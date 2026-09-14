"멋진 일은 반드시 찾아온다" '텍스트 힙' 이끄는 작가의 위로

큰사진보기 ▲이해 작가의 첫 에세이집 <우리의 행방불명된 기도를 위하여>이해 작가의 첫 에세이집 <우리의 행방불명된 기도를 위하여> 표지이다. ⓒ 클레이 하우스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이해 작가이해 작가와 그의 에세이집 <우리의 행방불명된 기도를 위하여> ⓒ 이해 제공 관련사진보기

- 처음으로 에세이집을 출간하셨는데, 소감이 어떠신가요?

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- 독자들이 작가님의 글을 사랑하는 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하시나요?

- 책을 평가하는 '독자'에서 평가받는 '작가'가 되셨습니다. 이러한 역할 변화가 낯설게 다가온 경험이 있으신가요?

- '텍스트 힙'을 이끌어가는 작가로 소개되곤 하십니다. '텍스트 힙'에 대해 어떻게 생각하시나요?

- 작가님의 글은 숨김없이 모든 것을 드러내는 글로 평가받곤 합니다. 문학과 사생활의 경계는 어떻게 구분 지어야 한다고 보시나요?

- 이 책을 관통하는 핵심 문장은 "하고 싶은 말이 아주 많았는데 그것이 정확히 무엇인지 몰랐고, 그래서 늘 화가 나 있었다"로 읽힙니다. 그 문장에 공감하는 독자들도 많고요. 지금은 그것이 무엇인지 찾으셨나요?

- 책 속에서 작가님은 그런데도 사랑을 지속합니다. 많은 독자들이 거기서 용기를 얻었다고 말하곤 하는데요. 상처받고 넘어져도 다시 사랑을 찾아내고 이어가는 이유가 있을까요?

- 에세이집이 발간된 지 7개월이라는 시간이 지났습니다. 현재는 책 제목에 등장하는 '행방불명된 기도'와 완전히 작별하셨을까요?

- 앞으로는 어떤 글을 써 내려갈 예정이신가요?

- 다음 작품의 키워드 하나만 알려주실 수 있으실까요?

- 마지막으로 성장통을 겪고 있는 10·20대 청년들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면 부탁드립니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

현재 대한민국에는 독서 열풍이 불고 있다. 6월 코엑스에서 열린 서울국제도서전에는 16만 명이 몰렸고, 시중에는 '민음사빵', '연세우유 밀리의 생크림빵', '팝업테이블' 등 출판사와 협업한 다양한 제품들이 등장하고 있다. 이는 책을 읽는 것을 넘어 책과 관련된 제품을 소비하고 독서 취향을 공유하는 것 자체를 즐길거리로 삼는 '텍스트 힙(Text Hip)'이라는 새로운 문화가 자리 잡으며 나타난 성과다. 그리고 이 '텍스트 힙' 트렌드의 중심에 이해 작가가 서 있다.솔직하고 아름다운 문장으로 도서 추천과 독서 기록을 이어온 이해 작가는 SNS 구독자 3만 명, 메일링 서비스 구독자 약 7500명과 함께 새로운 독서 문화를 이끌어가고 있다. 독자들의 사랑에 힘입어 올해 2월에는 그의 첫 에세이집 <우리의 행방불명된 기도를 위하여>가 출간됐다. 일기를 그대로 옮겨놓은 듯 숨김없이 적어 내려간 청춘의 조각들은 독자들에게 깊은 공감과 위로를 전했다.반짝이는 부분보다 멍이 든 부분을 세심히 들여다보는 이해 작가의 시선은 상처받은 이들의 마음을 어루만진다. 정용준 소설가는 "어둠 속에서 빛을 향해 걸음을 옮기는 작가의 글"이라고 평가했고, 양안다 시인은 "이해 작가는 '너만 그런 게 아니다'라는 위안을 건네며 미래를 위해 기도한다"고 평했다. 누구나 가슴속에 품고 있는 "들키고 싶은 혼잣말"을 담담히 내뱉으며 모든 기도가 하늘에 닿기를 바라는 이해 작가를 지난 8일 만나 에세이집과 '텍스트 힙'에 관하여 이야기를 나누었다."신기해요. 블로그 연재를 할 때도 누군가 보든 안 보든 그저 제 글을 썼을 뿐이거든요. 그런데 많은 분이 공감해 주셨고, 이 에세이집도 그렇게 탄생하게 됐어요. 독자분들이 제 글을 읽고 위로와 용기를 얻었다고 말씀해 주시는데, 사실 저는 그런 의도로 글을 쓴 적이 단 한 번도 없어요. 그저 제 이야기일 뿐인데 수많은 분이 공감하고 위로를 얻어 가시는 모습이 참 신기했습니다.""'솔직함'이라고 생각해요. 제가 솔직하게 모든 것을 쏟아내다 보니, 독자분들이 그 솔직함에 공감하며 '나만 그런 게 아니구나' 하는 위로를 받아 가시는 것 같아요. 그래서 개인적인 글이 누군가에게는 위로와 공감의 글로 다가가는 게 아닐까 싶습니다.그리고 저는 제 글쓰기를 '배설'에 자주 비유하는데요. 하루 동안 느낀 감정들을 모두 글자로 쏟아내면서 제 감정을 명확히 찾아가곤 하거든요. 독자분들도 그 과정에서 자신의 감정이 무엇이었는지 조금이나마 들여다볼 수 있기에 매력을 느끼시는 것 같아요.""네, 직접 책을 써보니 다른 작가님들의 책도 더 깊이 읽게 되더라고요. 한 권의 책을 내기 위해 얼마나 깊은 고민을 했을지 느껴져요. 그리고 한 독자분께서 제 책을 보고 의도하지 않은 부분까지 캐치해서 깊이 해석해 주셨는데 정말 신기하고 감사했어요. '내 글을 이렇게까지 분석해 주시는구나. 나 역시 이 글을 계기로 더 성장해야겠다'고 다짐했죠.그리고 예전에는 제가 좋아하는 작가님의 사인회나 행사에 가면 그분들이 챙길 사람이 많아 사인만 받고 바로 나와야 했는데요. 당시에는 조금 씁쓸했는데, 막상 제가 그 입장이 되어보니 너무나 이해가 됐죠. '정말 정신이 없으셨겠구나' 싶었어요.제가 허연 시인의 시집 <오십 미터>를 정말 좋아해서 시에 입문하게 됐고, 그 시집의 리뷰를 SNS에 올리며 계정 운영을 시작했어요. 결과적으로 그 시집이 제 운명을 바꿔줬는데요. 제 책 역시 누군가에게 그런 계기가 되었으면 좋겠네요.""사실 저는 제가 '텍스트 힙'을 이끌어 가고 있다고 생각하지 못했어요. 저는 아까도 말씀드렸다시피 저의 이야기를 블로그에 적은 것뿐이거든요. 저의 경험에 책 리뷰를 녹여낸 것뿐인데 독자분들이 거기에 공감해 주시고, 더 나아가 구매까지 해주셔서 신기하고 정말 감사했습니다.결국 제가 '텍스트 힙'의 흐름에 함께할 수 있는 이유는 저의 리뷰를 신뢰해 주시고, 공감해 주시는 독자분들이 있기에 가능하다고 생각해요. 저의 글을 읽고 함께 책에 대해 이야기 나누고, 서로가 서로에게 책을 추천하면서 제 블로그가 새로운 형태의 독서 모임장이 된 것이 아닐까 싶습니다.현재 한국의 '텍스트 힙' 문화가 확산되고 있는 것으로 알고 있는데요. 독서가 다양한 모습으로 소비되는 건 좋은 현상이라고 생각해요. 폭넓게 읽히는 만큼 상충되는 의견도 있을 수 있겠지만, 그 또한 자연스러운 일이죠. 독서에는 정해진 모습이 없다고 생각해요. 더 여러 가지 모습으로 독서하는 사람이 늘었으면 좋겠네요.""사실 에세이집을 내고 두려웠어요. 제가 가족에 대한 이야기를 많이 적었는데요. 좋은 부분뿐만 아니라 안 좋은 부분까지 모두 적었거든요. 그래서 지인들이 그 부분을 보고 저희 가족을 화목하지 않다고 볼까 봐 두려웠어요. 그런데 결론적으로 내가 이것들을 공개할 수 있는 용기가 있어야 계속 글을 쓸 수 있겠구나 하는 생각이 들었어요. 저의 글을 좋아해 주시는 이유도 그 솔직함 때문일 테니까요.그래서 저의 글은 아주 개인적인 일기였지만 하나의 주제를 바탕으로 기승전결을 갖추었기에 문학이 되었다고 생각해요. 제가 겪은 경험에 메시지를 더하고 다양한 맥락으로 연결해 직조해 냈기에 비로소 저의 일기가 문학의 형태를 갖췄다고 봅니다.""네, 바로 '외롭다'였습니다. 어릴 때 저는 혼자 보내는 시간이 아주 많았거든요. 당시 어머니는 입원해 계셨고 아버지는 바쁘셨어요. 그 영향으로 공황장애와 우울증을 심하게 앓기도 했었죠. 그때 가장 많이 했던 생각이 '왜 나에게 아무도 귀 기울여 주지 않지?'였어요. 그래서 글에 더 집착했던 것 같아요. 많은 사람에게 '나 지금 너무 화가 나 있어. 나 정말 외로운데 좀 알아줘'라고 외치고 싶었던 거죠. 다들 이런 마음을 겪어보셨기에, 저의 글이 더 와닿지 않았나 싶어요. 누구나 나의 마음을 단어로 표현하지 못하는 시절을 겪으니까요.""우선 제가 무언가를 사랑하는 행위 자체를 좋아해요. 일종의 중독 같기도 하고요.(웃음) 사랑하는 대상이 생기면 일상이 한층 밝아지니까요. 세상의 모든 것이 변하는데 한 개인이 오랫동안 무언가를 사랑할 수 있고, 또 다양한 것들을 사랑할 수 있다는 사실이 참 놀라웠어요. 세상이 변해도 사랑하는 마음은 변하지 않는다는 그 특성 때문에 글 속에도 사랑을 많이 녹여낸 것 같아요. 결국 삶을 지속할 수 있는 이유도 여전히 나의 곁에 머물러 있는 사랑 때문이죠.지금 저의 가장 큰 사랑은 제 취향이 가득 담긴 '자취방'이에요. 제가 좋아하는 것들로만 꾸며져 있거든요. 얼마 전엔 커피머신을 샀는데 정말 행복하더라고요. 사랑은 현실적인 고민들이 닥쳐와 마음이 삭막해질 때 저를 다시 살아가게 만드는 것 같아요. 그동안 저를 괴롭혔던 '돈을 벌어야 한다'는 부담감도 결국 내가 좋아하는 물건을 사기 위한 과정이라고 생각하니 한결 덜어졌죠.(웃음)""이 책을 쓰기 전까지 '행방불명된 기도'는 절대 찾을 수 없을 것이라고 생각했어요. 그런데 놀랍게도 행방불명되었던 기도들이 지금 제자리를 다 찾아왔어요. 예를 들어 책을 낸 후 연락이 끊겼던 사람에게 다시 연락이 오는 경험도 했어요. 응답이 돌아오지 않아 절대 찾을 수 없을 것 같았던 기도들이 저마다 형태를 바꾸어 저에게 돌아온 거예요.결국 길을 잃지 않고 돌고 돌아 잘 찾아온 기도들을 보면서, 모든 기도 응답은 형태를 바꾸어서라도 돌아온다는 걸 알게 됐습니다.그리고 책 속에 있던 과거의 저는 일종의 '성불'을 했다고 생각하는데요. 이제 과거의 고통스러웠던 일들을 '그런 일도 있었지' 하며 담담히 넘길 수 있게 되었거든요. 모든 한을 풀고 사라진 기분이에요. 이 변화조차도 '행방불명된 기도'의 응답이라고 생각해요.""제 삶의 환경이 많이 달라진 만큼, 어린 친구들이 깊이 공감하는 글을 쓰는 건 어려울 것 같아요. 그래서 앞으로는 제 독자분들이 나누고 싶어 하는 이야기를 듣고 함께 써 내려가고자 합니다. 이전부터 제 글을 읽어와 주신 분들과 함께 성장해 나가는 글을 쓰고 싶어요.예전에는 글을 쓰며 많이 울었다면, 이제는 한층 의연하고 정제된 글, 더 지혜로운 문장을 써 내려가고 싶습니다. 다음 작품은 저의 바람이 온전히 담긴 글로 독자분들에게 다가갈 수 있기를 바랍니다.""'뼈와 살'입니다.""제 글을 읽고 '나만 외로운 게 아니구나' 느끼며 고독감을 조금이나마 털어내셨으면 좋겠습니다. 요즘은 좋은 모습만 전시하는 세대이다 보니 청년들의 고독감이 더 커지는 것 같아요. 그럴 때 '생판 남인 이 사람도 나랑 같은 생각을 하는구나' 느끼면서 '이 사람이 살아가는 만큼 나도 살아갈 수 있겠다'는 용기를 얻으셨으면 해요.누구나 저마다의 고통을 안고 살아가지만, 이것 하나만큼은 꼭 기억해 주셨으면 해요. 멋진 일은 반드시 찾아온다는 사실을요. 우왕좌왕 살아가는 듯 보여도, 행운이라 부를 수 있는 순간들은 각자에게 가장 맞는 형태를 띠고 반드시 찾아옵니다. 제가 그토록 좋아하는 시인과 함께 책을 낸 것처럼요. 여러분에게도 분명 멋진 일이 찾아올 것입니다."