열네 살 아이 둘을 죽음으로 내몬, 치명적 공백

큰사진보기 ▲2025년 12월 3일 오후 창원시 마산회원구 한 모텔에서 20대 남성이 10대 남녀 3명을 흉기로 찌른 후 투신해 모두 3명이 사망하고 1명이 중상을 입은 사건이 발생해 경찰이 수사를 벌이고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

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2025년 12월 3일, 창원의 한 모텔에서 중학생 두 명이 흉기에 찔려 숨지고 또 한 명은 크게 다쳤다. 범인은 출소한 지 6개월도 안 된 A씨였다. 사건 직후 A씨가 스스로 목숨을 끊으면서 형사 처벌 절차는 '공소권 없음'으로 끝났지만, 국가의 관리 책임이 충분했는지에 대한 물음까지 사라진 것은 아니다. 유족은 국가가 무엇을 했고 하지 않았는지 확인하기 위해 지난 1월 5억 원대 국가배상소송을 제기했다.2021년 7월, 법원은 미성년자 성폭행 혐의로 기소된 A씨에게 징역 5년을 선고하면서도 검찰이 청구한 위치추적 전자장치 부착명령은 받아들이지 않았다. A씨는 이미 2016년에도 여성 청소년을 강제추행한 전력이 있었고, 성범죄 재범 위험성 평가에서도 '높음' 진단을 받은 바 있다. 그런데도 법원은 전자발찌가 없어도 ▲형벌 ▲보호관찰 ▲신상정보 공개·고지 ▲취업제한 명령이 함께 실행되면 충분히 재범을 막을 수 있다고 판단했다. 즉, 네 개의 장치가 출소 뒤 실제로 제대로 작동할 것이라는 기대가 전제돼 있었다고 볼 수 있다.물론 참혹한 결과만으로 당시 판단을 '오판'이라 단정할 수는 없다. 또 전자발찌가 모든 범죄를 막을 수 있는 것도 아니다. 그러나 법원이 명시한 장치들이 현실에서 어떻게 운영됐는지는 반드시 따져봐야 한다.첫 번째 장치는 징역 5년과 수형 중 성폭력 치료프로그램이었다. A씨는 2019년 SNS로 여중생에게 접근해 성폭행했다. 이번 사건에서도 그는 익명 오픈채팅에서 고등학생 행세를 하며 중학생들에게 접근했다. 5년의 수형과 62시간의 치료프로그램에도 과거 범행과 유사한 온라인 접근 방식은 반복됐다고 볼 수 있다.두 번째 장치인 취업제한 명령은 또 다른 '구멍'을 막지 못했다. 이 제도는 아동·청소년 관련 기관 취업은 막을 수 있었지만, A가 아이들과 닿기 위해 선택한 통로는 직장이 아니라 익명 채팅방이었다.세 번째 장치인 신상정보 공개·고지도 사실상 무력했다. 나이와 신분을 속여 온라인으로 접근하는 범죄는 사진 공개만으로 차단하기 역부족이었다. 더욱이 A씨가 등록 주소지와 실거주지가 일치하지 않았다는 정황까지 드러나면서 의문이 제기됐다.앞선 세 장치에 한계가 있었다면 네 번째 장치인 보호관찰은 더욱 촘촘했어야 했다. 그러나 정부가 국가배상소송에 제출한 보호관찰 기록은 다른 현실을 보여준다.유가족이 확보한 보호관찰 상황 기록 12건을 보면, 문서엔 '사건·사고 없음', '경찰 조사 사실 없음', '준수' 등의 문구가 반복됐다. 면담시간 준수와 일용직 근무, 정신과 치료 및 치료프로그램 수강도 정상생활의 근거로 제시됐다. 참사 보름 전인 2025년 11월 18일 A씨는 보호관찰관에게 "사건·사고는 없고 경찰 조사를 받은 사실도 없다"고 말한 것으로 나타났다.하지만 제출된 자료만 놓고 보면 경찰 조회나 주변 탐문 등 외부 자료를 통해 A씨의 진술을 교차 검증한 흔적은 찾아보기 어렵다. 무엇보다 주거지 통제와 위험성 관리가 잘 되었는지 물음표가 따라 붙는다.7월 28일 자 보호관찰관의 출장지는 A씨의 등록 주거지가 아닌 '다른 보호관찰 대상자의 집'이었다. 8월 28일 기록의 "더 이상 보호관찰 대상자 등과 함께 숙박하지 않음"이라는 대목은, 고위험 성범죄 누범자가 다른 범죄 전력자와 무방비로 일정 기간 동거했을 가능성을 추정하게 한다. 이외에도 여러 대목에서 보호관찰소의 제대로된 확인이 존재했는지 의문이 들게 한다.유족은 보호관찰소 외에 경찰의 대응에도 의문을 가지고 있다. 유족 측에 따르면 A씨는 출소 후 다른 보호관찰 대상자와 폭행 사건으로 조사받기도 했고, 동거 여성의 집에서 흉기로 위협했다는 112 신고도 있었지만, 관련 정보는 보호관찰소에 전달되지 않았다.유족이 확보한 기록에 따르면, 기관 간 정보의 단절은 참사 당일 더욱 분명하게 드러났다. 2025년 12월 3일 오전 11시 59분쯤, 한 여성이 행정복지센터로 달려와 도움을 청했다. 이때 112 지령에는 '방검장비 착용', '피습 대비 철저' 등과 같은 문구가 포함됐다.경찰은 낮 12시 28분쯤 A씨를 직접 만나 흉기를 확보한 뒤 임의동행했고, 피해자인 동거여성에게는 스마트워치를 지급했다. 하지만 약 2시간 뒤, 현행범이나 긴급체포 요건에 해당하지 않는다며 결국 A씨를 풀어줬다.정부가 법원에 제출한 준비서면에는 A씨가 웃으며 인사했고, 흉기를 '캠핑용 칼'이라고 해명했으며 추후 출석을 약속한 점 등이 당시 판단의 근거로 제시됐다. 결정적으로 경찰은 A씨가 보호관찰 대상자인 사실을 알고도 관할 보호관찰소에 알리지 않았다. 이와 관련 <연합뉴스>는 "경찰은 A씨가 보호관찰 대상자라는 사실을 파악했지만, 법적 근거가 없어 보호관찰소에 조사 사실을 알리지 않았다고 밝힌 바 있다"고 보도했다.하지만, 이 입장에 쉽게 고개가 끄덕여지지 않는다. 피해자의 구체적인 진술을 듣고 흉기까지 확보한 경찰이 보호관찰소에 직접 연락해 준수사항 위반 여부와 추가 관리 필요성을 확인할 수는 없었는지 따져봐야 한다.앞서 법원은 기존 처분만으로 재범을 막을 수 있다고 판단했고, 교정당국은 형기와 치료프로그램을 집행했다. 보호관찰소는 규정에 따라 면담과 출장을 했으며, 경찰은 A씨를 풀어준 것이 적법한 재량이었다고 설명한다. 각 기관은 맡은 역할을 다했다고 말한다. 그러나 그 절차들이 서로 연결되지 않은 제도의 끝에서 14살 아이 두 명이 목숨을 잃었다.A씨가 범행 직후 숨지면서 그를 상대로 한 형사재판은 열리지 않았다. 하지만 가해자의 죽음이 출소 이후 그를 관리한 국가기관의 책임까지 지우는 것은 아니다.앞서 언급했듯, 유족은 국가배상소송을 제기했다. 소송에서 확보한 기록을 검토할수록 보호관찰의 진술 의존, 실거주지 확인 부재, 경찰 접촉 정보 미반영 등 새로운 의문이 드러난다는 입장이다.이에 유족은 지난 10일 경찰관 8명과 보호관찰관 2명을 직무유기 혐의로 창원지검에 고소했다. 반복된 위험 신호를 놓친 과정이 단순한 판단 착오였는지, 해야 할 조치를 의식적으로 하지 않은 것인지 밝혀달라는 취지다.5년 전 법원의 판결을 되돌릴 수는 없다. 하지만 그 판결이 남긴 안전망을 운영한 공무원들이 무엇을 했고, 무엇을 방임했는지는 반드시 철저한 수사를 통해 밝혀져야 한다. 뼈아픈 확인과 책임 규명이 없다면, 열네 살 아이들을 죽음으로 내몬 이 치명적인 공백은 다음 사건에서도 참혹하게 되풀이될 것이다.