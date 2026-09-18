6천만 원 빚 때문에 사금 채취까지... 저도 결혼할 수 있을까요?

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나이 마흔을 코앞에 둔 때라 그런지 요즘 만나는 사람들마다 이렇게 묻는다.
"남자친구는 있어?"
"있으면 결혼은 언제 할 거야?"
"그런데 왜 아직 결혼을 안 해?"
인사처럼 건네는 말이라는 것을 안다. 걱정하는 마음도, 잘 되기를 바라는 마음도 담겨 있을 것이다. 그렇지만 같은 질문을 반복해서 듣다 보면 웃으며 넘기기 어려울 때가 있다.
나도 결혼하고 싶다. 좋은 사람을 만나 서로 의지하며 살아가는 미래를 생각해 본 적도 있다. 하지만 결혼을 생각할 때마다 마음 한편을 무겁게 누르는 현실이 있다. 바로 약 6천만 원의 빚이다.
결혼을 망설이게 하는 숫자
코로나19를 비롯한 여러 사정이 겹치면서 생긴 빚이다. 이벤트 기획 일을 하던 나는 코로나19 당시 직격탄을 맞았다. 사람들이 모일 수 없게 되자 행사가 줄줄이 취소됐고, 일감도 함께 사라졌다. 어떻게든 버텨보려고 할 수 있는 일을 찾아다녔지만, 한번 불어난 빚은 생각만큼 빨리 줄어들지 않았다.
지금도 본업 외에 새로운 부업과 일거리를 찾고 있다. 사업도 쉽지 않았고 부업이라고 해서 만만한 것은 아니었다. 돈을 번다는 일이 얼마나 어려운지, 빚을 갚는 데 얼마나 긴 시간이 필요한지 매달 통장 잔액을 확인하며 실감한다.
그러던 중 얼마 전 한 기사를 읽었다. 전세 사기 피해로 1억 원의 빚을 떠안은 예비 신부가 결혼식을 한 달 앞두고 예비 시부모로부터 "친정에서 빚을 갚지 못하면 파혼하라"는 말을 들었다는 내용이었다.
기사 속 예비 신부는 자신의 상황을 숨기지 않았다. 결혼 준비 초기부터 남자친구와 예비 시부모에게 전세 사기로 인한 빚이 있다는 사실을 알렸고, 전세보증금 반환 소송도 진행하고 있었다. 그러나 결혼식을 한 달 앞두고 예비 시부모의 태도가 달라졌다고 한다. 빚을 해결하지 못하면 파혼까지 생각해 보라는 말을 들었다는 것이다(관련 기사 : 전세사기 빚 1억 알던 예비 시댁, 식 한 달 앞두고 "친정이 안 갚으면 파혼"
).
나 역시 빚이 있는 사람이라 그랬는지 그 기사를 그냥 지나칠 수 없었다.
예비 시어머니의 입장에서 생각해 보기도 했다. 결혼 후 며느리의 빚을 아들이 함께 갚아야 할 수 있다는 사실이 부담스러울 것이다. 귀한 아들이 결혼과 동시에 빚을 짊어지고 고생하는 모습을 보고 싶지 않은 부모의 마음도 이해할 수 있다.
그렇다고 예비 신부의 마음을 모르는 것도 아니다. 전세 사기를 당해 생긴 빚은 사치나 무책임한 소비로 만든 빚과는 다르지 않나. 무엇보다 이미 솔직하게 상황을 알리고 결혼을 준비했는데, 결혼식을 한 달 앞두고 파혼 이야기가 나왔다면 그 충격은 쉽게 헤아리기 어렵다.
기사 속 사연을 읽으며 자연스럽게 나 자신에게 질문하게 됐다.
'내가 결혼한다면 이 빚은 어떻게 해야 할까?'
주변에서는 이렇게 말하기도 한다.
"결혼해서 같이 갚아가면 되지."
말로 들으면 간단하다. 사랑하는 두 사람이 어려움을 함께 이겨내는 것도 결혼의 의미일 수 있다. 하지만 막상 빚을 가진 당사자가 되고 보니 그렇게 쉽게 생각되지 않는다. 빚을 갚느라 허덕이는 사람에게 결혼 자금이 넉넉하게 모여 있을 리 없다. 반면 결혼식 비용부터 신혼집, 살림살이까지 돈이 들어갈 곳은 많다. 출발부터 상대방에게 경제적인 부담을 주는 것은 아닐까 고민된다.
무엇보다 내가 진 빚을 결혼했다는 이유로 남편과 함께 갚는 것이 맞을까. 상대방이 괜찮다고 말하더라도 정말 괜찮은 것인지, 시간이 흐른 뒤 갈등의 원인이 되지는 않을지 두렵다. 그래서 결혼 전 빚을 최대한 줄이고 싶다. 누군가에게 잘 보이기 위해서도 아니고, 빚이 있는 사람이 결혼할 자격이 없다고 생각해서도 아니다. 함께 살아갈 사람에게 내 몫의 짐을 당연하다는 듯 넘기고 싶지 않아서다.
빚을 줄이기 위해 여러 가지 부업을 시도했다. 액세서리 조립도 해보고, 지난 3월부터는 사금을 캐러 다니기도 했다. 사금 캐기에 관해 이야기 하면 많은 사람이 궁금해한다.
"정말 돈이 돼?"
"금을 캐서 많이 벌 수 있어?"
내가 직접 해본 결과, 사금을 캐서 번 돈보다 현장에서 지출한 돈이 더 많았다. 이동 비용과 장비 비용 등을 생각하면 수익을 기대하기 어려웠다. 사금 캐기는 자연 속에서 즐기는 취미로는 의미가 있을지 모르지만, 그것으로 빚을 갚거나 부자가 되겠다는 생각은 현실적이지 않았다(갈 때마다 마이너스라 지금은 가끔 바람 쐬고 싶을 때만 간다).
9월 들어서는 배달 일에도 도전해 보기로 했다. 필요한 안전교육까지 마쳤지만 선뜻 첫발이 떨어지지 않았다. 사고가 날까 두렵기도 했고, 낯선 일을 혼자 시작하는 것이 겁났다. 그렇게 계속 미루던 중 회사 대리님이 배달 일을 시작했다는 이야기를 들었다. 경험자의 조언을 구하고 나니 나도 한번 해볼 용기가 생겼다. 아직 큰돈을 벌겠다는 기대보다는, 작은 금액이라도 꾸준히 모아 빚을 줄여보자는 마음이다.
완벽해진 뒤에야 결혼할 수 있을까
옛말에 결혼은 아무것도 모를 때 해야 한다고 한다. 요즘은 그 말에 어느 정도 동의한다. 나이가 들수록 생각해야 할 것이 많아지고, 현실을 더 구체적으로 계산하게 된다. 상대방의 성격과 가족관계뿐 아니라 직업, 소득, 주거, 빚과 노후까지 생각한다. 신중함은 필요하지만 모든 조건이 완벽해질 때만 기다린다면 결혼할 수 있는 날이 과연 오기는 할까.
사람은 완벽할 수 없다. "조금 더 여유가 생기면", "빚을 다 갚으면", "모든 준비가 끝나면"이라고 미루다 보면 시간만 흘러갈지도 모른다. 그렇다고 사랑만 있으면 모든 문제가 해결된다고 믿기에도 나는 이미 현실을 너무 많이 알아버렸다. 그래서 아직 정답을 찾지 못했다. 다만 분명한 것은 있다. 나는 내 삶을 포기한 것이 아니다. 내가 할 수 있는 방법을 계속 찾고 있다.
6천만 원이라는 숫자는 여전히 무겁지만 그 숫자가 내 삶의 전부는 아니다. 빚이 있다고 해서 사랑받을 자격이 없는 것도, 결혼할 자격이 없는 것도 아닐 것이다. 나는 오늘도 빚을 조금씩 줄이며 내 삶을 정리한다. 언젠가 누군가와 결혼을 이야기하게 된다면 숨기거나 기대지 않고 내 상황을 솔직하게 말하고 싶다. 어떻게 될지는 아무도 모른다지만.
덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그에도 실립니다.