 잃어버린 것이 아닌가 싶은 생각이 들기도 한다. 젊어서 논다는 것이 퇴폐적인 것 같고, 논다는 말과 게으르다는 말이 동일한 의미로 사용되던 시대를 살았기에 치열하게 살았고, 젊은 시절에는 민주화 운동에 헌신하기도 했고, 국제통화기금(IMF) 외환위기에 흔들리기도 했고, 신자유주의 물결 속에서 험한 세월을 살아야만 했었다. 그런데 거기에 코로나 19가 겹쳤고, 기후변화의 문제와 여전히 구태를 거듭하는 정치적인 상황들, 경제의 양극화 앞에 서 있다.그러다 보니 제대로 놀아본 적도 없고, 놀아보려니 이제 늙어져서 놀지도 못하는 나이가 되어버린 것이다.그래도 나름 젊을 때 담아두었던 물매화들이다. 올해도 그곳에 또 다른 모습으로 피고 지고 있겠지만, 시간도 몸도 따라 주질 않으니 올해는 실물 보긴 틀린 것 같다. 이럴 줄 알았으면 좀 더 많이 담아둘 것을 그랬다. 전도서의 '다 때가 있다'는 말이 떠오른다.젊어서 좀 놀면서 살아도 되는 건데, 너무 치열하게 살았다. 제대로 놀아 보질 못했으니 중년에도 제대로 놀 줄을 몰랐다. 노년이 되니 놀고 싶어도 놀 수가 없다.가을 꽃 물매화가 피어나는 계절에 '젊어서 노세'라는 말이 실감난다. 젊은 여러분, 젊어서 잘 노십시오. 늙으면 놀기 힘듭니다.