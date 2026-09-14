또 '북한군 개입설'... 5·18 역사왜곡, '인지수사'로 끊어야 한다

큰사진보기 ▲이진숙 국민의힘 의원이 지난 8일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 5.18 유공자 명단 공개가 필요하다고 주장하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5·18기념재단과 5.18 민주유공자 유족회, 5.18 민주화운동 부상자회, 5.18 민주화운동 공로자회 관계자들이 지닌달 21일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아 최근 이진숙 의원이 개최한 토론회와 관련한 5.18 민주화운동 역사 왜곡 논란에 대해 당 차원의 공식 입장과 후속 조치를 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정영훈 변호사는 헌법학 박사로, 국방부 과거사진상규명위원회 조사관과 제2기 진실·화해를위한과거사정리위원회 조사2국장을 지냈다. 현재 법무법인 정세에서 국가폭력·과거사 및 형사사건을 수행하고 있다

최근 국회에서 다시 '5·18 북한군 개입설'이 등장했다.국민의힘 이진숙 의원이 주최한 지난 9월 10일 국회 행사에서 5·18민주화운동에 북한군이 개입했다는 주장이 다시 제기됐다.불과 얼마 전 같은 의원이 주최한 국회 토론회에서 5·18을 '소요'와 '폭동'으로 부르는 주장이 나왔고, 나는 이 지면에서 그것이 1980년 광주시민을 적으로 만들고 국가폭력을 정당화했던 언어라고 썼다.그런데 채 한 달도 지나지 않아 이번에는 '북한군 개입설'이다. 한 가지 질문을 하지 않을 수 없다. 5·18 피해자들은 도대체 언제까지 이미 수없이 확인된 역사적 사실을 다시 설명하고, '북한군 개입설'에 다시 답하고, 자신의 명예를 스스로 증명해야 하는가.4·19혁명은 마산에서 시작된 3·15 부정선거 항의가 서울을 비롯한 전국으로 확산되면서 수많은 국민이 직접 목격하고 참여한 역사였다. 오늘날 그것이 민주주의를 위한 시민의 저항이었다는 사실 자체를 부정하는 주장은 찾아보기 어렵다.5·18은 달랐다. 1980년 5월 광주는 군에 의해 물리적으로 고립됐다. 언론은 통제됐고, 광주 밖 국민들은 그 안에서 무슨 일이 벌어지는지 제대로 알기 어려웠다. 그 빈자리를 당시 국가가 만든 언어가 채웠다.'폭도', '불순분자', '북괴 사주'.광주시민을 국민이 아닌 적으로 만들고 계엄군의 폭력을 정당화하는 언어였다. 5·18이 다른 민주화운동보다 오랫동안 왜곡과 음모론의 대상이 된 배경에는 이러한 역사적 고립이 있었다. 그리고 그때 만들어진 거짓은 46년이 지난 지금도 모습을 바꾸며 살아남고 있다.'5·18 북한군 개입설'을 가장 집요하게 주장했던 사람 중 하나가 지만원씨다. 그는 5·18 당시 사진 속 광주시민들을 북한 특수군이라는 뜻의 이른바 '광수'라고 지목했다. 결국 대법원은 2023년 명예훼손 혐의 등에 대해 징역 2년을 확정했다.하지만 북한군 개입설은 지만원 한 사람의 처벌로 끝나지 않았다. 김광동 전 진실·화해를위한과거사정리위원회 위원장은 2023년 국회에서 "북한이 개입했을 가능성까지 제가 배제할 수 없다"고 답했다. 그 뒤 같은 기관의 위원장이 된 박선영 위원장도 2025년 국회에서 북한군 개입설의 진실 여부에 대해 "모른다"는 취지로 답했다.두 사람의 발언 내용과 법적 의미가 같다는 이야기는 아니다. 문제는 그들이 과거 국가폭력의 진실을 밝히고 피해자의 명예를 회복해야 할 국가기관의 수장이었다는 점이다. 그런 자리에서조차 이미 국가적 조사와 사법적 판단이 축적된 사안이 다시 '가능성'이나 '모른다'의 영역으로 되돌아갔다. 그리고 이제 또다시 국회의원이 마련한 국회 행사에서 북한군 개입설이 등장했다.지만원의 직접적인 주장과 김광동·박선영 두 위원장의 발언, 최근 국회에서 나온 주장을 동일하게 취급할 수는 없다. 그러나 하나의 현상은 분명하다. 이미 확인된 역사적 사실을 다시 '아직 결론 나지 않은 문제'로 되돌리는 일이 계속되고 있다는 것이다.그럴 때마다 피해자들은 다시 답해야 한다. 광주에 북한군이 없었다는 것을, 자신들이 폭도가 아니었다는 것을, 그날 국가가 시민들에게 무엇을 했는지를. 46년째 같은 질문이다.그러나 사법부는 이미 여러 차례 답했다. 지만원씨에게는 명예훼손 등으로 징역 2년이 확정됐다. 이후 그의 저서에서 5·18을 북한군이 개입한 국가반란 또는 폭동이라는 취지로 주장한 데 대해서도 대법원이 손해배상 책임을 확정했다.전두환씨 회고록에 담긴 5·18 폭동 표현과 북한군 개입설 등 허위사실에 대해서도 대법원은 손해배상 책임과 해당 표현을 삭제하지 않은 회고록의 출판·배포 금지를 확정했다.올해 4월에는 인터넷에서 5·18 관련 허위사실을 유포한 사람에게 '5·18민주화운동 등에 관한 특별법'이 직접 적용돼 징역형의 집행유예가 선고됐다. 국가 조사도 있었다. 형사재판도, 민사재판도 있었다. 특별법에 따른 처벌 사례까지 나왔다.그런데도 북한군 개입설은 다시 등장한다. 그렇다면 이제 문제는 진실이 밝혀지지 않았다는 데 있지 않다. 밝혀진 진실을 국가가 어떻게 지킬 것인가의 문제다.현행 5·18특별법은 2021년 1월부터 5·18에 관한 허위사실을 공연히 유포한 행위를 처벌하도록 규정하고 있다. 학문·연구·보도 등을 위한 경우는 제외한다. 새로운 자료와 증거를 갖고 기존 결론을 검증하는 것과 근거 없이 역사적 사실을 왜곡하는 것을 법률도 구별하고 있는 것이다. 문제는 이제 법의 부재가 아니라 국가가 그 법을 얼마나 책임 있게 집행하느냐에 있다.그런데 현실에서는 5·18이 왜곡될 때마다 피해자와 유족, 관련 단체들이 먼저 나서 자료를 모으고 고소·고발을 하거나 민사소송을 제기하는 모습이 반복돼 왔다. 이제 이 구조를 다시 생각해야 한다. 5·18특별법상 허위사실 유포죄는 피해자가 고소해야만 수사할 수 있는 범죄가 아니다. 공개적인 장소에서 법이 정한 구성요건에 해당하는 허위사실 유포가 이루어졌다면 수사기관은 이를 인지해 수사할 수 있다.그렇다면 국가가 이미 수차례 조사하고 법원이 판단한 중대한 역사왜곡이 공개적으로 반복되는데도, 왜 국가기관은 피해자나 5·18 단체가 먼저 고소·고발하기를 기다려야 하는가. 피해자가 46년 전의 피해를 다시 설명하고, 자료를 모으고, 자신의 명예가 침해됐음을 입증해야 비로소 국가가 움직이는 방식에서 이제 벗어날 때가 됐다.지난 글에서 독일의 역사부정 처벌제도를 소개한 바 있다. 독일 제도의 핵심은 단순히 처벌이 강하다는 데 있지 않다. 독일이 나치 범죄 부정을 엄벌하는 이유는 그것이 피해자 개인의 명예를 넘어 민주주의 공동체의 공적 질서를 파괴하는 범죄로 보기 때문이다.우리도 같은 질문을 해야 한다. 5·18의 역사적 진실을 지키는 일이 언제까지 피해자 개인의 몫이어야 하는가. 5·18을 헌법에 새기는 일을 더 미룰 이유가 있는가.그래서 5·18정신의 헌법 전문 수록 문제도 다시 보아야 한다. 5·18정신을 헌법에 담는다고 역사왜곡이 하루아침에 사라지는 것은 아니다. 그러나 대한민국이 5·18을 어떤 역사로 기억하고 어떤 헌법적 가치로 계승할 것인지를 최고규범을 통해 선언한다는 의미는 분명하다.5·18은 특정 지역이나 특정 정당의 역사가 아니다. 군사반란과 국가폭력에 맞서 시민이 민주헌정질서를 지켜낸 대한민국의 역사다. 5·18정신의 헌법 전문 수록은 이미 오랫동안 정치권에서 논의돼 온 과제다. 권력구조를 비롯한 다른 개헌 쟁점 때문에 다시 미룰 것이 아니라, 필요하다면 5·18정신의 헌법 전문 수록을 위한 원포인트 개헌도 검토할 때다.헌법에 5·18 정신을 담는다고 모든 거짓이 사라지는 것은 아니다. 그러나 적어도 대한민국이라는 국가가 5·18을 어떻게 평가하는지는 더 이상 흔들리지 않는 헌법적 선언으로 남게 된다.1980년에는 광주가 고립돼 있었기에 거짓이 가능했다. 그러나 지금은 1980년이 아니다. 수많은 기록이 공개됐고 국가기관이 조사했으며 법원도 반복해서 판단했다. 그런데도 북한군 개입설이 다시 국회까지 들어왔다.46년이 지난 지금도 피해자들은 자신이 폭도가 아니었음을 증명하라는 부당한 요구에 시달리고 있다. 이제 진실을 지키는 몫을 피해자 개인의 고소·고발에만 떠넘겨서는 안 된다. 법원이 수차례 판단을 내렸고 특별법까지 존재하는 만큼, 국가와 수사기관이 악의적 역사왜곡 앞에 적극적으로 나서야 할 때다.5·18정신을 헌법에 명확히 새기고, 국가적 조사와 사법적 판단을 통해 확인된 역사적 사실을 악의적으로 왜곡하는 행위에 대해서는 피해자의 고소·고발을 기다리지 않고 현행법을 책임 있게 집행해야 한다.5·18을 성역으로 만들자는 것이 아니다. 새로운 자료가 있다면 연구하면 된다. 새로운 증거가 있다면 검증하면 된다. 그러나 이미 거짓임이 반복해서 확인된 북한군 개입설을 아무런 새로운 근거 없이 다시 꺼내놓고 그것을 '토론'이라고 부르는 것은 다른 문제다.과거 청산은 진실을 한 번 밝혀놓는 것으로 끝나지 않는다. 밝혀진 진실을 다시 거짓의 영역으로 되돌리지 않는 것까지 국가의 책임이다. 5·18 피해자들은 이제 더 이상 '북한군 개입설'에 답하지 않아도 되어야 한다.