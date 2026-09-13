[영상] 해루질하다 고립된 20대 2명, 태안해경 긴급 구조

▲해루질하던 20대 2명 고립, 태안해경 긴급 구조 태안해경 관련영상보기

큰사진보기 ▲고립자 구조 모습. ⓒ 태안해경 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

새벽녘 갯바위에서 해루질을 하던 20대 남성 2명이 야간 밀물에 갇혔으나, 신속히 출동한 해경에 의해 무사히 구조됐다.태안해양경찰서는 13일 새벽 4시 30분경 태안군 남면 안목도 인근 갯바위에 고립되어 있던 A씨 등 2명을 신속히 구조했다고 밝혔다.해경에 따르면 이들은 이날 새벽 갯벌에 들어가 해루질(밤에 갯벌에서 수산물을 잡는 행위)을 하던 중 조석 현상으로 바닷물이 차오르는 시각(물때)을 제때 인지하지 못해 안목도 갯바위에 고립됐다.새벽 3시 56분경 신고를 접수한 태안해경은 즉시 마검포파출소 연안구조정과 구조대를 현장으로 급파했다. 현장에 도착한 구조대는 수심이 얕고 위험한 갯바위 접근을 위해 동력구조보드를 투입, 고립된 20대 남성 2명을 신속하게 구조해냈다. 다행히 구조된 이들 모두 건강에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.현재 서해안 일대는 바닷물의 차이가 가장 커지는 '대조기' 기간으로 연안 사고 위험이 매우 높은 상황이다. 이에 따라 태안해경은 지난 9일부터 오는 16일까지 8일간 안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령하고 비상 대응 체세를 유지하고 있다.해경은 지난 11일 이후에만 갯바위 고립자 4명을 구조하고 침수 차량 2대를 안전지대로 이동 조치하는 등 연안 사고 대응에 총력을 기울이고 있다.신동성 태안해경 안전관리계장은 "최근 수산물 금어기 해제와 가을철 야외활동하기 좋은 날씨가 맞아 떨어지면서 바다를 찾는 낚시객과 해루질객이 크게 늘었다"며 "서해안은 조수간만의 차가 크고 물이 차오르는 속도가 생각보다 매우 빠르므로, 바다에 들어갈 때는 반드시 물때를 사전에 확인하고 구명조끼를 착용하는 등 기본적인 안전 수칙을 철저히 지켜달라"고 강력히 당부했다.