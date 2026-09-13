김승원부터 장동혁까지… 한동훈 "왕꽃 꽂고 북이나 쳐"

"왕꽃 꽂고 북이나 치시라."
한동훈 무소속 국회의원이 장동혁 국민의힘 당 대표를 직격했다. 장동혁 대표가 잠실 올림픽공원 집회에 참석해, 강성 지지자들 앞에서 가슴에 꽃을 달고 북을 치며 독려하던 장면을 꼬집은 것이다.
김승원 법무부장관 후보자를 둘러싼 의혹을 고리로 더불어민주당과 이재명 정부는 물론, 장동혁 대표와 그를 따르는 당권파까지 한꺼번에 겨냥한 셈이다. 본인을 '대여전선' 최선봉의 투사로 각인시키는 한편, 대여 공세를 제대로 펴지 못하는 보수 야당 지도부를 저격하며 존재감을 과시하는 모양새이다.
13일 오후 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 연 한 의원은 김 후보자의 이른바 '신약 청탁 의혹'을 거듭 "민주당 오빠 독약 로비 게이트"라고 명명했다. 한 의원은 브로커 양모씨를 "룸살롱 여동생"이라고 지칭하거나, "쥐도 피를 토하고 죽을 약을 환자들에게 먹여보겠다고 했다" "이빨은 뽑아야 한다"라는 등 거친 표현도 계속 남발했다(관련 기사: 어제도 오늘도 한동훈 "제보자 물어뜯는 이빨 뽑겠다"
https://omn.kr/2jr7q).
이어 자신이 공개한 검찰 수사자료를 어디에서 입수했느냐는 여권의 공세에도 "검찰한테 받지 않았다"라고 명확하게 선을 그으면서, 공익제보를 통한 내부자료 공개 자체를 문제 삼아서는 안 된다고 맞섰다.
"나 혼자 200명과 싸워… SNS, 하루에 5000개라도 쓰겠다"
국회 소통관 기자회견장에서 마이크를 잡은 한 의원의 이날 칼끝은 국민의힘 내부로 향했다. 본인이 연일 페이스북에 글을 올리고 김 후보자 의혹에 대응하는 것을 두고 '지나치다'는 지적이 나오는 데 대해 "지금 저 하나하고 200명하고 싸우는 것"이라며 "민주당계 180명도 있지만 장동혁 당권파 한 10명 정도도 있지 않느냐"라고 주장했다.
그러면서 "제가 평소보다 200배 이상 싸워야 한다"라며 "이걸 막을 수 있다면 하루에 50개가 아니라 5000개라도 쓰겠다"라고 강조했다.
한 의원은 "국민의힘의 많은 분들도 이 문제의식에 동의하고 열심히 뛰고 있다"라며 "그분들도 응원하고 많이 소통하고 있다"라고 부연했다. 국민의힘 전체와 대립하고 있는 것은 아니라고 선을 그은 것. 반면, 장동혁 대표 측을 향해서는 "함께 싸우지 않을 거면 민주당을 돕고 나를 방해하지 말고 그냥 북이나 치시라"라고 꼬집었다.
김 후보자의 과거 검찰 수사가 '표적수사'였다는 여권 주장에도 "김승원은 그냥 아무도 모르는 존재감 없는 사람이었다"라며 "그 당시에 듣보잡이었는데 누가 듣보잡을 표적수사하느냐"라고 반문했다. 이어 "김승원에 대해 국민들이 알 수 있는 경우는 GSGG라고 자기 당 국회의장을 욕해서 망신당한 것밖에 없었다"라고 비난했다.
그럼에도 이재명 정부와 민주당이 김 후보자를 법무부 장관에 앉히려는 이유는 '공소취소' 때문이라고 주장했다. 한 의원은 "공소취소 모임의 대표였고 그렇게 해줄 만큼 약점이 너무나 많은 사람"이라며 "법무부 장관이 돼 진짜 미친 척하고 공소취소하면 국민들이 가만히 있겠느냐. 거리로 쏟아져 나오지 않겠느냐"라고 주장했다.
"검찰한테 받지 않았다… 받았어도 문제 안 돼"
"첫째, 자료가 내부에서 나와도 잘못이 아니다. 둘째, 저는 검찰한테 받지 않았다."
한 의원은 자신이 공개해 온 검찰 수사자료의 출처를 둘러싼 논란에도 정면 대응했다. 그는 민주당이 내부 수사자료 유출 여부에 초점을 맞추는 것을 "말 같지도 않은 프레임"이라고 규정했다. "원래 공익제보는 내부자료를 들고 하는 것"이라며 비상계엄 계획 문건을 내부자가 외부에 제보하는 경우를 예로 들기도 했다.
이어 "어디서 받았든 중요한 것은 공익적인 목적에 있다는 공감대가 있는 한 자료를 공개하는 게 뭐가 문제냐"라며 "내가 검찰에서 받았어도 문제가 안 되고 충분히 보호해야 할 가치"라고 주장했다.
오히려 "지금 이재명 정권의 검찰에는 공익적인 목적으로 중요한 내부자료를 빼낼 만큼 결기 있고 배짱 있는 검사가 안타깝게도 없다고 생각한다"라고 꼬집었다. CBS노컷뉴스가 이날 검찰 내부자료를 보도한 점도 거론하며 "잘못이라는 게 아니다. 그렇게 해야 하는 것"이라고 덧붙였다.
검찰이 김 후보자를 기소유예 처분한 것을 민주당이 역공의 근거로 활용하는 데 대해서는 "윤석열 정권 검찰을 보호할 생각이 없다"라고 받아쳤다. "기소유예 결정이 잘못됐다"라며 "처분한 사람들도 처벌받아야 한다. 그것까지 포함해서 특검으로 밝혀야 한다"라고 목소리를 높였다.
경찰을 향해서도 날을 세웠다. 민주당의 고발 사건을 일요일에도 조사한다며 "그렇게 정권 입맛에 맞는 수사만 하라. 점점 더 경찰은 추락하게 될 것"이라고 비판했다. 그러면서 공익제보자들을 향해 "제가 경찰에 끌려가서 물고문을 당하는 한이 있더라도 여러분의 이름을 안 부를 것"이라며 "마음 놓고 저 한동훈에게 공익제보하라. 목숨 걸고 보호하겠다"라고 강조했다.
"국민께 드러내는 이빨은 뽑아야… 내가 하겠다"
한 의원의 이날 공세는 민주당 지도부와 총리실로까지 번지며, 대여전선을 넓히는 모양새였다. 김민석 민주당 대표를 향해서는 자신을 국회에서 제명하려 한다며 과거 새천년NHK 사건과 정치자금 사건, 강신성씨와의 관계까지 다시 끄집어냈다. 한 의원은 김 대표를 "새천년NHK 룸살롱 출신"이라고 지칭한 뒤 "9억 받아 처먹고 평생을 스폰서 끼고"라고 원색적으로 비난하며 "누가 대한민국 국회에 더 적합한 사람이냐. 당신이냐"라고 따져 물었다.
지난 기자회견 당시 국무총리실 직원이 현장에서 질문한 데 대해서도 "언론인인 척 와서 총리도 속해 있는 텔레그램방을 보면서 기자회견을 방해했다"라며 거듭 "명백한 정치 사찰"이라고 규정했다. 이어 "당사자를 파면하고 한성숙 총리가 책임져야 한다"라고 요구했다(관련 기사: 한동훈 "야당 의원 사찰?" vs. 한성숙 "공개 질문이 사찰?"
https://omn.kr/2jqo5).
박선원 민주당 최고위원이 김 후보자 관련 의혹의 공익신고자 신원을 공개했다는 논란에는 "거기 있던 민주당 사람들은 다 공범"이라며 "사악하고 비열한 일일 뿐 아니라 명백한 실정법 위반"이라고 주장했다.
이어 "차라리 나를 이빨 드러내고 물어뜯었으면 뜯었지 공익신고자와 주가조작 피해자들을 이빨 드러내고 물어뜯지 말라"라며 "공당이 이런 짓을 하면 간판 내려야 한다"라고 몰아붙였다.
거친 표현을 쓴다는 지적에도 물러서지 않았다. 한 의원은 "정치인의 언어의 품위라는 게 혼자 고고한 게 아니라 진흙밭에서 국민들이 고통받을 때 뛰어들어 국민을 구해내는 언어여야 한다"라고 주장했다.
그러면서 "공익제보자를 아웃팅하고 이빨 드러내 국민들을 겁박하는 세력에게 맞서는 언어는 그럴 수밖에 없다"라며 "국민께 드러내는 이빨은 뽑아야 한다. 누군가 해야 한다. 제가 하겠다"라고 힘주어 말했다.
서영교·김의겸 민주당 의원이 과거 김 후보자 수사가 이재명 대통령을 겨냥한 것이었다는 취지로 주장한 데 대해서는 "금시초문"이라고 반박했다. 이어 "뭐 아는 게 있는 것 같다"라며 "그런 거 알고 있으면 저 한동훈에게 공익제보하라. 두 분이 드럼통에 들어가지 않도록 확실하게 보호해드리겠다"라고 비꼬았다.