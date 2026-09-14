고흥 마동 매구, 운현궁 뜰을 흔들다

큰사진보기 ▲서울 운현궁에 고흥 마동 매구를 알리는 깃발과 "농자천하대본"이라 적힌 기가 휘날리고 있다. 200년간 전통을 이어온 역동적인 농약을 선보였다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲상쇠와 포수가 풍물패를 이끌며 서울 운현궁 뜰을 돌며 신명나는 공연을 펼쳤다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲샘굿의 한 장면. "우리가 먹는 샘에서 맑은 물이 콸콸 솟구치라!"는 소원을 빌었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲방굿도 펼쳤다. 무병장수, 풍요와 자손번창을 기원했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲익살스러운 잡색 놀음. 여러 잡색들의 능청스러운 몸짓에 구경꾼들의 웃음이 끊이지 않았다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"전라도 촌구석 우리 고흥 마동에서 70대, 80대 한마을 노인들이 서울 간다께 좋아가꼬 음식 바리바리 싸들고 잠도 못 자고 와서 신나게 놀아부렀소. 어째 우리 동네 사람들 대단해 불지 않은기요."

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"이 양반들, 아짐씨들 어디서 이런 힘이 나온당까? 잘한다, 잘혀!"

"쩌쪽 외국인 양반, 일로 와봐요. 막걸리 먹을 줄 아는 감?"

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큰사진보기 ▲상모를 돌리며 신명 나게 꽹과리와 장구를 치는 마동 매구패. 외국인들도 한데 어울려 북을 치고 스마트폰으로 공연 모습을 담고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲마동 매구는 모였다 흩어졌다 자유분방한 대형으로 스스로가 흥겨움이 넘쳐나는 마을 공동체의 유희에 가까웠다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"인쟈 술 먹세, 목이 타 붕께 얼릉 얼릉 치고 막걸리 한 잔 먹어블세!"

"부추전 우리 동네 사람이 부친 거랑께. 안주도 드시랑께."

큰사진보기 ▲신나는 매구 공연 뒤에 즐기는 시원한 막걸리와 맛난 부추전. 사람 사는 정이 물씬 느껴졌다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"정월 대보름에 마동마을에 오면 먹여주고 재워주고 함께 신나게 놀아주니께 꼭들 놀러 오시오!"

큰사진보기 ▲운현궁 마당을 가득 메운 고흥 마동 매구 공연 현장. 우리 멋이 살아있는 가락에 관객들도 내남없이 어울려 어깨춤을 추었다. 정말 신명나는 흥겨운 한마당이었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

남녘 끝자락, 전라남도 고흥군 동강면 마륜리에 자리 잡은 작은 농촌 마을, 마동마을.칠십, 팔십 평생 흙을 일구며 살아가는 어르신들이 12일 서울 운현궁 한옥콘서트 공연에 나섰다. 사연인즉, 조선 고종의 아버지 흥선대원군이 살았던 운현궁 마당에서 자기네 마을의 자랑이자 전라남도 무형유산인 '고흥 마동 매구'를 선보이게 된 것이다.매구는 농촌 마을에서 풍물을 치며 마을의 안녕과 풍년을 기원하고, 주민들이 함께 즐기던 전통적인 농악이다. 마동마을의 매구에는 별신제와 판굿, 잡색 놀음 등이 어우러져 마을 사람들의 삶과 흥을 고스란히 담고 있다.마동마을에서는 마을회의를 통해 굿판을 이끌 상쇠를 정하고, 정월 대보름마다 별신제를 열어 마을의 안녕과 풍요를 기원해 왔다. 200여 년의 역사를 이어온 마동 별신제와 매구는 그 역사적·예술적 가치를 인정받아 2022년 전라남도 무형유산으로 지정됐다.50여 명의 마을 주민들이 참여할 만큼, 매구는 마을 사람들의 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다.상경을 앞두고 마을에는 서울 공연을 기다리는 설렘이 가득했다. 어르신들은 쇠채와 장구채를 챙겨 들고 서울행 버스에 올랐다. 한평생 흙을 일구며 살아온 칠십, 팔십 대 어르신들에게 이번 공연은 서울 구경을 넘어 특별한 무대였을 것이다.운현궁 뜰 한켠에 서서 어르신들의 상경 무대를 설레는 마음으로 기다렸다.마침내 운현궁 고풍스러운 기와지붕 아래, 마동 매구패의 걸팡진 한판이 펼쳐졌다. 시작굿을 시작으로 문굿, 샘굿, 마당굿, 조왕굿, 방굿, 마침굿(술굿)으로 이어졌다.꽹과리와 장구, 북과 소고가 어우러진 쇳소리가 운현궁 뜰에 울려 퍼지고, 알록달록한 상모가 허공을 빙글빙글 돌았다.판굿 사이사이 등장하는 잡색 놀음도 눈길을 끌었다. 늠름하면서도 능청스러운 포수, 수염을 휘날리는 양반, 목탁을 두드리며 기우뚱거리는 중, 붉은 댕기를 드린 새악시까지. 탈을 쓰고 갖가지 분장을 한 잡색들이 판굿 사이를 누비며 재담을 던지고 구성진 춤을 추었다.익살스러운 몸짓과 재담에 여기저기서 웃음이 터졌다. 진지하게 풍물을 치다가도 어느 순간 능청스러운 몸짓을 보여주는 모습이 정겨웠다.한참 흥이 오르던 중 상쇠의 입에서 걸팡진 사설이 흘러나왔다.구수한 전라도 사투리에 마당 곳곳에서 박수가 터져 나왔다. 그 말에는 서울 공연에 나왔다는 자랑과 함께, 평생 한마을에서 살아온 사람들의 자부심이 묻어났다.객석에서도 전라도 사투리를 쓰는 관객이 연신 추임새를 보탠다.그 한마디에 어르신들의 손놀림이 더욱 힘차졌다. 객석에서도 박수와 추임새가 잇따랐다.분위기가 무르익자 어르신 한 분이 구경하던 외국인에게 말을 건넸다.사발을 건네자 외국인이 "오케이!" 하며 받아 마시는 모습에 마당 전체에 웃음꽃이 터졌다.두 외국인도 어느새 매구패와 어울려 북을 두드리고 있다. 마당은 어느새 모두가 함께 어울리는 자리가 되었다. 언어가 달라도 북소리에 맞춰 어깨를 들썩이고 발을 구르는 모습은 다르지 않다.그 모습을 바라보며 마동 매구가 단순한 공연이 아니라는 생각이 든다. 한마을 사람들이 오랜 세월 함께 만들어온 가락에는 평범한 우리네 일상의 희로애락과 이웃 간의 정이 배어 있다.무엇보다 무대의 주인공들이 전문 국악인이 아니라 한평생 마동마을을 지키며 살아온 주민들이라는 점이 마음을 울린다. 정형화된 공연장에서 보는 무대와 달리 구경꾼과 농악패가 자연스럽게 어우러져 어깨춤을 추고 추임새를 넣는다.모였다 흩어졌다 하며 자유분방하게 대형을 바꾸는 모습은, 정해진 틀에 맞춘 공연이라기보다 스스로 흥을 만들어가는 마을 공동체의 유희에 가까웠다. 그래서인지 공연을 보고 있다는 느낌보다 함께 한판 신나게 놀고 있다는 느낌이 강하게 밀려온다.막판 흥겨움의 대미를 장식한 것은 마침굿, 술굿이다.신나게 매구를 치고 난 뒤 목청껏 외치는 구음에 마당의 열기가 절정에 이르렀다.나도 모르게 어깨가 들썩인다. 북을 멘 어르신이 내 손을 잡아끌며 막걸리 한 잔을 권한다. 쭉 들이키니 밥알이 동동 뜬 막걸리 맛이 그만이다.구수한 사투리와 함께 내미는 부추전 한 점을 양념장에 콕 찍어 입에 넣는다. 꿀맛이 따로 없다.공연을 보고 함께 웃고, 막걸리 한 잔에 부추전까지 나누고 나니 마동 매구의 한판을 제대로 즐긴 것 같다.서울 한복판 운현궁을 흔든 것은 화려한 기교만이 아니었다. 마동마을 사람들이 오래도록 함께 지켜온 삶과 웃음, 그리고 어울림의 흥이었다.어르신들은 헤어지는 사람들에게 정겨운 인사를 건넸다.그 말이 어쩐지 오래 마음속에 남았다.마동 매구의 가락과 밥알이 동동 뜬 막걸리 한 잔, 따뜻한 부추전 한 점. 서울에서 만난 마동마을의 신나는 한판은 그렇게 훈훈한 사람 사는 정을 남기고 끝났다.