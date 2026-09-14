북한 밖에서 다시 만난 '북한'

함경북도 김책시에서 살다가 서울로 이사와 24년째 살아가고 있습니다. 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험으로, 왜곡된 인식을 넘어 있는 그대로의 북한과 북한 주민, 북향민의 삶을 전하려 합니다.

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큰사진보기 ▲북한에서 중국을 바라보는 소녀의 모습강건너 중국을 바라보는 북한 주민의 모습을 담은 사진 ⓒ AI 이미지 생성 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.



지난 글에서 나는 "북한에서 행복했다"고 썼다. 지금의 내가 북한 사회를 평가해 내린 결론이 아니다. 북한 밖의 세계를 모르고 살던 당시의 감정을 그대로 꺼내놓은 것이다. 그래야 지금 그곳에서 살아가는 주민들이 어떤 세계 안에서 무엇을 믿고 살아가는지 조금이라도 이해할 수 있다고 생각했기 때문이다.그렇다면 북한 밖으로 나온 뒤에도 북한은 똑같이 보였을까? 나는 '북향민은 누구인가'라는 질문으로 이 연재를 시작했다. 지금은 '우리는 누구인지'에 대한 정체성 부분을 다루고 있다. 앞으로는 우리가 대한민국에서 어떻게 살아왔고 살아가고 있는지, 서로를 얼마나 알고 있는지, 그리고 앞으로 어디로 갈 것인지에 대해 나눌 예정이다. 미리 정해놓은 답을 설명하기보다 그 질문을 하나씩 따라가 보려고 한다.1997년 2월, 나는 가족을 먹여 살리기 위해 중국행을 강행했다. 나는 어린 시절부터 당과 수령에게 충성을 다하는 것이 가장 가치 있는 삶이라고 믿으며 자랐다. 그런 내가 목숨을 걸고 국경을 넘은 것은 단지 살아야 했고, 가족을 먹여 살려야 했기 때문이다.나는 북한에서 누구보다 충성심을 가지고 살았다. 그러나 1990년대 중반 식량난이 깊어지자 나 역시 굶주림 앞에서는 어쩔 수 없었다. 나의 저서 <진짜 아버지>에 이 부분을 자세히 기록했다. 배고픔은 나를 국경 밖으로 밀어냈다. 하지만 내가 믿던 세계까지 한꺼번에 바꾸지는 못했다. 한두 달만 돈을 벌어 고향으로 돌아갈 생각이었던 나의 세계관이 금세 변할 리 없었다.중국에 도착한 직후였다. 우리를 처음 받아준 한 조선족 가장이 식사 뒤 갑자기 김정일을 거칠게 욕했다. 나는 생각할 틈도 없이 "우리 장군님을 왜 욕합니까"라고 반사적으로 화를 내며 따졌다.그는 놀라서 "배가 고픈 것이 누구 때문이냐"고 되물었다. 나는 또다시 "미국놈 때문"이라고 답했다. 그러자 그는 "다시 강을 건너 돌아가라"고 소리를 질렀다. 그제야 나는 입을 다물 수밖에 없었다.지금 생각하면 웃프지만 당시에는 너무 자연스러운 반응이었다. 태어나서 처음으로 김정일을 공개적으로 욕하는 사람을 만났기 때문이다. 북한을 떠났다고 곧바로 북한 체제를 부정하게 될 리 없었다. 국경을 넘었다고 20년 넘게 사실이라고 믿었던 역사와 가치관이 하루아침에 사라질 수도 없었다. 몸은 중국 땅에 있었지만 세상을 바라보는 눈은 아직 북한 안에 있었다.중국에서 지내면서 북한에서 배운 것과 전혀 다른 이야기를 하나씩 접하기 시작했다. 그중 가장 큰 충격 가운데 하나가 6·25전쟁이었다. 북한에서는 미국과 남한이 일으킨 침략전쟁이라고 배웠고, 나는 그것을 의심해 본 적이 없었다. 그런데 한국 사람에게 북한이 먼저 남쪽으로 내려와 전쟁이 시작됐다는 이야기를 들었다. 처음에는 믿지 않았다. 얼굴을 붉혀가며 남한이 먼저 쳐들어온 것이 아니냐고 우겼던 기억이 있다.그러나 밖에서 살아가는 시간이 길어지고 새로운 정보와 사실이 계속 쌓이면서 결국 내가 배운 역사 가운데 사실과 다른 것이 있다는 것을 인정할 수밖에 없었다. 문제는 그다음이었다. 역사적 사실 하나를 수정하는 것으로 끝나지 않았다. 하나가 무너지니 그것을 가르쳐준 사회와 지도자, 내가 믿어온 다른 이야기들까지 다시 질문하게 됐다.새로운 사실을 안다고 사람의 생각이 곧바로 바뀌는 것은 아니었다. 처음에는 부정했고 의심했고 때로는 맞섰다. 그러다 더 이상 외면하기 어려운 사실들이 하나둘 쌓였다. 내가 알고 있던 북한을 다시 바라보기 시작한 것도 그때부터였다. 지난 글에서 말한 '재해석된 북한 이야기'는 바로 이때부터 내 안에서 시작됐다.정보만 나를 흔든 것은 아니었다. 눈앞에서 만난 평범한 일상이 더 큰 충격을 줄 때도 있었다. 북한에서 우리는 '쌀밥에 고깃국을 먹고 비단옷을 입으며 기와집에서 사는 세상'을 공산주의 이상이라고 배웠다.그런데 중국에 나온 지 얼마 지나지 않아 묘한 허탈감이 찾아왔다. 북한에서 수십 년 동안 온 국민이 마음을 모으고 뜻을 모아 이루려고 했던 그 이상이 중국에서는 특별하지 않은 일상이었다. 쌀밥을 먹고 고기를 먹는 일이 너무나 평범했다. 북한에서 그토록 어렵게 꿈꾸던 것이 국경 하나 건너 존재하고 있었다.낯선 풍경도 많았다. 밖에 상품을 진열해 놓고 주인이 자리를 비우는 것도 신기했지만, 그것을 훔쳐 가는 사람이 없다는 사실은 더 신기했다. 밤거리를 환하게 밝히는 네온사인과 수많은 불빛을 보면서는 "전기를 저렇게 낭비하다니" 하며 중국 사람들을 욕하기도 했다.그때 처음으로 내게 비교할 세계가 생겼다. 지난 글에서 내가 북한에서 행복했다고 말할 수 있었던 이유 가운데 하나도 여기에 있다. 북한 안에 있을 때는 비교할 다른 세계를 알지 못했다. 밖에 나오자 비로소 내가 살던 세계도 다르게 보이기 시작했다.그러나 북한 밖에서 만난 세상이 놀라움과 풍요만을 준 것은 아니었다. 오히려 전혀 다른 불안이 시작됐다. 중국은 내 나라가 아니었다. 신분이 드러나는 순간 공안에 붙잡혀 북한으로 돌아갈 수 있었다. 북한에서는 배고픔을 피해 국경을 넘었는데, 중국에서는 북송의 두려움을 피해 숨어 다녀야 했다.배가 부르면 행복할 줄 알았다. 그런데 배가 부르자 다른 두려움이 보였다. 오늘 붙잡히지는 않을까. 북한에 남겨둔 가족들은 살아 있을까. 다시 만날 수 있을까. 먹을 것이 해결됐다고 삶의 불안까지 사라지는 것은 아니었다.많은 북향민이 제3국에서 마주한 현실에도 이런 두 얼굴이 있었을 것이다. 북한에서는 알지 못했던 정보와 더 풍요로운 일상을 처음 만나는 곳인 동시에, 자신의 신분을 숨긴 채 살아야 하는 불안한 공간이기도 했다. 새로운 세계를 알아갈수록 시야는 넓어졌지만, 정작 그 세계에 온전히 속할 수는 없었다.더 깊은 변화도 있었다. 돌이켜보면 북한에서 살 때 나는 '나는 누구인가'라는 철학적인 질문을 해볼 생각조차 하지 못했다. 내가 누구이고 어디에 속하며 무엇을 위해 살아야 하는지에 대한 답이 이미 주어져 있었기 때문이다. 우리의 아버지는 김일성이고, 당의 품은 우리의 집이며, 우리는 모두 한 가족이라고 배웠다. 당과 수령에게 충성을 다하는 것이 가치 있는 삶이라고 믿었다.중국으로 나온 뒤 삶의 목적은 훨씬 현실적으로 바뀌었다. 가족을 먹여 살려야 했고 장녀인 내가 돈을 벌어야 했다. 그러던 어느 날 대련시의 한 바닷가에서 멋진 별장을 보았다. 가격을 물었는데 액수가 너무 커서 말을 잃었다. 언뜻 머릿속으로 계산해 보니 당시 내가 벌던 돈을 하나도 쓰지 않고 평생 모아도 살 수 없는 집이었다.그 순간 처음으로 질문했다.'인생이 뭐지? 인생은 돈 벌다 끝나는 것인가? 돈 버는 것의 끝은 어디지?'북한에서는 삶의 목적이 이미 정해져 있었다. 중국에 나오자 가족을 위해 돈을 버는 것이 새로운 목적이 됐다. 그런데 그것 역시 삶의 답은 아닌 것 같았다. 중국에서 보낸 3년 동안 내가 알고 있던 역사와 새로운 사실이 충돌했고, 북한에서 배운 이상과 눈앞의 현실이 충돌했다. 무엇을 위해 살아야 하는지에 대한 답도 흔들렸다. 북한을 다시 바라보는 과정은 결국 나 자신을 다시 묻기 시작하는 과정이기도 했다.물론 이것은 나의 경험이다. 북한을 떠난 사람들이 제3국에서 만난 세계는 제각각이었다. 특히 많은 북향민 여성들이 중국에서 겪은 삶은 나와 달랐다. 누구를 만났는지, 어떤 정보를 접했는지, 어떤 관계와 환경 속에서 살았는지에 따라 북한을 다시 바라보게 된 과정도 달랐을 것이다. 더구나 같은 이야기를 듣고 같은 사실을 알게 됐다고 해서 모두 같은 생각에 이르는 것도 아니다.자신이 믿었던 세계가 사실과 달랐다는 것을 알게 되면서 누군가는 분노와 증오가 커졌을 것이고, 누군가는 오랫동안 혼란을 겪었을 것이다. 또 누군가는 그 모든 것과 별개로 고향과 가족을 더욱 그리워했을 것이다. 나는 후자에 가까웠다.북한 체제에 속아 살아왔다는 사실이 뚜렷해질수록 오히려 북한에 남겨둔 가족에 대한 그리움은 더 커졌다. 체제에 대한 생각이 달라지는 것과 고향과 가족을 사랑하는 마음은 같은 방향으로 움직이는 것이 아니었다. 북한 체제에 분노한다고 고향과 가족, 내가 그곳에서 살았던 삶까지 부정할 수는 없었다.지금도 중국에 남아 살아가는 북향민들이 있고, 대한민국에 왔다가 다시 다른 나라로 삶의 터전을 옮긴 사람들도 있다. 그들은 어디에 속한 사람이라고 자신을 설명할까. 그들의 삶은 또 어떤 정체성을 만들어왔을까. 이 이야기는 뒤에서 '디아스포라 북향민'이라는 관점으로 따로 다뤄보려고 한다.사람이 국경을 넘는 것과 그 사람의 세계관이 국경을 넘는 것은 같은 일이 아니었다. 나는 생존을 위해 북한을 떠났지만 북한에서 20여 년 동안 만들어진 생각과 믿음도 나와 함께 압록강을 건넜다. 그것이 흔들리고 다시 만들어지는 데는 시간이 필요했다.지난 글에서는 북한 안에 살던 당시의 눈으로 북한을 바라봤다. 이번에는 북한 밖으로 나온 뒤 그 눈이 어떻게 달라지기 시작했는지를 이야기했다. 두 이야기는 모순되지 않는다. 그때의 나를 그때의 눈으로 이해하는 것과 이후 알게 된 진실을 외면하지 않는 것은 전혀 다른 일이기 때문이다.어쩌면 북향민을 이해한다는 것은 지금 그 사람이 무슨 생각을 하는지만 보는 것이 아니라, 그 생각이 어떤 세계에서 만들어졌고 무엇과 부딪혔으며 어떤 시간을 지나 지금에 이르렀는지를 함께 보는 일인지도 모른다.같은 북한에서 출발했어도 살아온 길은 모두 달랐다. 북향민 3만 명에게는 3만 개의 삶이 있다. 다음 글에서는 바로 이 이야기를 해보려고 한다.