외국인 사로잡은 북한산, 그 길을 밝히는 이들

큰사진보기 ▲계곡 정화활동북한산자원활동가 모임인 '토요동행' 대원들이 계곡 정화활동을 하는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲외국인 등산객 상대로 영어 안내.외국인 탐방객들에게 북한산의 가치와 등산길 안내를 하고 있는 자원활동가. ⓒ 이상돈 관련사진보기

AD

"자원활동가들의 친절함에 감동했다." (외국인 탐방객 마이클 스미스 / 미국)

"친구들과 북한산을 찾았다가 코스가 복잡해 걱정했는데, 입구에서 지도를 짚어가며 가장 아름다운 코스를 설명해 주신 신사 분(김남일 대원) 덕분에 오늘 산행에 신이 난다. 미국 첨단기업에서 일하셨던 분이라는 이야기를 듣고 정말 깜짝 놀랐다. 이런 멋진 분들이 자발적으로 산을 지키고 안내해 준다는 사실에 한국에 대한 기억이 더욱 특별해졌다."

"기네스북에 오른 이유를 알겠다." (외국인 탐방객 에밀리 뒤퐁 / 프랑스)

"도심 바로 옆에 이렇게 웅장한 국립공원이 있고, 기네스북에도 올랐다는 사실을 자원활동가분들을 통해 처음 알게 되었다. 단순히 길만 알려주시는 게 아니라, 북한산의 역사와 자연을 사랑하는 마음이 고스란히 느껴져서 가슴이 뭉클했다. 한국인들이 왜 이 산을 그토록 자랑스러워하는지 깊이 이해하게 되었다."

큰사진보기 ▲쓰레기 줍기.등산로를 돌면서 한 포대 가득 쓰레기를 수거하고 하산. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲자원활동가 모임인 '토요동행'북한산자원활동가 모임인 '토요동행' 대원들이 환경정화를 떠나기 전 삼천사입구에서 담은 단체사진. ⓒ 이상돈 관련사진보기

최근 전 세계적으로 'K-푸드', 'K-팝'을 넘어 대한민국의 명산을 찾는 'K-등산' 열풍이 뜨겁게 불고 있다. 가을바람이 더위를 식혀주는 12일 토요일 오전, 'K-등산' 열기를 느끼기에 충분한 북한산국립공원 산성지구를 찾았다. 서울의 진산(鎭山)이자 세계적으로 보기 드문 도심 속 국립공원인 북한산국립공원 초입은 이른 시간인데도 내국인은 물론 외국인 탐방객들로 긴 행렬을 이루었다.이 거대한 'K-등산'의 물결 속에서, 낯선 한국의 산길을 마주한 외국인들에게 따뜻한 나침반이 되어주는 이들이 있다. 바로 북한산국립공원 자원활동가들의 모임인 '토요동행' 대원들이다.'토요동행' 대원들의 본래 일과는 숨 가쁘게 돌아간다. 평소 이들은 북한산의 생태계를 지키는 환경정화활동부터 주말 혼잡을 줄이는 주차장 차량 관리, 안전한 산행을 위한 탐방로 보수, 산불 조심 홍보, 그리고 생태계를 보호하기 위해 지정된 비탐방지역 출입 계도까지 북한산의 손과 발이 되어 헌신해 왔다.하지만 최근 북한산을 찾는 외국인 국적이 다양해지면서, 이들에게는 새로운 임무가 더해졌다. 바로 외국인 탐방객을 위한 '영어 안내' 서비스이다. 탐방로 입구에 마련된 안내소에서 대원들은 외국인들에게 등산 코스를 설명하고, 안전 수칙을 일러주며 대한민국 국립공원의 따뜻한 정을 전하고 있다.수많은 대원 중에서도 특히 눈길을 사로잡는 주인공이 있다. 바로 '토요동행'을 이끄는 김선일 회장의 친형 김남일 대원이다.김남일 대원은 오래전 미국으로 건너가 시민권을 취득하고, 미국의 유수한 첨단기업에서 '스티브김'이라는 이름으로 베테랑 엔지니어로 근무했던 인재이다. 치열했던 미국 생활을 뒤로하고 지난 2023년 국내기업의 스카웃 제안을 받아들여 고국으로 돌아온 그는, 동생 김선일 회장과 뜻을 같이하여 북한산 국립공원을 위한 헌신적인 봉사활동에 뛰어들었다.그가 외국인 방문객들에게 다정하게 지도를 짚어가며 북한산의 아름다움을 영어로 설명하고 등산로를 알려주는 모습은, 단순히 길을 안내하는 것을 넘어 민간 외교관으로서 대한민국의 품격을 높이는 데 톡톡한 역할을 하고 있다.우리가 매일 무심코 바라보는 북한산국립공원은 사실 세계가 부러워하는 엄청난 기록을 가지고 있다. 바로 '단위 면적당 가장 많은 탐방객이 찾는 국립공원'으로 기네스북에 등재되어 있다는 사실이다. 도심과 이토록 가깝게 맞닿아 있으면서도 수려한 암봉과 깊은 계곡, 풍부한 생태계를 고스란히 간직한 산은 전 세계 어디에서도 찾아보기 힘들다.외국인들이 먼 길을 달려와 감탄하는 우리의 푸른 산야, 그 이면에는 주말의 달콤한 휴식을 반납하고 묵묵히 땀방울을 흘리는 '토요동행' 자원활동가들과 김남일 대원 같은 숨은 영웅들이 있다.이번 주말에는 세계인들이 먼저 반한 우리의 자랑스러운 북한산을 찾아보는 건 어떨까.그리고 산길 위에서 조끼를 입은 자원활동가들을 마주친다면, 우리 산야를 함께 지켜줘서 고맙다는 따뜻한 말 한마디를 건네보시길 바란다. 세계가 사랑하는 북한산, 이제는 우리가 더 아끼고 사랑할 때이다.