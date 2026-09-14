<대부> 본 사람들이 시칠리아에서 '열연' 하는 곳

"나중은 없다. 뒤로 미루지 말고 떠나자" 60대 부부가 의기투합해 떠난 2026년 3월 10일부터 5월 1일까지, 52일간의 이탈리아 자유여행 이야기를 나눕니다.

큰사진보기 ▲아바텔리스 미술관 입구 ⓒ 김연순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안토넬로 다 메시나의 [수태고지] ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲프레스코화 [죽음의 승리] ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲소 내장 버거로 유명한 식당으로 지역 주민들의 사랑을 받는 곳 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲마시모 극장 전경 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲마시모 극장 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲마시모 극장 계단에서 영화 [대부 3]의 한 장면을 재연하는 관광객들 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

숙소를 나설 때는 맑았는데 조금 지나니 비가 내린다. 우산을 사서 첫 목적지 아바텔리스 미술관(Pallazzo Abatellis)으로 향했다. 아바텔리스 미술관은 시칠리아의 주립 미술관으로 1495년에 설립되었는데, 2차 세계대전 당시 일부 파손되었다가 1950년대 이탈리아의 건축가 카를로 스카르파(Carlo Scarpa)에 의해 재탄생된 공간이다.건물로 들어서자 초록빛 잔디가 깔린 중정과 긴 회랑이 나온다. 오랜 시간을 품어온 듯 고즈넉한 분위기를 자아내는 것도 잠시, 재잘대는 초등학생 단체 관람객들과 삼삼오오 짝지어 오는 성인들로 회색빛 회랑은 순식간에 활기가 넘쳐흐른다.이 미술관에서 꼭 보고 싶은 작품은 메시나의 '수태고지(Annunciata)'다. 수태고지는 '알림을 받은' 이란 뜻이다. 성모 마리아가 천사 가브리엘로부터 예수의 잉태 소식을 듣는 순간인 수태고지를 그린 화가들은 수없이 많다. 안토넬로 다 메시나도 그 화가들 중 하나인데, 그의 '수태고지'가 바로 이곳에 있다.메시나의 '수태고지'가 나타날 순간을 고대하며 전시실을 차례로 돌아보았다. 작품 하나하나를 얼마나 귀하게 생각하고 정성스럽게 대하는 지 전시 방식에서 뚜렷이 보인다. 규모가 큰 작품은 벽면 하나를 가득 메우게 해 보는 것만으로도 빠져들게 만든다. 규모가 작은 작품은 그것 하나만을 큰 공간에 배치하고 벽면의 배색을 달리하니 작품이 도도라지게 눈에 띄어 저절로 작품에 집중해 감상할 수 있도록 전시되어 있다.곳곳의 전시 기획이 매우 잘되어 있다고 감탄하며 돌아보던 중, 드디어 메시나의 수태고지가 저 앞에 보인다. 유명세에 힘입어 역시 그 앞에 관람객들이 줄을 서 있다. 조용히 그림에 집중하고 싶어 잠시 기다리다 사람들이 빠진 후 마음을 가다듬고 그 앞에 섰다.다른 '수태고지'와는 매우 다른 방식의 그림이다. 보통 '수태고지'는 천사 가브리엘이 함께 그려지는데, 메시나의 '수태고지'는 성모 마리아 혼자의 모습으로 존재한다. 평온하면서도 단호한 표정이다. 왼손으로는 머리를 감싼 푸른색 두건을 모아 잡고, 오른손으로는 전언을 일단은 제지하고 스스로 판단해 보겠다는 단호함과 결기가 읽힌다. 여러 해석이 있겠지만 내게는 그렇게 보인다. 한참을 그 앞에서 머물며 메시나의 '수태고지'에 한없이 빠져들었다. 저마다의 다양한 방식으로 해석되는 것이 명작이지 않을까.작자 미상의 '죽음의 승리'는 15세기 중반에 제작된 프레스코화다. 한쪽 벽면을 채우고 있는 대형 작품으로, 기이하고 기괴한 묘사로 가득하다. 뼈가 드러난 채 달리는 말, 그 위에 올라탄 해골 형상의 사람, 추기경이나 왕으로 보이는 관을 쓰고 눈을 감은 채 쓰러져 있는 사람들, 화려한 옷과 장신구로 치장한 귀족들이 두려움과 절망에 빠져 있는 모습들이 그려져 있다. 쾌락의 삶에 빠져 있던 사람들에게 불시에 찾아온 죽음의 예고를 극적으로 대비해 묘사한 것이라고 한다. 피카소의 작품 '게르니카'에 영감을 준 것으로 알려져 있다.한국에도 맛집으로 소문났다는 버거를 먹겠다는 남편의 일념 하에 근처의 소 내장 버거 맛집을 찾았다. <스트리트 푸드 파이터>라는 tvN 프로그램에서 백종원이 다녀간 곳이라고 한다. 음식에 대한 호기심이 넘쳐 나는 남편은 새로운 음식 먹기를 즐겨 한다.살짝 들뜬 남편은 소 내장 버거를 주문하며 혹시 느끼할까 싶어 모차렐라 치즈 토핑을 추가했단다. 기대에 찬 표정으로 한입 베어 먹더니 맛도 식감도 좋다고 신이 났다. 그러더니 추가한 치즈 토핑 때문인지 버거가 아주 짜다며 연신 환타를 들이켠다. 당뇨 환자가 당분 가득한 환타를... 그러면 되나... 남편을 보는 내 눈알이 아래위로 휙휙 돌아간다. 고기를 먹지 않는 나는 미니 샌드위치를 주문해 먹었다. 여행 왔으니 봐 달라는 남편의 말에 그저 끄덕일 수밖에.드디어 오페라 하우스 마시모 극장(Teatro Massimo di Palermo)에 왔다. 마시모 극장은 이탈리아에서 가장 규모가 큰 극장으로 유럽 전체에서도 세 번째로 큰 규모라 한다. 극장의 전면부는 코린토 식 기둥이 세워져 있어 마치 그리스 신전처럼 보인다. 명소라 그런지 수많은 학생이 탐방하러 와 있었다. 마침 점심시간이라 그런지 곳곳에 앉아 도시락을 먹는다. 활기 넘치는 광장에는 마카레나 음악과 함께 신나게 춤추는 사람들이 가득했다.마시모 극장을 생각하면 가장 먼저 떠오르는 것은 영화 <대부 3>의 장면들이다. 주인공 마이클 코를레오네의 아들이 오페라 공연을 하는 무대이기도 하고, 극장 입구의 긴 계단은 딸이 총격을 받은 곳이기도 하다. 그 비극적인 장면은 너무나 충격적이어서 오래도록 기억에 남아 있다.극장으로 들어가 가이드 투어 티켓을 사고 영어-프랑스어 투어에 참가했다. 1층과 2층, 그리고 에코방을 돌아보는 40분짜리 투어 프로그램이다. 동양인은 우리 둘밖에 없다. 열심히 번역기를 돌렸는데 챗 트랜스레이션(AI 실시간 통역)은 인터넷만 안정적이면 느리긴 해도 놓치지는 않는다. 꽤 유용해 설명을 잘 들었다.1층에 들어서자 금색의 벽체와 붉은색 좌석이 어우러져 색감의 화려함과 규모의 웅장함에 압도된다. <대부 3>의 촬영 장소에 들어서니 신기하다. 여행 출발 전에 <대부> 연작 세 편을 모두 다시 보고 와서 그런지 더 실감 나고 생생하다.지금으로선 있을 수 없는 일이지만, 예전엔 공연 중에도 관람객들이 담배를 피워 1층 천장에 그려진 날개가 환기용으로 열렸다고 한다. 2층으로 올라가 아래를 배경으로 사진을 찍으려는데 사람들이 밀려 있다. 고맙게도 관람객 중 하나가 우리를 찍어주겠다고 한다. 둘이 함께 찍은 사진을 한 장 건졌다.방 전체가 원형 구조인 에코방은 천장이 둥근 돔 형식으로 설계되어 있다. 예전에 왕족이나 귀족들이 이곳을 비밀의 공간으로 사용했는데, 정치적 혹은 사적 비밀 대화를 나눈 곳이라고 한다. 방의 정중앙에서 말을 하면 자신의 목소리는 귓가에 반사되어 크게 들리는데, 몇 걸음 떨어진 방의 가장자리에서는 그 소리가 잘 들리지 않는다고 한다. 중앙의 말소리가 방의 벽면과 천장의 곡면을 타고 반사되어 다시 중앙으로 모이도록 계산된 건축의 정교함 때문이란다. 가이드의 안내에 따라 우리도 가운데 서서 소리 내어 말해 보았다. 설명 들은 그대로다.투어를 마치고 극장을 나오는데 내려오는 계단에서 <대부 3>의 한 장면을 재연하는 사람들이 있다. 우리처럼 나이 지긋한 관광객들이던데 흰머리의 여성이 총격을 받고 쓰러지는 장면을 열연하고 있다. 주변의 사람들이 모두 웃고 우리도 따라 웃었다.남편이 나에게도 해 보란다. 아무도 아는 사람 없지만 쑥스러워하면서 고개를 떨구고 두 팔을 옆으로 살짝 뻗어 흉내를 내보았다. 하란다고 또 하는 나는 뭔가 싶으면서도 재미있으니 해 본다. 소극적인 나와는 달리 남을 의식하지 않고 주저함이 없는 그들의 용기가 아주 잠깐이지만 부러웠다.