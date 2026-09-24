손녀들 사로잡을 산책 구간, 추석 연휴엔 삼성천

가을 한복판에 있는 추석. 북적거리는 명절 가운데 잠시 숨 돌릴 틈도 필요하겠지요. 이 계절에 가장 잘 어울리는 쉼, 산책. 쉬엄쉬엄 거닐기 좋은 동네별 천변 풍경과 산책 코스들을 소개합니다.

큰사진보기 ▲삼성천의 밤삼성천에서 산책로가 조성된 도심구간은 '디딤1교'부터 '삼성천보행교'까지 3.4km다. 징검다리에 앉아 바라본 삼성천은 낮과 달랐다. 물은 일렁이며 빛났다. 물고기는 어둑한 물속에서 이따금 번뜩이는 비늘로, 곤충들은 풀숲에 몸을 감춘 채 울음소리로 존재를 알렸다. ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성천 풍경(왼쪽부터) 1. 예초 작업을 마친 삼성천변, 2. 천변에서 나란히 걷는 한 가족, 3. 야간 순찰 중인 자율방범대원, 4. 홀로 남은 흰뺨검둥오리 ⓒ 신극채 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲금강에 비친 세종의 밤삼성천과 금강이 만나는 곳에서 바라본 세종의 야경 ⓒ 신극채 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성천 풍경(왼쪽부터) 1. 삼성천 근처 공터에 핀 달맞이꽃, 2. 낮부터 밤까지 꽃을 활짝 피운 박주가리와 꽃에 날아든 나방, 3. 이른 아침에 피어 밤에 지는 나팔꽃(morning gloy), 4. 낮에 피었다 밤에 시드는 무궁화꽃과 실베짱이 ⓒ 신극채 관련사진보기

▲풀벌레 소리와 달맞이꽃 풀숲에서 짝을 부르는 수컷 풀벌레들의 노랫소리가 들려오면, 가을밤은 더욱 깊어 간다. 달맞이꽃에 앉은 실베짱이 한 마리가 꽃가루를 먹고 있다. 신극채 관련영상보기

▲풀벌레 소리와 달맞이꽃 가을밤의 정취를 더하는 데는 풀벌레 노래만 한 것이 없다. 어둠 속에서 노랗게 핀 달맞이꽃은 밤 산책길을 한층 밝고 그윽하게 만든다. 신극채 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

해가 서쪽 아파트 너머로 내려갔다. 노을이 붉어지며 어두워졌다. 낮의 햇살이 물러난 세종시 삼성천 산책로는 사람들의 발길로 채워졌다. 어둠 속에서 꽃잎을 펼치는 달맞이꽃과 짝을 부르는 풀벌레가 그곳에 있었다.삼성천이 끝나고 금강을 만나는 곳에서는 건물과 다리의 불빛이 강물 위로 길게 번졌다. 낮과 사뭇 다른 천변을 보며 걸었다. 지난 8일부터 사나흘에 한번 꼴로 같은 길을 걸으며 만난 풍경을 한데 모았다.삼성천은 세종시 도심을 지나 금강에 흘러드는 하천 가운데 하나다. 하천과 천변길은 아파트 단지 사이를 이으며 지난다. 이 길은 걷거나 달리는 산책길이자, 생활권 사이를 오가거나 금강까지 갈 수 있는 길이기도 하다. 게다가 물가와 천변은 풀과 나무가 우거지고 곤충과 물새가 깃들어 사는 공간이다.지난 늦여름에 예초 작업을 마친 천변 비탈은 말끔해졌다. 아이 키만큼 자랐던 아까시나무와 산책로까지 넘어오던 풀이 베어지면서 물길과 건너편 둔치가 한눈에 들어왔다. 산책하는 데도 한결 수월해졌다. 다만 요즘 한창 꽃을 피울 달맞이꽃이 잘려 나갔고 풀숲 사이에서 드문드문 눈길을 끌던 패랭이꽃도 자취를 감췄다. 시야는 트였으나 풀과 나무가 있던 자리에는 잘린 줄기만 남았다. 거기에서 살던 곤충도 자리를 내줘야 했다.젊은 도시답게 산책로에는 아이와 함께 나온 가족이 많았다. 아이가 물가 쪽으로 달려가거나 멀어지면 부모가 뒤쫓거나 이름을 불렀다. 자전거가 다가오면 길 한쪽으로 비켜섰다. 유모차를 미는 부부와 나란히 걷는 노부부도 보였다. 가로등 아래를 지날 때 본 노부부 얼굴에는 웃음의 흔적이 남아 환했다. 주민들이 걷는 동안 순찰하며 천변길의 안전을 살피는 자율 방범대원들도 있다.산책로를 걷는 사이 어둠이 완전히 내려왔다. 가로등과 아파트에서 새어 나오는 불빛으로 걷는 데 불편하지는 않았다. 이날은 금강까지 걷기로 했다. 걸음을 늦추고 징검다리를 건너자 발밑으로 흐르는 물소리와 가까워졌다. 이 징검다리에 앉아 지난 낮에는 유영하는 물고기를 관찰했고, 놀라 날아가는 물총새의 파랗게 빛나는 뒷모습을 보기도 했었다.물풀 가까이에 흰뺨검둥오리 한 마리가 어둠 속에서 헤엄쳤다. 무리에서 떨어졌는지 주변에 다른 오리가 보이지 않았다. 물 위에서 잠시 두리번거리다 고개를 물속으로 넣었다. 그러다 나를 발견하고는 몸을 돌려 천천히 멀어졌다.천변길을 걸을 때마다 눈여겨보는 곳에 이르렀다. 아파트 단지에서 떨어진 이곳은 주변보다 어둡고 고요했다. 수로가 좁아진 만큼 물길도 한층 깊었다. 지난 두 해 동안 수달이 목격된 곳이지만, 나는 한 번도 마주치지 못했다. 올해는 나타났다는 소식조차 들리지 않았다. 그래도 혹시나 하는 마음에 걸음을 멈추고 어두운 물길을 한동안 지켜보았다. 물결만 일정하게 지나갔다. 돌아오는 길에도 같은 자리에 다시 멈춰 섰다.삼성천이 끝나고 금강과 합쳐지는 구간에 이르렀다. 야구장이 자리할 만큼 시야가 트인 곳이지만, 저녁에는 가로등이 없어 휴대전화 불빛으로 발밑을 비춰야 했다. 어두운 만큼 별빛은 또렷했다. 그래서 지난 8월 12일 페르세우스 유성우를 보기 위해 찾았었다.조금 더 걸어 금강에 다다랐다. 강물에 반사할 불빛이 충분하지 않아 수면은 검고 무거워 보였다. 작게나마 소리를 내던 삼성천과 달리 고요했다. 멀리 강 건너에는 나성동의 높은 건물들이 가물가물 빛났다. 검은 강물과 도시의 불빛이 대비를 이루었다. 겨울에는 이곳 강기슭에서 큰고니를 비롯한 황오리 같은 오리류 철새를 관찰할 수도 있다. 계절마다 새로운 생명을 보여주는 이곳은 내게 즐거움과 위안을 주었다.휴대전화 불빛을 끄고 어둠에 익숙해질 때까지 금강 기슭에 머물렀다. 오후 8시 30분에 시작되는 음악 분수를 보려고 삼성천으로 돌아섰다. 하천 한가운데 설치된 음악 분수는 비가 많이 오면 중단되나 5월부터 10월까지 거의 매일 운영된다.음악이 울리자 어둠 속에서 물줄기가 솟아올랐다. 흰빛으로 시작한 물줄기는 음악에 맞춰 높낮이와 방향을 바꾸며 여러 색으로 번졌다. 아이들은 분수의 움직임에 따라 뛰었고 지나가던 사람들도 돌계단에 앉거나 휴대전화를 꺼내 들었다. 나는 하천둑 위로 올라와 멀리서 그 광경을 바라보았다.왔던 천변길 대신 둑길로 올라, 아직 건물이 들어서지 않은 공터 사잇길을 걸었다. 밤이 깊어지자 공터의 꽃들은 낮과 다른 모습을 보였다. 아침에 피었던 나팔꽃은 꽃잎을 이미 말아 닫았다. 꽃잎을 오므리며 하루를 마치는 무궁화꽃에는 실베짱이 한 마리가 늦은 손님으로 찾아왔다.그 곁에 있는 달맞이꽃이 눈에 띄었다. 나팔꽃이나 무궁화와 달리 이제야 하루를 시작하고 있었다. 오후부터 부풀기 시작한 꽃봉오리는 어둠이 내리자 노란 꽃잎을 펼쳤다. 어둠 속에서도 또렷한 꽃빛과 향기로 밤에 활동하는 곤충들을 불러들였다.낮에는 잘 보이지 않던 나방과 실베짱이 같은 작은 곤충들이 찾아왔다. 이렇게 곤충을 맞으며 밤을 보낸 달맞이꽃은 다음 날이면 시들고 만다. 아침부터 낮 동안 피었다가 져버리는 나팔꽃과 무궁화가 햇빛 아래에서 자신의 한나절을 보냈다면, 달맞이꽃은 어둠 속에서 자신의 시간을 살아갔다.풀숲에서는 귀뚜라미와 이름 모를 풀벌레 노랫소리가 들려왔다. 인기척을 느끼면 사그라들었다가 발걸음을 멈추면 다시 커졌다. 귀뚜라미 수컷은 날개를 비벼 소리를 낸다. 그 소리로 암컷에게 구애하거나 자신의 영역을 알린다. 사람 말로 옮기면 "나 여기 있어요"라거나 "내 구역이야"라는 신호일 것이다.나도 모르게 그들의 삶 속에 빠져들었다. 그러고 나니 한동안 연락하지 못한 친구에게 명절을 앞두고 문득 전화를 걸고 싶어졌다. 연휴라고 해서 반드시 멀리 떠나야 하는 것은 아니다. 저녁을 먹고 집에서 가까운 천변으로 나가면 낮에는 지나쳤거나 볼 수 없었던 풍경을 만날 수 있다.나도 올 추석에는 어린 손녀들의 손을 잡고 삼성천으로 밤 산책을 나갈 생각이다. 1년 만에 다시 음악 분수 앞에 선 아이들이 어떤 행동을 보일지 보고 싶다. 지난해와 달라진 반응을 보며 그동안 얼마나 자랐는지도 가늠해 볼 것이다. 풀숲에서 들려오는 풀벌레 소리에 걸음을 멈출지, 무슨 소리냐고 물어볼지도 궁금하다.