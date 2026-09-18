6천만 원 빚 때문에 사금 채취까지... 저도 결혼할 수 있을까요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"남자친구는 있어?"

"있으면 결혼은 언제 할 거야?"

"그런데 왜 아직 결혼을 안 해?"

큰사진보기 ▲명절에 함께한 액세서리 조립 부업지난 설에 모인 가족들이 액세서리 조립 부업을 함께 도와줬다. 가족들은 한세트에 100원인줄 알고 열심히 작업했지만 실제 단가는 43원이었다. ⓒ 한송영 관련사진보기

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'내가 결혼한다면 이 빚은 어떻게 해야 할까?'

"결혼해서 같이 갚아가면 되지."

큰사진보기 ▲확대해서 본 작은 사금직접 채취한 사금을 확대해 촬영했다. 사진에서는 커 보이지만 실제로는 눈에 잘 띄지 않을 만큼 작은 크기다. (0.001g정도 될까?) ⓒ 한송영 관련사진보기

"정말 돈이 돼?"

"금을 캐서 많이 벌 수 있어?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.