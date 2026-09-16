도슨트 설명보다 재밌는 '명랑한 중년'의 미술관 이야기

AD

큰사진보기 ▲조아나 바스콘셀로스, <신데렐라>냄비와 냄비 뚜껑이 작품이 되다 ⓒ 이인자 관련사진보기

그림 속엔 이중섭이 양피 잠바를 입고 활기찬 모습으로 붓을 들고 있다. 혼자 남겨져 걱정하고 있을 가족들에게 "나는 잘 지내고 있습니다"라고 말하는 것이다. 이 그림이 정녕 슬픈 것은 진짜 잘 지내고 있지 않아 보였기 때문이다. (P.61)

큰사진보기 ▲미술적 인간도서관적 인간이 <미술적 인간>을 읽다 ⓒ 이인자 관련사진보기

미술관은 단순히 그림을 전시하는 공간이 아니다. 인간의 오랜 숨결과 생의 흔적이 만나는, 영혼의 쉼터이자 내밀한 극장이다. (중략) '미술적 인간'이란 결국 타인의 고통과 지나간 시간에 깊이 공감할 줄 아는 성숙한 존재의 다른 이름일 것이다. - 구정순 구하우스미술관 관장, 추천사 중에서

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

인생의 보람 중 하나를 꼽으라면, 세월이 흐를수록 남편의 내면이 깊어지는 과정을 지켜보는 일이다. 스물여섯에 결혼한 남편은 삼십 대와 사십 대라는 세월의 지층을 통과하면서 한층 깊고 넓은 사람이 되어갔다.그런데 예나 지금이나 그에게는 좀처럼 타협되지 않는 치명적인 단점이 하나 있다. 바로 아침밥을 너무나 '꼬박꼬박' 챙겨 먹는다는 사실이다. 다른 집 남편들은 간단하게 오트밀이나 누룽지를 말아 먹기도 한다는데, 우리 남편은 지지고 볶은 국과 반찬이 식탁 위에 오르기를 소망한다. 그렇지 않으면 금세 아이처럼 시무룩해지니 대략 난감이다.문제는 요즘 나의 상태. 갱년기가 되더니 주방에는 들어가기도 싫어졌다. 아침부터 냄비 뚜껑을 들고 찌개 간을 맞추고 있자니 속에서 불길이 솟구칠 때가 한두 번이 아니었다. 그렇게 냄비 뚜껑을 집어던지고 싶던 어느 날, 혼자서 경기도 양평의 구하우스 미술관으로 향했다.10주년 특별전 <조아나 바스콘셀로스: 공존을 잇고 엮다>가 열리고 있는 곳이었다. 작가 조아나 바스콘셀로스는 여성을 얽매이게 했던 가사 노동의 도구들을 예술 작품으로 재창조해 여성 노동의 가치를 재발견한 세계적인 거장이다.얼마 전 <오마이뉴스> 문하연 시민기자가 쓴 기사에서 그녀의 작품 세계를 처음 접하게 되었다. 그중에서도 어마어마한 존재감에 눈이 번쩍 뜨이는 것이 있었으니, 바로 스테인리스 냄비와 냄비 뚜껑을 이어 붙여 만든 거대한 구두 <신데렐라>라는 작품이었다.그날부터였다. 집에서 냄비 뚜껑만 잡으면 황홀한 신데렐라의 유리구두를 닮은 그녀의 작품이 자꾸 떠올랐다. 직접 눈으로 보고 싶었다. 마침내 반짝거리는 냄비들이 만들어낸 구두 한 짝과 마주했다. 왼발 끝에서 시작된 감동이 안구 뒤쪽까지 가득 차오르는 것을 느꼈다.압도적인 규모와 아름다운 곡선, 스테인리스가 품고 있는 도도한 반짝임은 경이로움 그 자체였다. 수십 번, 수백 번은 던져버리고 싶었던 집 안의 냄비 뚜껑과 밥그릇, 국그릇, 심지어 짝 잃은 양말 한 짝까지 죄다 소환되면서 울컥해지는 마음을 겨우 다스려야 했다.나는 미술 작품에 특별한 식견이 있는 '미술적 인간'은 아니다. 거대한 예술품 앞에 서면 무엇을 감상해야 할지 몰라 헤매는 '비미술적 인간'에 가깝다. 하지만 어쩌다 미술관을 찾을 때마다 깨닫는 진리가 있다. 작가의 삶과 작품 세계를 미리 공부하고 가면 감상의 즐거움이 배가 된다는 사실이다.'비미술적 인간'이었던 나를 미술 속 이야기로 가끔 빠지게 하는 주인공이 앞서 언급한 문하연 작가다. 나는 그녀의 신작이 세상에 나오기를 오매불망 기다리는 '문하연 덕후' 중 한 명이다. 이번에 출간한 신작 <미술적 인간>(2026년 9월 출간) 역시 소식을 접하자마자 예스24 펀딩에 참여해 책이 집으로 배송되기만을 손꼽아 기다렸다. 지금까지 미술 이야기를 그녀만큼 재미나고 찰지게 풀어내는 작가를 본 적이 없기 때문이다.<미술적 인간>은 <오마이뉴스> 연재 기사 '미술관으로 간 명랑한 중년'을 모아 낸 책으로 강원에서 제주까지 국내 19개의 아름다운 미술관 여행을 기록하고 있다. 난해한 미술사 지식이나 어려운 학술 용어 대신 편안하고 따뜻하게 풀어내는 작가의 글을 따라가다 보면 어느새 예술과 삶이 마음 속에 와닿아 있음을 확인할 수 있다.그녀의 글이 재미있는 이유는 작품을 관통하는 예술가의 삶을 먼저 들여다본 뒤 그림을 설명해 주기 때문이다. 이중섭 화백의 편지화와 은지화는 퍽퍽한 삶 속에서도 일본에 있는 가족들을 생각하며 장난스럽고도 밝게 그렸다는 사연이 너무 가슴 아팠다. 그의 애잔한 마음 속을 파헤치고 들어간 듯 눈물이 쏟아졌다.그녀의 개인 서사가 드러나는 장면은 같은 시대를 살아온 탓인지 더 공감이 된다. 첫 장부터 아버지와 미술관에 간 이야기가 나와서 정겹게 읽었다. 1943년생인 그녀의 아버지가 '쓸쓸하기 짝이 없네'라고 표현한 그림은 어떤 그림일지 궁금했다. 그리고 쓸쓸하다 여긴 그림 앞에서 쓸쓸하기 짝이 없는 아버지를 바라보는 그녀의 마음을 왠지 나도 알 것 같았다.나도 나의 아버지가 떠올랐다. 1942년생인 아버지는 점점 딸바보가 되어간다. 두 달 전에는 나를 보며 "우리 딸, 모나리자를 닮았네" 하셨다. 아버지가 나를 보고 모나리자 그림을 떠올린 건 내가 예뻐서가 아니라, 눈썹을 안 그린 생얼이었기 때문이라는 걸 알고 있다.하지만 그것은 아버지가 내게 사랑한다고 말하는 또 다른 표현이었다. 이른 새벽 노트북 앞에서 끙끙대는 나를 보며 안타까워 어쩔 줄 모르는 아버지의 애틋한 눈빛은 사랑이 아니고서는 설명할 길이 없다.그렇게 그녀의 글은 미술 작품뿐 아니라 우리의 애잔한 일상을 들여다보게 만든다. 그래서 그녀의 글을 읽고 나면 미술관을 여행한 것이 아니라 기억 속에 박제되어 있는 삶의 한순간을 여행하고 돌아온 느낌이 든다.그녀의 글은 무엇보다 재미있다. 그래서 해박한 도슨트의 설명보다 더 잘 기억된다. 박수근 화백이 빨래터에서 빨래하는 아내에게 반해 청혼했다는 이야기는 두 번, 세 번 곱씹어도 참 로맨틱하다. 도대체 어떤 자세로 빨래를 했길래 남자의 마음을 한순간에 사로잡았을까, 온갖 상상을 하게 만든다.<미술적 인간>을 읽으며 새롭게 안 사실도 있다. 위대한 화가들은 하나같이 안정적인 교수 자리를 훌훌 털어버리고 오직 예술에만 전념했다는 점이다. 김환기 화백도, 천경자 화백도, 장욱진 화백도 그러했다는 걸 책을 통해 알았다. 예술혼을 불태우려면 울타리를 박차고 나가는 과감함이 있어야 하는데, 나는 작은 일자리조차 내려놓을 용기가 없으니 위대한 작가가 되긴 틀렸구나 싶었다. 그래서 서럽기도 했다.책 제목이 <미술적 인간>이라 도대체 '미술적 인간'이 무엇일까 고민했는데, 구정순 관장의 추천사를 읽으니 고개가 끄덕여졌다.나 역시 책을 읽는 내내 예술가들의 고단했던 삶에 깊이 공감하고, 그 고통 속에서 탄생한 작품 앞에서 고개를 숙였으니 어쩌면 나도 조금은 '미술적 인간'일지도 모르겠다는 생각이 들었다. 가을엔 원주 뮤지엄산이 그토록 아름답다는데 단풍이 지기 전에 꼭 한번 가봐야겠다.