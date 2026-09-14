확정 안 된 '38층 임대아파트' 홍보관 오픈에 서산시 '유의 알림 행정' 대응

큰사진보기 ▲서산시가 홈페이지에 올린 이안 스카이원 서산 유의 배너충남 서산시 주택과가 시청 홈페이지에 이안 스카이원 서산의 유의 사항을 안내하고 있다. ⓒ 백윤미 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산시가 시내 주요 지점들에 이안 스카이원 회원모집 유의 안내 현수막을 게첩했다.충남 서산시 주택과가 시내 곳곳에 이안 스카이원 민간 임대아파트 회원모집에 관한 유의 안내 현수막을 게첩했다. ⓒ 백윤미 기자 관련사진보기

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충남 서산시 동문동 일대에 38층 규모의 주거시설을 추진 중인 '이안 스카이원 서산' 사업을 둘러싸고 행정기관과 사업자 간 시각차가 드러나며 소비자의 신중한 접근이 요구되고 있다. 최근 사업자 측이 홍보관을 열고 회원 모집에 나서자, 서산시는 주택건설사업계획 승인이 나지 않은 상황을 강조하며 '선제적 알림 행정'에 나섰다. 반면 사업자 측은 인허가 절차가 정상 진행 중이며 사업 추진에 문제가 없다는 입장이다.서산시에 따르면 동문동 280-2번지 일원의 해당 사업은 현재 경관·건축·교통 공동위원회 심의를 신청한 초기 단계다. 향후 충청남도 공동위원회 심의와 서산시의 최종 주택건설사업계획 승인 절차를 거쳐야 정식으로 사업이 확정된다. 서산시 주택과 관계자는 "인허가 과정에서 층수, 세대수, 배치계획 등 사업의 규모와 계획이 상당 부분 변경될 수 있다"며 홍보관의 조감도나 계획안을 최종 확정된 것으로 오인해서는 안 된다고 밝혔다.이에 시는 불필요한 영업방해 분쟁은 피하면서도 시민의 재산권을 보호하기 위해 시청 홈페이지 팝업 배너와 주요 거리 현수막을 활용한 알림 행정에 집중하고 있다. 안내문에는 "해당 사업은 주택건설사업계획승인이 신청되거나 승인된 사업이 아니며, 인허가 진행 상황과 계약 조건을 충분히 확인해달라"는 메시지가 담겼다.사업자 측은 행정 절차에 맞춰 사업을 차질 없이 진행 중이라고 설명한다. 분양 관계자는 "현재 서산시에 본 심의가 들어간 상태이며, 실거래 신고 70%와 동의서 20%를 확보해 사업 추진에는 전혀 문제가 없고 내년 착공을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.그러나 온라인 홍보 사이트별로 1차 계약금 조건이 500만 원부터 최대 6500만 원까지 제각각 게시되거나, 확정되지 않은 설계를 전제로 선착순 동·호 지정이 언급되는 등 소비자 주의가 강하게 요구되는 실정이다. 주택법상 사업계획 승인이나 모집신고가 완료되지 않은 상태에서 체결되는 계약이나 납부금은 법적 보호를 받기 어려울 수 있기 때문이다.이에 서산시는 시민들에게 계약 체결 전 다음 8가지 필수 확인사항을 시청 주택과 등을 통해 반드시 점검해 달라고 거듭 당부했다.시가 확인을 필요로 하는 필수 사항으로는 ▲ 사업 시행 주체 및 법적 사업 형태 ▲ 사업부지 토지 확보 현황 (소유권 및 사용권원 비율) ▲ 경관·건축·교통 심의 진행 상황 ▲ 주택건설사업계획 승인 여부 ▲ 회원 및 입주자 모집의 법적 근거 ▲ 보증기관 가입 및 보증 여부 ▲ 납부 금원(계약금 등)의 법적 성격 ▲ 사업계획 변경 및 사업 무산 시 해약·환급 조건 등이다.이번 논란과 관련해 행정기관이나 수사기관의 최종적인 위법 판단이 내려진 것은 아니다. 민간임대아파트나 지역주택조합 등 사업의 법적 유형과 실제 모집 방식, 계약 조건에 따라 법령 적용 여부가 달라지므로 현 단계에서 단정적 결론을 내리기는 어렵다.다만, 최종 승인 전 제시되는 조건과 실제 확정안 사이에 차이가 발생할 수 있는 만큼 소비자 스스로 객관적인 사실을 검증하는 지혜가 필요하다. 서산시 관계자는 "법적 테두리 안에서 시민의 재산상 피해를 예방하고 건전한 주택공급질서를 확립하는 것이 시의 가장 중요한 책무"라며 "향후 진행될 심의 및 승인 절차도 규정에 따라 엄격하게 검토해 나갈 것"이라고 전했다.