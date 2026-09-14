"내가 하는 모든 일이 '나의 작품'으로"

"상업적인 목적도 물론 있습니다. 하지만 그게 전부는 아닙니다. 인천에서 예술인들과 함께하면서 저도 인천 미술의 밑거름이 되고 싶습니다. 작가들이 자신의 작품을 세상에 보여주고 평가받는 과정에 함께하고 싶어요."

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"졸업하고 직장 생활도 했어요. 아버지 권유로 일을 시작하게 됐는데, 처음에는 미술이라는 분야가 낯설었습니다. 일반인들이 갤러리에 쉽게 다가가기 어려운 것처럼 저도 그랬어요. 그런데 작가분들을 만나고 작품을 접하다 보니 점점 관심이 생겼습니다."

큰사진보기 ▲임홍재 대표. 평소 좋아한다는 신은섭 작가의 소나무 작품 앞에서 찍기를 원했다. ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"작가들은 자기 작품의 색을 머릿속에 정확하게 가지고 있잖아요. 그런데 슬라이드 상태나 촬영 과정에서 차이가 생기면 인쇄물에서는 색이 달라집니다. 예전에는 아날로그 방식이라 그런 문제가 더 많았고, 다시 제작하는 사례도 있었습니다."

"인쇄가 원화의 질감이나 색채를 100% 담아낼 수는 없습니다. 그건 불가능하죠. 그래도 원화에 가장 가깝게 표현하고 싶은 마음은 항상 있습니다."

"촬영비를 따로 받은 것도 아니었어요. 그냥 제 욕심이었습니다. 원화를 직접 보고 어떤 색으로 표현해야 하는지 확인하고 싶었어요."

"그전에는 전시하면 도록을 만들어주는 인쇄업자에 가까웠습니다. 그런데 그분을 만나면서 전시가 어떻게 기획되고 작가와 작품이 어떻게 연결되는지 많이 배웠어요. 제가 몰랐던 부분을 많이 가르쳐주셨습니다."

"결국 작가가 만족할 때까지 하는 거죠. 제가 보기에는 이 정도면 괜찮다고 생각해도 다시 해달라고 하면 다시 합니다. 쉽지는 않지만 그렇게 하는 게 맞다고 생각합니다."

"예전에 한 작가분에게 이런 이야기를 했어요. 선생님 작품에 영혼이 담겨 있다면, 저도 결과는 다를지 모르지만, 도록을 만드는 과정에서는 그 도록이 제 작품이라고 생각한다고요."

"'이분은 도록 자체를 자기 작품이라고 생각하고 만드는 분'이라고 소개하세요. 그 말이 참 좋았습니다."

"인쇄가 계속 성장하는 산업은 아니고, 하는 일에 비해서 쉽지 않은 부분도 많고요. 그래서 이 일을 이대로 물려주고 싶은 생각은 없습니다."

"인쇄만 계속하는 것보다 다른 것과 연결해서 새로운 걸 만들어보고 싶습니다. 크게는 갤러리와 사무실이 함께 있는 공간도 만들어보고 싶어요. 인천에서 함께하는 파트너로 남고 싶습니다."

"어디에 줄 서서 일을 하기보다는 인천에서, 크게는 경기·인천 지역에서 예술인들과 함께하는 파트너로 봐주셨으면 좋겠습니다."

"사람이 살면서 힘들 때도 있고 초심을 잃을 수도 있잖아요. 그래도 제가 하는 모든 일이 '나의 작품이다'라고 평가받았으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

20년 넘게 인천 미술과 함께해온 도서출판 민정 임홍재 대표를 지난 12일 열린 인천문화예술회관 인천코리아아트페스티벌 에서 만나 얘기를 들어봤다.전시가 끝나면 작품은 갤러리를 떠나지만, 도록은 남는다. 작가의 작품과 전시의 기억을 한 권의 책에 담아내는 일이다. 그 작업을 20년 넘게 해온 임홍재 대표에게 도록은 단순한 인쇄물이 아니다.민정 출판은 부친인 고 임태관 대표로부터 시작했다. 부친은 언론계에서 활동하다 인쇄업에 뛰어들었고, 문화예술과 관련된 인쇄물을 제작하며 작가들과 인연을 맺었다고 한다. 인천미술협회 첫 도록을 부친이 제작했다고 한다. 그리고 30년 넘게 부친이 민정출판을 운영하며 인천, 경기 예술인들과 함께 해왔다. 임 대표가 처음부터 아버지의 일을 이어받을 생각이었던 것은 아니다.그렇게 부친에 권유로 들어온 인쇄업은 어느덧 그의 삶에서 20년이 넘는 시간이 됐다. 2002년 본격적으로 대표를 맞게 됐고, 2023년 작고 하실 때까지 부친은 동반자이자 든든한 버팀목이 됐다.임 대표가 일을 시작했던 시절과 지금의 인쇄 환경은 크게 달라졌다고 한다. 디지털 촬영이 보편화되기 전에는 작가들이 작품을 슬라이드 필름으로 촬영해 인쇄를 의뢰하는 경우가 대부분이었고, 촬영과 인쇄 기술의 한계 때문에 원화의 색감을 제대로 구현하는 일도 쉽지 않았다.지금은 디지털 기술의 발전으로 제작 과정이 빨라졌고, 자료의 품질도 좋아졌다. 작가들도 자신의 작품을 디지털 이미지로 관리하는 데 익숙해졌다. 그러나 기술이 발전했다고 해서 인쇄인의 고민까지 사라진 것은 아니다.사진이 취미였던 그는 한때 개인전을 준비하는 작가가 원화를 직접 가져오거나, 때로는 직접 찾아가서 작품을 촬영하기도 했다. 50호, 100호 크기의 작품 앞에서 색을 확인하고 인쇄 과정에서도 원화와 결과물을 비교했다.일을 시작하면서 임 대표에게 특별한 영향을 준 인연도 있다. 당시 인천의 한 백화점에 큐레이터로부터 단순히 도록을 제작하는 것을 넘어 전시가 어떻게 기획되고 작가와 작품이 어떻게 연결되는 과정에 대해 배웠다고 한다.그 경험은 임 대표의 일하는 방식에도 영향을 줬다. 단순히 주문받은 도록을 제작해 납품하는 것이 아니라 작가와 전시를 이해한 뒤 결과물을 만들어야 한다는 생각이 자리 잡았다. 작가와 제작 과정에서 의견이 충돌하는 때도 있지만, 임 대표의 원칙은 단순하다.임 대표가 인터뷰 내내 가장 많이 사용한 단어는 '파트너'다. 그가 원하는 것은 인쇄물을 주문하고 제작하는 단순한 거래 관계가 아니다. 작가의 작품이 세상에 전달되는 과정에 함께하는 관계다. 그에게는 오래 기억에 남는 말도 있다.그 작가는 지금도 임 대표를 다른 사람들에게 소개할 때 이 이야기를 한다고 한다.임 대표가 민정 출판을 운영하며 지키고 싶은 것도 바로 이 마음이다. 인쇄업은 결과물을 만들어내는 일이지만 그 결과물에는 작가가 오랜 시간 만들어온 작품이 담긴다. 이 때문에 한 권의 도록을 단순한 상품으로만 볼 수 없다는 것이다.부친이 30년 넘게 하시던 가업을 이어받아 20년 넘게 민정 출판을 운영해 온 임 대표에게 앞으로의 계획을 묻자, 현실적인 고민도 나온다. 인쇄산업은 과거에 비해 성장세가 크지 않고, 제작비와 인건비 등 비용 부담도 커졌다. 무엇보다 임 대표는 두 딸에게 자기 일을 그대로 물려주고 싶지는 않다고 했다.그렇다고 민정 출판의 미래를 포기한 것은 아니다. 그는 인쇄를 기반으로 새로운 영역을 만들어보고 싶다고 생각하고 있다. 언젠가는 1층에는 갤러리를 만들고 2층에는 사무실을 두는 공간을 만들어 예술인들과 함께하는 것이 그의 꿈이다.그는 거창한 사업 확장보다 '함께하는 것'을 먼저 이야기했다.20년 넘게 수많은 작가의 작품을 도록으로 남겨온 그에게 인쇄는 단순한 생업 이상의 의미가 됐다. 마지막으로 자신이 어떤 사람으로 기억되기를 바라느냐고 물었다. 그는 잠시 생각한 뒤 자신의 초심을 이야기했다.