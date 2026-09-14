문 닫은 군산항여객터미널의 놀라운 변화... 꼭 와보세요

큰사진보기 ▲군산항1981쉬엄쉬엄데이행사포스터. 두 번의 행사(9.12/10.3)가 기획되어 있다 ⓒ 군산관광문화재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲봄날의산책 '시 낭송회'동네책방과 함께하는 시간으로 '시낭송'회를 가졌다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

"군산에도 이런 문화가 있고 아름다운 항구에서 책과 시를 가지고 놀 수 있다는 것에 새로운 감동을 느낄 수 있었습니다. 책과 시가 내항에서 관객과 소통했다는 것만으로도 시낭송가로서자부심을 느낀 소중한 자리였습니다." (박선희 낭송가)

"군산에 있는 서점들과 협업하여 군산항 1981을 찾아온 사람들이 이 서점들로 가고 싶어하는 그런 행사를 생각했어요. 서점 대표들이나 활동가들이 낭독하며 책의 이야기를 감성적으로 전할 수 있게 선셋 낭독 콘서트의 연사로 모셨고요. 도시의 기억을 바라보는 일에도 같은 순간, 같은 공간을 아름답게 바라볼 수 있는 장치가 필요해서 기획하게 되었습니다." (조은이야기 대표 조은)

큰사진보기 ▲시낭송회시간, 박선희낭송가시 낭송가가 들려주는 김선우 시인의 <목포항> ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲시낭송, 채영숙 낭송가고은시인의 <선제리 아낙네>를 낭송했다. ⓒ 박향숙 관련사진보기

군산 내항은 1899년에 개항한 역사적인 항구로, 일제강점기 쌀 수탈의 아픔과 근대화의 흔적이 고스란히 남아있는 곳이다. 서해바다로 이어지는 금강하구에 위치하며, 고려시대부터 물류 유통의 중심지이기도 했다. 이 내항길의 초입에 군산의 째보선창, 일명 동부선창가가 있다. 1990년대 초까지 안강망 어선으로 호황을 누리던 군산의 모습은 찾아볼 수 없지만 아직도 나는 그곳을 걸을 때마다 오감이 살아난다. 경매인들의 고함소리, 만선의 깃발과 뱃사람들의 미소, 싱싱한 생선의 달콤한 비릿내, 그리고 어부였던 아버지의 안쓰러웠던 귀소.1981년 건립되어 2005년에 문을 닫은 군산항여객터미널이 이 내항가에 있었다. 군산의 인근 섬, 선유도, 장자도, 어청도, 개야도 등을 연결했던 해상교통거점이었다. 섬 주민들에게는 육지로 나오는 유일한 통로였고 생필품을 조달하는 삶의 길목이었다. 이랬던 곳이, 내항 부근으로 서해의 갯벌과 토사가 올라오면서 사실상 배 정박이 어려워져서 결국 터미널로서의 기능을 마쳤다.군산문화관광재단은 2025년 8월 구 건물을 리모델링하여 복합문화공간으로 재탄생시켰다. 폐문한 후 무려 20여 년간의 공백을 메우며, 군산의 근대역사와 현대적 문화요소를 더한 공유자산으로 만들었다. 군산시민과 군산을 찾은 여행자들에게는 더없이 좋은 특별한 쉼터로서의 역할을 기대할 만하다. '군산항 1981여객터미날'이라는 이름도 새로 얻었다.며칠 전 이 공간에서 특별한 행사를 하는데 지역책방으로서 참여 의사를 물어왔다. 행사의 주제는 '쉼' 이었고, 행사명은 '쉬엄쉬엄데이(2026.9.12/10.3)'였다. 행사기획 의도를 듣고 사전 답사차 공간을 찾았다. 이곳을 기억하는 사람들에게 과거 여객터미널의 기능이 떠오르도록 도선장으로 향하는 문 하나까지도 세밀하게 되살려서 보기에 참 좋았다. 또 층별로 현대적인 쉼터와 문화 콘텐츠를 연결하여 찾아온 이에게 절로 호기심과 평온함이 함께 일어나게 했다.1층은 레트로 감성 공간이란 이름으로 80년대 당시 여객터미널 매표소와 대합실 풍경을 고스란히 재현했다. 옛 향수를 자극하는 공중전화 부스, 포토존, 그리고 군산 작가들의 굿즈 판매장과 관광 정보를 제공하는 안내 데스크가 자리 잡고 있다.2층의 이름은 바다 뷰 힐링존 & 문화공간. 탁 트인 갯벌과 바다를 삼면에서 조망하며 쉴 수 있는 휴식 공간이다. 일하면서 휴가를 즐길 수 있는 워케이션 공간, 대관 회의실, 그리고 편안하게 영화를 관람할 수 있는 '군산극장' 독립영화 상영관 등을 운영하고 있다.3층에서는 감성 루프탑이라 하여 정면에서 동백대교와 군산 앞바다, 그리고 아름다운 서해 노을을 한눈에 담을 수 있는 전망 공간이자 야외 공연이 열릴 수 있도록 문화 광장으로서의 기능을 한다.이번 행사는 두 번으로 나누어서 진행한다. 첫째 날(2026.9.12.)의 주제는 '독서와 기록'이었다. 동네책방 몇 팀이 참여해서, 1층과 2층에서는 책방이 '쉼'을 제안하는 북큐레이션을 했다. '독서친구를 만드는 군산항 리딩파티' '소중한 이야기를 기록하는 인터뷰' '필사책갈피 만들기' 등의 다양한 활동도 했다. 3층 루프탑에서는 참여신청자들이 하늘색 둥근 의자에 앉아 자유독서를 했고, 특별행사로 '군산지역서점과 함께하는 센셋낭독콘서트'도 있었다.동네책방 '봄날의 산책'에서는 우리 시의 매력을 알리고자 시 낭송가와 함께 시 낭송도 하고 시에 대한 퀴즈 시간도 가졌다. 옥상에 설치된 쪽빛 휘장 천은 저 멀리에서 불어오는 바닷바람과 금강 바람을 머금고 하늘거렸다. 참여자들은 마치 그리스의 아름다운 해변가에 앉아 있는 듯한 풍경을 그려냈다. 처음으로 군산이 항구였음을 다시 기억하게 했고 이런 공간에서 서해의 일몰을 바라보며 일상에 지친 사람들, 여름날의 폭염에 서러웠던 사람들을 '쉼'의 공간으로 이끌어준 공공건물의 역할과 담당자들의 수고로움이 고마웠다.책방에서 준비한 시 낭송은 박선희 낭송가의 목소리로 들은 김선우 시인의 <목포항>, 채영숙 낭송가가 들려준 고은 시인의 <선제리 아낙네들>이었다. 청중들은 낭송가에 의해 들려온 시의 소리에 한층 더 고무되어 시의 매력에 깜짝 놀랐다고, 감동했다고 반응을 보여줬다. 특히 채영숙 낭송가는 시 낭송 후, 선제리 지역이 있는 옥구 주변의 아픔- 비행장 설치를 주장하는 미군의 횡포, 마지막 갯벌 수라가 사라질 위험-을 말하며 우리가 지역민으로서 어떤 생각을 가져야 하는지를 말해서 가슴 뭉클했다.'군산항1981 쉬엄쉬엄 데이'의 두 번째 행사는 10월 3일이다. 러닝과 요가를 즐기는 체험형 웰니스 행사가 열린다. 이른바, '선셋 비트 앤 바디(Sunset beat & Body)'를 주제로 몸과 마음의 에너지를 깨우는 동적 프로그램이다. '체형 측정과 슬로우 러닝', '싱잉볼과 조향 향기 명상 및 프로필 촬영', '선셋 비트 앤 바디 요가 및 눕멍존'이 운영된다고 한다. 이번에도 역시 군산 내항의 탁 트인 바다와 일몰을 바라보며 일상의 속도에 잠시 브레이크를 걸고 휴식의 단맛을 볼 수 있을 것이다.오래되어 방치된 건물을 탈바꿈시켜, 지역의 콘텐츠와 사람을 연결하는 관광플랫폼으로서 활용된다는 것은 매우 즐거운 일이다. 특히 군산의 상징인 금강과 서해바다, 그리고 일몰의 풍경을 한눈에 볼 수 있는 장소를 개방한 점은 관광객뿐만이 아니라 지역민에게도 기쁨을 주는 참신한 아이디어다. 군산의 구 시가지에 즐비한 오래된 건물들에게 생명을 불어 넣어주길 바란다.참고로, 10월 3일 행사는 10월 2일까지 군산문화관광재단 누리집을 통해 신청할 수 있고, 잔여 좌석이 있을 경우 당일 현장접수도 가능하다고 했다. 또 하나 이곳을 찾는 사람들에게 추천하고 싶은 명소로, 근대역사 박물관을 중심으로 내항 쪽에 위치한 부잔교(뜬다리 부두), 진포해양공원, 구 군산세관, 조선은행 등이 있으니, 이 가을날 군산 근대역사거리로의 여행으로 더 큰 알곡을 챙겨가길 희망한다.