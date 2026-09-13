스위스 타악기 거장 프리츠 하우저의 한국 첫 공연

큰사진보기 ▲프리츠 하우저프리츠 하우저가 서울 송은아트센터에서 연주를 하고 있다. ⓒ 박윤신 관련사진보기

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프리츠 하우저(FRITZ HAUSER), 그는 스위스에서는 아주 유명한 예술가이지만 한국에서는 다소 생소하다. 특히, 그의 독특한 음악 세계는 신비롭고 생경하여 신선한 충격과 영감을 주기에 충분하다.지난 8월 19일부터 9월 12일까지 서울 송은아트센터에서 펼쳐진 그의 한국 방문 첫 공연인 '미노타우로스'는 미술관이라는 공간과 그의 드럼 연주가 하나가 되는 놀라운 경험을 하기에 충분했다.프리츠 하우저는 단순히 뛰어난 드러머가 아니다. 그는 타악기가 과연 무엇이 될 수 있는지에 대한 우리의 생각을 지속적으로 변화시키는 예술가이다. 그에게 드럼은 단순히 리듬 악기가 아니라 공간을 울리게 하고, 건축을 들을 수 있게 한다.또한, 소리를 빛과 움직임, 그리고 지각과 연결하는 매체로서 사용하고, 건물 전체를 공명체로 변화시키고, 공간과 음향, 잔향을 음악적 재료로 활용한다. 그래서, 그의 작업은 콘서트, 건축, 연극, 공간예술의 사이를 오가는 개념예술이다.그는 1953년 스위스 바젤에서 태어났다. 그는 일찍부터 멜로디보다는 소리 그 자체에 더 매료되었고, 청소년기부터 드럼을 시작했고, 안드레아스 슈트라웁에게 레슨을 받았다. 이 후 바젤 음악원에서 클래식 타악기를 공부했다.1972년 그는 스위스 아트록 밴드 서커스에 합류했고, 이 시기에 록음악, 즉흥음악, 무대에서의 존재감, 실험적 사고가 하나의 토대로 융합되었고, 그 이 후 그의 작품 전체의 음악적 형성에 중요한 영향을 주었다.1980년대 초 하우저는 드럼과 타악기를 위한 솔로 프로그램을 시작했다. 당시에는 타악기만으로 이루어진 솔로 공연은 아직 드문 일이었다. 1983년 첫 번째 대규모 솔로 공연을 선보이고, 그 이 후 유럽, 북미와 남미, 러시아, 북아프리카, 중국, 일본, 호주 등으로 이어졌다. 그래서, 스위스의 한 음악 아카이브에서는 그를 드럼 세트를 단순한 타임키퍼(Time Keeper)에서 하나의 독립적인 악기로 끌어 올린 음악가로 설명한다.그의 연주에서는 영적인 분위기가 느껴진다. 특히, 휘파람 소리를 곁들인 그의 드럼 연주는 몽환적인 느낌마저 난다. 다분히 의례를 좋아하는 그의 예술관이 반영된 연출이라고 한다. 휘파람을 활용하기 시작한 것은 최근 2년 전부터라고 한다. 처음에는 그저 흥얼거리는 정도였지만, 본격적으로 드럼 소리와 결합해서 하나의 중요한 영역으로 자리 잡았고, 지난 9월 3일 광주비엔날레 개막식에서도 연주했다.프리츠 하우저가 소리와 건축을 결합하게 된 계기는 1984년으로 거슬러 올라간다. 독일의 베를린 그로피우스 바우에서 공연을 할 때 건물 중앙에 유리 지붕으로 덮인 안뜰이 있었는데, 그곳의 음향 환경이 정말 인상적이었다고 한다. 드럼을 연주하기에 강렬하고 아름다우면서도 동시에 까다로운 환경이었고, 다행히 1년 후 다시 그곳을 찾아 첫 엘피(LP) 앨범인 '솔로드러밍'을 녹음했다.특히, 소리와 건축을 결합하여 개발한 작품은 스위스 건축가 페터 춤토르와 함께 유명한 '발스 온천'을 위한 영구적인 설치 작품이다. 이 작품의 개발 과정에서 그는 돌과 물, 그리고 건축적 비례가 지닌 자연적인 공명을 작곡의 일부로 활용하게 되었다.공간과 음향을 다루는 그의 작업은 아주 독창적이다. 그에게 콘서트홀은 중립적인 공간이 아니라 악기 그 자체가 일부가 된다. 그래서 그의 연주를 들으면 건축을 듣는 것 같다. 그 이유는 지난 수 년간 건축가 보아 바우만과 함께 공간, 시간, 소리, 재료 등에 대한 아이디어를 나누며 협업해 왔고, 건축과 음악을 아우르는 여러 프로젝트를 공동으로 진행한 덕분이다. 그는 요한 볼프강 폰 괴테의 "음악은 건축이며, 건축은 얼어붙은 음악이다"라는 말을 인용했다.프리츠 하우저가 가장 존경하는 아티스트는 자연이다. 그래서인지 그에게 가장 영감을 주는 것은 '듣는 것'이다. 자연의 소리, 공간의 소리, 악기 소리, 그리고 연주하는 음악가들의 소리에 귀를 기우리는 것이다. 무용수들과 협업할 때는 그들의 움직임을 주의 깊게 관찰하며, 에너지와 신체적 표현을 느끼려고 노력한다고 한다. 솔로공연을 할 때는 자유롭게 연주를 하거나 미리 정해둔 콘셉트로 진행한다. 상황이나 음향, 관객의 반응에 맞추어 마치 이야기를 외워서 들려주는 것처럼 연주를 하는 것이다.그에게 지금까지 가장 기억에 남는 공연은 오랫동안 다양한 형태로 수 많은 사람들과 연주를 함께 했기에 딱 하나의 공연을 꼽기는 어렵지만, 궂이 들자면 1998년 스톡홀롬에서 열린 타악기 공연이다. 당시 그가 동경하던 타악기 거장들과 함께 초청받아 솔로 콘서트를 열었고, 그들과 아름다운 시간을 보내며 아이디와 생각, 감상을 나누고 우정을 쌓았기 때문이다.프리츠 하우저는 앞으로 신체적, 정신적으로 가능하다면 오랫동안 음악을 만들고 연주하고 싶다고 한다. 아울러, 제자를 양성할 때 가장 중요한 요소로는 경청, 집중력, 소리, 움직임, 자기인식, 반응 그리고 존중 등을 꼽았다.그는 이번 송은아트센터에서의 공연은 건축물과 소리가 조화를 이룬 연주였고 미학적으로 흥미로웠고, 특히 아래쪽 공간에서 들리는 울림이 매혹적이었다고 소감을 전했다.프리츠 하우저는 2022년 스위스 음악상 등 수많은 문화예술 관련 상을 수상한 바 있으며, 바젤시는 2012년 그를 '탁월한 드러머이자 독자적인 작곡가이며 새로운 소리의 세계를 창조한 인물'로 평가한 바 있다.한편, 이번 송은아트센터에서 진행된 '미노타우로스' 공연은 스위스 출신의 세계적인 무용수이자 다원예술감독인 필립 올자가 기획했다.