추미애 "이재명, 내란세력에 전전긍긍"에 "자해정치"

"대통령을 홀로 비 맞게 하는 광경은 보기에 민망하다." - 박범계 더불어민주당 의원
"강성 지지층을 의식하는 '자기 정치'는 당에도 정부에도 도민에게도 아무런 도움이 되지 않는다." - 채현일 더불어민주당 의원
추미애 경기도지사가 이재명 대통령을 공개적으로 비판하자, 더불어민주당 내부에서 반박이 이어지고 있다(관련 기사: 이재명 "개혁 이름으로 개혁 방해"… 비판에 공개 경고 https://omn.kr/2jran
). 추미애 지사는 지난 12일 '경기도 민주화운동희생자 추모제'에 참석해 "대통령은 왜 이들(내란) 세력에게 업혀서 전전긍긍하는 것인가?"라고 직격했다.
그러자 채현일 의원은 추 지사의 발언을 "도를 넘어도 한참 넘었다"라고 비판했고, 박범계 의원은 "함께 우산이라도 들어줘야 할 우리가 우산을 거둬 대통령을 홀로 비 맞게 한다"라며 우려를 나타냈다. 이재명 대통령이 전날 "선명성을 드러내는 과격한 선동"이 오히려 개혁을 방해할 수 있다고 경고한 직후, 민주당 안에서도 추 지사의 개혁 압박 방식에 제동을 거는 목소리가 나온 셈이다.
채현일 "자기 정치·자해정치"… 박범계 "대통령 피멍들게 하지 말라"
채현일 의원은 13일 자신의 페이스북에 <추미애 지사님, 참으로 유감입니다>라는 제목의 글을 올리고 추 지사를 직접 겨냥했다. 채 의원은 "대통령의 인사와 정책에 대한 이견과 비판이 있을 수 있다"면서도 "본인 마음에 들지 않는 인사라는 이유만으로 국정 최고책임자인 대통령을 향해 '내란세력에 업혀 전전긍긍한다'고 매도하는 것은 도를 넘어도 한참 넘었다"라고 비판했다.
추 지사가 전날 경기 남양주시 모란공원 민주열사묘역에서 열린 추모제에서 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명을 문제 삼으며 이 대통령을 직접 비판한 것을 겨냥한 것이다. 채 의원은 발언의 장소와 시점도 문제 삼았다. "순국선열과 민주열사를 기리는 엄숙한 추모와 화합의 자리를 스스로 내부 정쟁의 장으로 전락시켰다"라며 "정부의 개혁 방식에 불만이 있더라도 민주영령 앞에 사죄하라고 몰아세우다니 참으로 어이없다"라고 지적했다.
특히 추 지사의 정치적 행보 자체를 직격했다. 채 의원은 "추미애 지사님은 이제 법사위원장이 아니다. 1400만 경기도민의 삶을 책임지는 민주당 소속 도지사"라며 "중앙정치의 거대 담론에 기대어 강성 지지층을 의식하는 '자기 정치'는 당에도 정부에도 도민에게도 아무런 도움이 되지 않는다"라고 꼬집었다.
이어 "지금과 같은 방식은 국정 동력을 훼손하고 국민 불신만 가중하는 자해정치에 지나지 않는다"라며 "지금 지사님께서 온힘을 다해 '전전긍긍'해야 할 것은 여의도 정치가 아니라 하루하루가 팍팍한 도민의 민생"이라고 받아쳤다.
박범계 의원도 같은 날 추 지사를 직접 거명하지는 않았지만 사실상 같은 문제의식을 드러냈다. 그는 자신의 페이스북에 "검찰개혁은 없었던 건가?"라고 물은 뒤 "그렇지 않다"라고 선을 그었다. 검찰청 폐지와 공소청 출범, 보완수사권 완전 폐지 등을 거론하며 "적어도 90% 이상의 검찰개혁 완수"라고 평가했다.
개혁을 추진하는 방식에 대해서도 강조했다. 박 의원은 "개혁의 목적은 '내가 얼마나 화내고 있는지를 증명하겠다'는 데에 있지 않다"라며 "성과를 내야 하는 개혁이고, 후퇴할 수 없는 대못을 박는 개혁이어야 한다"라고 주장했다.
이어 "국정의 무게는 대통령이 지는 것이 분명하다. 그래서 대통령의 자리는 고독할 수밖에 없다"라며 "밖에서 쏟아지는 비야 어쩔 수 없으나 함께 우산이라도 들어줘야 할 우리가 우산을 거둬 대통령을 홀로 비 맞게 하는 광경은 보기에 민망하다"라고 지적했다.
이 대통령의 지지율 하락 원인을 검찰개혁 미진에서 찾는 데도 반박했다. 박 의원은 최근 여러 여론조사 결과를 언급하며 부동산과 경제·민생, 인사 문제를 주요 원인으로 짚었다. 그러면서 "비판은 할 수 있다. 그러나 시퍼렇게 피멍들게는 하지 말기를"이라고 덧붙였다. 추 지사를 직접 지목하지는 않았지만, 전날 추 지사가 이 대통령의 검찰개혁 의지와 인선을 정면으로 문제 삼은 직후 나온 메시지라는 점에서 사실상 공개 반박으로 읽힌다.
박원석 "하극상… 본질은 검찰개혁 아닌 권력투쟁"
민주당 밖에서도 비판이 나왔다. 박원석 전 정의당 의원은 추 지사의 발언을 "어느 정권에서도 본 일이 없는 하극상"이라고 규정하며, 이번 논쟁의 본질을 검찰개혁의 속도 문제가 아니라 범여권 내부의 "권력투쟁"이라고 해석했다.
박 전 의원은 "광역단체장인 당원이 정책의 이견이 아니라 대통령 고유권한인 인사권을 비난하며 '내란 세력에 업혀 전전긍긍한다'는 막말까지 하는 것"이라고 지적하며 "추미애 지사의 본분을 벗어난 안하무인격 행동을 방치하면 이제 민주당에서 대통령은 아무나 걷어차는 존재가 된다"라고 주장했다.
논쟁의 성격 자체도 다르게 봤다. 박 전 의원은 "검찰개혁에 관한 이견이 상황의 본질이 아니다"라며 "주지하다시피 이 상황은 권력투쟁"이라고 규정했다. 이어 "개혁의 선명성이나 노선은 동원된 명분일 뿐"이라며 김어준씨와 유시민 전 노무현재단 이사장 등을 거론했다. 추 지사의 발언을 단순한 검찰개혁 노선 차이가 아니라 범여권 내부의 정치적 주도권 다툼으로 해석한 것이다.