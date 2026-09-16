이 많은 주사기들이 대체 어디서 나왔냐면

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.
제주 바다에 들어간 다이버들이 물속에서 쓰레기를 건져 올린다. 해변에서는 사람들이 집게와 자루를 들고 걷는다. 버려진 그물과 낚싯줄, 플라스틱과 각종 생활쓰레기가 하나둘 모인다.
해양환경단체 '디프다제주'가 2018년부터 이어온 자원봉사 활동이다. 다이버들이 바닷속 쓰레기를 수거하는 '그린다이빙'과 해변을 걸으며 쓰레기를 줍는 '봉그깅'이 대표적이다. 출발점은 프리다이빙이었다. 변수빈 대표는 "바닷속에 들어가 보니 해변에서는 보이지 않던 쓰레기가 보였다. 한번 보고 나니 모른 척할 수가 없더라"고 말했다.
바다를 즐기는 방법으로 바다를 살리다
처음에는 다이버들이 물속에서 눈에 띄는 쓰레기를 건져 올렸다. 평소 즐기던 프리다이빙이 환경활동의 방법이 됐다. 하지만 바닷속에 직접 들어갈 수 있는 사람은 많지 않았다. 더 많은 사람이 참여할 방법을 고민하면서 해변으로 반경이 넓어졌다. 디프다제주의 또 다른 자원봉사 활동 '봉그깅'이다. 제주어로 '줍다'를 뜻하는 '봉그다'와 조깅을 합쳤다. 말뜻처럼 해변을 걸으며 누구나 해안 정화 활동에 참여할 수 있다.
쓰레기를 계속 줍다 보니 새로운 질문이 생겼다. '오늘 주운 쓰레기는 어디에서 왔을까', '왜 같은 장소에서 비슷한 쓰레기가 반복해서 발견될까' 같은. 디프다제주는 수거에서 한 걸음 더 나아가 쓰레기의 종류와 양, 발견 장소 등을 조사하고 기록하기 시작했다. 현장에서 모은 자료는 환경교육과 시민과학 활동에 활용되고, 정책을 제안할 때 근거자료로도 쓰인다.
매년 여름 해수욕장을 휩쓴 할머니들
바다를 이용하는 사람들 곁에는 오래전부터 그곳을 치우고 가꾸는 사람들이 있었다. 자원봉사 아카이브에는 경상남도 남해군에서 1978년 시작돼 2014년까지 활동한 '할머니봉사회
'의 기록이 남아 있다. 회원들은 시가지 청소와 자연보호 활동에 참여했고, 여름이면 상주해수욕장에서 환경정화 활동과 캠페인을 벌였다.
상주해수욕장(현 상주은모래비치)은 당시에도 남해를 대표하는 관광지였다. 동시에 해변 뒤편의 송림은 마을과 해안을 보호하는 역할을 했다. 많은 사람이 찾는 만큼 관리 문제도 반복됐다. 1993년 남해군의회 회의록에서 상주해수욕장 송림의 훼손과 관리 문제를 확인할 수 있다.
사실 환경보호과에서 청소를 1년에 한번씩 하도록 되어 있습니다. 상주해수욕장 같은 경우 진짜 30일 동안에 외래관광객들이 급속도로 늘어나기 때문에 1년에 한 번 기준을 가지고서는 참 많은 문제점이 대두가 된다고 생각하고 있습니다.
- 남해군의회 행정사무감사특별위원회회의록 제5호, 1993.12.3.
짧은 기간에 관광객이 몰리는 해수욕장을 행정의 관리만으로 돌보는 데에는 한계가 있었다. 그 빈틈을 메운 것은 주민들의 자발적인 참여였다. 할머니봉사회는 매년 여름 상주해수욕장에서 환경정화 활동을 꾸준히 이어가며, 지역 환경을 스스로 지키는 주민 공동체의 힘을 보여주었다.
검은 바다에 123만 명이 모였다
환경을 지키는 주체는 재난 앞에서 지역 주민을 넘어 전국 시민들로 확장되기도 했다. 2007년 12월 태안 앞바다에서 대규모 유류 유출 사고가 발생했다. 검은 기름이 해안으로 밀려들자 전국 각지에서 태안으로 향했다. 자원봉사자들은 방제복을 입고 바위와 자갈에 달라붙은 기름을 닦고, 흡착포로 해안에 퍼진 기름을 걷어냈다.
방제와 복구 과정에는 약 123만 명의 자원봉사자가 참여했다. 대부분은 태안 주민들이 아니었다. 지역에서 발생한 재난에 전국 시민들이 직접 현장을 찾아 함께 대응한 것이다. 사고 직후에는 태안 바다가 이전 모습을 되찾기까지 수십 년이 걸릴 것이라는 전망도 나왔다. 그러나 사고 2년 뒤 해양수질과 일부 어종은 사고 이전과 유사한 수준까지 회복된 것으로 조사됐다.
복구에는 여러 요인이 작용했지만, 초기 방제와 해안 복원 과정에서 전국에서 모인 시민들의 참여가 중요한 역할을 했다. 그리고 그 경험은 재난을 함께 감당하고 복구해낸 시민 연대의 유산으로 남아 있다. 사고 대응과 방제 활동, 자원봉사, 피해 보상과 복원 과정을 담은 약 22만 2천 건의 '태안 유류피해 극복 기록물'은 2022년 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역목록에 등재됐다.
한국중앙자원봉사센터도 당시 자원봉사 활동과 관련된 기록 132건을 소장하고 있다. 이 기록들은 세계기록유산 지역목록 등재 과정에서 목록과 등재 동의서가 함께 제출됐으며, 등재 인증서 역시 현재 자원봉사 아카이브에 보존돼 있다.
환경을 보호하는 자원봉사는 그곳을 아끼는 마음에서 시작되기도 한다. 오래 살아온 곳이어서, 자주 찾는 곳이어서, 혹은 그저 좋아하는 곳이어서 행동에 나서는 것이다. 남해 주민들에게 상주해수욕장이 그랬고, 디프다제주 다이버들에게 제주 바다가 그랬다.
활동 방식도 다양해지고 있다. 지역을 가꾸거나 재난 현장의 복구를 돕는 데서 나아가, 이제는 자신이 즐기던 활동을 통해 문제를 발견하고, 해결 방법을 만들어가기도 한다. 취미가 자원봉사가 되고, 쓰레기를 줍는 일이 조사와 기록으로 이어진다. 이처럼 환경을 위한 행동은 생각보다 가까운 곳에서, 다양한 방식으로 시작할 수 있다.
|요즘 자원봉사, 더 알고 싶다면?
|<요즘, 자원봉사>에서 소개한 이야기는 자원봉사 아카이브 기획전시로 이어진다. 전시 기록과 콘텐츠를 통해 지금 자원봉사가 어떻게 세상을 바꾸고 있는지 만나보자.
자원봉사 아카이브 기획전시 《THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록》
일시 : 2026. 9. 21.(월) 12:00–18:00 / 9. 22.(화) 9:00–18:00
장소 : 코엑스 Hall A, 제3회 대한민국 사회적가치 페스타 내 사회 ZONE
관람료 : 무료
관람신청 : '제3회 대한민국 사회적가치 페스타' 사전등록
주최 : (재)한국중앙자원봉사센터
덧붙이는 글 | 이 기사는 자원봉사 아카이브에도 실립니다.글 박서정(한국중앙자원봉사센터), 최원정('THE POSSIBLE WORLD : 행동하는 사람들의 작전 기록' 전시 기획자)