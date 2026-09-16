이 많은 주사기들이 대체 어디서 나왔냐면

한국중앙자원봉사센터는 자원봉사의 가치를 널리 알리고, 시민의 참여와 지역사회의 변화를 연결하는 기관입니다. 전국 자원봉사센터와 함께 정책·연구, 재난 대응, 지역활력 증진과 자원봉사 문화 확산을 추진하고 있습니다.

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