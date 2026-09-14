합덕제 연꽃 사이에서 금개구리를 찾아라

큰사진보기 ▲지난 11일 해 질 무렵, 생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표와 함께 사전 참여 등록한 전주 지역 학부모와 초등학생들에게 합덕제의 생태환경과 금개구리·참개구리의 생김새를 설명하며 함께 개구리를 찾고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"여기 있어요! 금개구리 찾았어요."

큰사진보기 ▲생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표가 참가자들에게 참개구리의 생김새와 특징을 설명하고 있다. 아이들은 참개구리를 가까이에서 살펴보고,앞다리 생김새를 꼼꼼히 관찰하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서산·홍성·군산에서 온 학부모와 아이들이 O·X퀴즈를 풀고 ‘개굴개굴 탐험대’ 인솔자와 함께 연지 주변을 살피며 개구리를 채집하고 있다. 이어 손전등을 비추며 채집한 개구리의 생김새와 특징을 가까이에서 관찰하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 12일, 충남 아산에서 참여한 가족은 개구리를 직접 찾지 못해 아쉬워하면서도 아이들과 함께 합덕제의 생태환경을 알아가는 시간을 가졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

국가유산청과 당진시가 주최하고 문화상상연구소가 주관한 '2026 당진국가유산야행'이 지난 11일부터 13일까지 충남 당진시 합덕제 일원에서 열린 가운데, 합덕제의 생태환경을 직접 살펴보는 야간 생태탐사 프로그램 '개굴개굴 개구리탐험대'가 진행됐다. 생태환경교육연구소 풀씨(대표 김수정)가 운영한 이번 프로그램에는 당진을 비롯해 서울, 천안, 홍성, 세종, 아산, 대전, 전북 군산·전주 등 여러 지역에서 가족 단위 참가자들이 찾아왔다. 참가자들은 손전등을 들고 합덕제의 연꽃 사이를 살피며 개구리를 관찰했다.저녁 7시, 사전 신청을 마친 가족들이 합덕제에 모였다. 해가 지고 어둠이 짙어지자 낮에는 연꽃의 아름다움에 머물렀던 시선이 자연스럽게 연꽃 사이로 향했다. 아이들은 손전등을 들고 연꽃 잎과 줄기 사이를 하나씩 비추며 작은 움직임을 찾았다. 빛이 한곳에 머물 때마다 걸음을 멈추고 숨을 죽인 채 자세히 들여다봤다.손전등 불빛이 연꽃 사이를 천천히 훑자 참개구리가 모습을 드러냈다. 이어 금개구리와 미꾸라지도 발견됐다. 아이들은 자신이 찾아낸 생물을 직접 채집해 가까이에서 움직임과 생김새를 살펴봤다. 같은 개구리라도 생김새와 움직임이 어떻게 다른지 비교해보고, 미꾸라지가 몸을 움직이는 모습도 유심히 관찰했다. 평소 책이나 사진으로 접했던 생물을 눈앞에서 직접 만나는 순간이었다.이날 특히 눈길을 끈 참가자는 군산에서 엄마와 함께 찾아온 삼남매였다. 아이들은 야간 생태탐사를 위해 가슴까지 올라오는 장화를 미리 준비했다. 장화를 단단히 갖춰 신고 연꽃이 자란 곳으로 들어선 아이들은 손전등을 비추며 곳곳을 살폈다. 한 아이가 생물을 발견하면 곧바로 형제자매에게 알려주고, 함께 주변을 다시 살펴보는 모습도 이어졌다. 작은 생명 하나를 발견할 때마다 아이들의 표정에는 호기심과 반가움이 그대로 묻어났다.무엇보다 전국에서 참가한 아이들에게 이번 체험은 단순히 개구리를 찾아보는 활동에 그치지 않았다. 생물의 이름과 특징을 알아보는 것은 물론, '왜 이곳에서 개구리가 살아갈 수 있을까'라는 질문을 통해 생물이 살아가는 환경까지 함께 살펴봤다. 특히 금개구리는 눈 뒤에서 등 쪽으로 이어지는 금빛 줄무늬가 특징인 우리나라 고유종이다. 아이들은 금개구리를 가까이에서 관찰하면서 합덕제의 자연환경이 다양한 생물이 살아가는 공간이라는 사실을 직접 경험했다. 그리고 관찰을 마치고, 원래의 서식 공간으로 돌려보냈다. 생태환경에 서식하는 양서류를 직접 찾아보고 관찰한 뒤 자연으로 돌려보내는 과정까지 경험하면서 아이들은 생명을 존중하는 태도도 자연스럽게 배웠다.현장 교육은 김수정 생태환경교육연구소 풀씨 대표가 맡았다. 참가자들은 먼저 합덕제 주변을 걸으며 생태환경을 살펴보고, 개구리 생태 O·X퀴즈를 풀며 알아보는 시간을 가졌다. 아이들은 강사의 질문에 손을 번쩍 들거나 가족과 답을 맞춰보며 자연스럽게 생태 이야기에 귀를 기울였다.퀴즈가 끝난 뒤에는 본격적인 야간 생태탐사가 시작됐다. 아이들은 손전등을 들고 연꽃 사이를 하나씩 비추며 개구리를 찾았고, (금개구리)참개구리를 발견할 때마다 "여기 있어요!"라고 외치며 가족과 친구들에게 알렸다. 직접 채집한 개구리는 가까이에서 움직임과 생김새를 살펴본 뒤 다시 원래 서식지로 돌려보냈다. 이어 합덕제 생태학교 생태해설사양성과정 수강생들은 참가자 인솔 및 보조강사로 활동하며 참가자들의 이동 및 모둠활동을 함께하며 관찰을 돕고 안전을 살폈다.생태환경교육풀씨 연구소 김수정 대표는 "합덕제는 천년의 역사를 간직한 문화유산이면서 지금도 다양한 생명이 살아가는 생태공간"이라며 "아이들이 개구리를 발견했을 때 단순히 이름을 알아가는 데서 그치지 않고, 그 생물이 왜 이곳에서 살아가는지 주변 환경까지 함께 살펴보는 것이 생태교육의 중요한 과정"이라고 말했다. 이어 "이번 체험을 통해 가족들이 합덕제를 아름다운 풍경을 감상하는 장소를 넘어 사람과 생명이 함께 살아가는 공간으로 기억했으면 한다"고 덧붙였다.합덕제는 오랜 세월 농업용수를 공급하며 지역의 농경문화를 지탱해 온 수리시설로, 역사적 가치뿐 아니라 연꽃과 수초가 풍부한 습지로 다양한 생물이 살아가는 생태환경도 갖추고 있다. 이번 '개굴개굴 개구리탐험대' 야간 생태탐사는 이러한 합덕제의 가치를 참가자들이 직접 체험할 수 있도록 했다는 점에서 의미를 더했다.아산에서 가족과 함께 참여한 한 참가자는 "아이들에게는 생태라는 말 자체가 조금 생소했는데, 강사님의 설명을 들으며 직접 보고 경험하니 자연이 조금씩 가깝게 느껴지는 것 같았다"며 "평소에는 그냥 지나쳤을 작은 생명과 자연의 모습을 자세히 살펴볼 수 있어 아이들에게도 좋은 경험이 됐다"고 말했다. 이어 "아이들이 직접 보고, 듣고, 느끼면서 자연을 알아가는 모습을 지켜보니 함께 참여하길 잘했다는 생각이 들었다"며 "이번 야행에서 가족과 함께 잊지 못할 추억을 하나 더 담아갈 수 있어 뿌듯하다"고 소감을 전했다.