경기신보, 추석 앞두고 전통시장 찾아 상인 목소리 청취

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 11일 광명 새마을시장에서 최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·광명2), 임오경 국회의원(더불어민주당, 광명갑) 등과 함께 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인'을 진행하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 11일 광명 새마을시장에서 최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·광명2), 임오경 국회의원(더불어민주당, 광명갑) 등과 함께 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인'을 진행한 후 상인들과 간담회를 진행했다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 11일 광명 새마을시장에서 최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·광명2), 임오경 국회의원(더불어민주당, 광명갑) 등과 함께 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인'을 진행하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단(이사장 시석중, 아래 경기신보)이 추석을 앞두고 전통시장을 찾아 상인들의 애로사항을 듣고 소상공인 금융지원 제도를 알리는 등 민생경제 현장 소통에 나섰다.경기신보는 지난 11일 광명 새마을시장에서 최민 경기도의회 경제노동위원회 부위원장(더불어민주당·광명2)과 함께 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인'을 진행했다고 밝혔다.이번 행사는 명절을 앞두고 전통시장 이용을 독려하는 한편, 상인들이 실제 현장에서 겪는 경영상 어려움과 필요한 지원책을 살펴보기 위해 마련됐다.이날 행사에는 시석중 이사장과 최민 부위원장을 비롯해 임오경 국회의원(더불어민주당, 광명갑), 심상록 경기도의원(더불어민주당, 광명1), 전덕배 광명새마을전통시장 상인회장, 박재철 광명시 소상공인연합회장 등 지역 관계자들이 참석했다.참석자들은 상인회 관계자들과 간담회를 열어 시장 운영 과정에서 겪는 애로사항과 건의 사항을 듣고 지역 상권의 상황을 공유했다. 이어 시장 점포에서 직접 물품을 구매하며 전통시장 이용을 독려했다.경기신보는 장보기 행사와 함께 상인들을 대상으로 보증 지원 제도와 정책금융을 안내하는 홍보 캠페인도 진행했다. 소상공인들이 필요한 금융지원 정보를 현장에서 더욱 쉽게 접할 수 있도록 하기 위해서다.최민 부위원장은 "전통시장과 소상공인은 지역 민생경제를 가장 가까이에서 보여주는 현장"이라며 "오늘 들은 상인들의 의견이 실질적인 정책과 지원으로 이어질 수 있도록 경기도의회에서도 세심하게 살피고 힘을 보태겠다"고 말했다.시석중 이사장은 "경기신보도 경기도 및 경기도의회와 함께 소상공인의 어려움을 가까이에서 살피고 필요한 금융지원이 적시에 연결될 수 있도록 더욱 촘촘하게 지원해 나가겠다"고 밝혔다.경기신보는 오는 15일 파주 금촌전통시장에서도 추석맞이 장보기 행사를 진행할 예정이다.