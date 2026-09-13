"대통령, 왜 내란 세력에 업혀 전전긍긍하나"…추미애, 현 정부 작심 비판

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 12일 오후 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 추모사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 12일 오후 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 추모사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"윤석열의 검찰이 민주화 이후 정권이 바뀌었는데도 좋은 보직을 받고 출세를 하는데, 윤석열의 검찰이 생존을 위해서 더 기승을 부리는데 그들을 그대로 인정하는 것이 민주화가 다 된 겁니까? 아니지 않습니까?"

"한동훈과 한배를 탔던 사람이 초대 중수청장이 된다면 그것이 민주화입니까? 그것이 나라를 바꾸는 겁니까? 그것이 주권자 국민의 뜻을 섬기는 것입니까?"

"그렇다면 대통령은 이들 세력을 징벌해야 되는 것 아닙니까? 왜 이들 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것입니까?"

"추모가 결코 제사가 아닌 것입니다. 우리가 그냥 꽃 한 송이 바치고, 향불 사른다고 우리 소임을 다 하는 것이 아닙니다. 우리 앞에 놓인 과제를 해결하지 못한다면 우리는 당당하게 이곳에 웃으며 올 수 없는 것입니다."

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 12일 오후 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에서 분향 및 헌화를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 민주화운동 희생자 추모제에서 이재명 대통령과 현 정부를 향해 작심 비판을 쏟아냈다. 특히 검찰개혁을 '현재진행형 민주화'의 핵심 과제로 규정하면서 현 정부의 검찰개혁 추진 방향과 인사 문제를 정면으로 비판했다.추미애 지사는 지난 12일 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 '2026년 경기도 민주화운동희생자 추모제'에 참석해 민주열사들에게 분향·헌화한 뒤 추모사를 했다. 이날 행사에는 민주화운동 희생자 유가족과 관련 단체 관계자 등 100여 명이 참석했다.추 지사는 사전에 준비된 원고 대신 즉석 추모사를 통해 최근 검찰개혁 논란과 현 정부의 대응을 직접 거론하며 훨씬 강한 정치적 메시지를 내놨다. 특히 검찰개혁을 '미완의 민주화'를 완성하기 위한 핵심 과제로 규정하면서 "대통령은 왜 내란 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것입니까"라고 직격했다.추미애 지사는 먼저 "선거는 우리 손으로 대통령 뽑을 수 있을 만큼 민주화가 됐다"면서도 "그러면 선거 이후 무엇을 해야 합니까? 주권자인 국민의 뜻을 받들어야 되는 것이죠. 그래서 민주화는 현재진행형"이라고 말했다.추 지사가 말하는 '현재진행형 민주화'의 핵심에는 검찰개혁이 있었다. 그는 "민생을 옥죄는 제도적 모순을 해결하고자 하니까 그것을 가로막는 세력이 검찰 세력 아닙니까?"라며 검찰의 권한 집중을 문제 삼았다.추미애 지사는 이어 "검찰이 모든 권력, 수사권을 쥐고, 기소권 영장청구권을 쥐고, 공소유지를 하면서 허위자백을 이용하고, 증인을 회유하고, 진술세미나를 벌리고, 술파티를 벌여서 사건을 왜곡하는데 그 모순을 해결하지 않고 어떻게 민주화가 되겠습니까?"라고 반문했다.특히 윤석열 정부 당시 검찰 인사들이 정권교체 이후에도 영향력을 유지하는 상황을 겨냥했다.최근 중대범죄수사청장 인선을 둘러싼 논란도 직접 언급했다.추미애 지사의 비판은 검찰개혁을 넘어 이재명 정부의 내란 대응으로까지 이어졌다.그는 "엄동설한 또는 땡볕에 결코 한가롭지 않은 자신의 세 끼마저도 해결하기 힘든 사람들이 힘을 모아서 내란을 극복하고, 선거 민주주의를 일으켜 세웠다"며 "하마터면 내란 세력이 훔쳐 갈 뻔했던 헌법 질서를 돌려세웠습니다. 되찾았습니다"라고 말했다.그러면서 이 대통령을 향해 사실상 직접적인 질문을 던졌다.민주화운동 희생자들을 대하는 정부의 태도에 대해서도 "왜 민주영령들을 과거처럼 취급하는 겁니까?"라며 "소임을 다하지 못했습니다. 이곳에 와야 됩니다. 빌어야 됩니다. 다시 서약해야 합니다"라고 말했다.추미애 지사는 민주화운동 희생자 추모 역시 과거를 기억하는 의례에 머물러서는 안 된다고 강조했다.결국 이날 추미애 지사가 민주화운동 희생자들 앞에서 현 정부에 던진 메시지는 정권교체 자체가 민주화의 완성이 아니라는 것이었다. 선거로 권력을 바꾼 뒤에도 검찰을 비롯한 권력기관의 구조적 문제를 해결하고, 내란 세력을 징벌하는 등 주권자인 국민의 뜻에 따른 개혁을 이어가야 한다는 주장이다.추 지사는 "아직 완전히 민주화는 끝나지 않은 것"이라며 "민주화란 곧 민생 정의가 강물 흐르듯이 하는 것"이라고 말했다. 이어 "지금의 위정자들이 정신을 차려야 한다"며 "왜 지금 이 시점에 대권놀음입니까? 아직 어떤 것도 해결하지 못했는데 자기 권력 누리기 전에 시대 소임을 먼저 챙겨야 할 것"이라고 강조했다.추미애 지사의 이번 발언은 최근 이어진 검찰개혁 관련 공개 발언의 연장선에 있다. 이번 추모사에서는 검찰개혁을 민주화의 미완 과제로 규정하는 한편, 내란 사태 이후 출범한 현 정부가 그 시대적 과제를 제대로 수행하고 있는지 공개적으로 문제를 제기한 셈이다.한편, 경기도는 올해 도비 3억 원을 투입해 민주화운동 희생자 추모제와 6·10민주항쟁 기념식, 세계민주주의의 날 기념식 및 국제 민주 포럼, 미래세대 민주주의 교육·문화사업 등을 추진하고 있다.