이토록 건강한 도파민이 또 있을까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다

나보다 활발하게 <오마이뉴스> 기사를 쓰던 사람들이 어느날부터 안 보였다. 수소문했더니 소설을 쓰고 있었다. 꽤 오랫동안 나는 뭐든 쓰는 걸 좋아했지만 소설은 시도조차 한 적이 없다. 타고난 사람들만 하는 특별한, 신비한 작업처럼 보여서다.늘 비슷한 높이에서 숨 쉬던 시민기자의 소설 소식에 소설이라는 거대한 성벽에 비밀 통로 하나가 뚫린 듯했다. 그 통로 틈에서 어느샌가 나도 내 소설을 구성하고 있었다.에세이나 기사는 나를 파고들거나 내 주위를 관찰하는 데에서 시작했는데 소설은 그럴 필요가 없었다. 전혀 모르는 사람과 이야기로 얼개를 짜맞추는 게 이토록 매력적일 줄 몰랐다.그러다 천자 클럽을 만났다. 말 그대로 매일 소설을 1천 자씩 쓴다. 주말과 공휴일은 쉰다. 자정까지 1천 자를 제출하지 못하면 벌금 1천 원을 낸다. 주5일 5천자를 채우면 따로 나갈 돈이 없다. 매일 고민해서 쓰려면 어느 순간 출구 없이 막힌다는 걸 알아버렸기에 트리트먼트(사건의 장면을 처음부터 끝까지 짧게 요약한 문서)를 먼저 짜고 살을 붙이기로 했다. 트리트먼트를 따라서 금요일 밤에 3,4천자를 써놓으면 그 자체가 도파민이었다. 세상에, 나는 이렇게 돈 안 들고 도파민을 만드는 인간이었다!천자클럽은 매글방(매일 글쓰기 방)에서 시작했다. 3만원 내고 3개월동안 블로그를 비롯한 어떤 곳이든 상관없이 글을 쓰고 인증한다. 그동안 꽤 재미있는 미발표 소설을 뉴스레터로 받을 수 있고 공통의 관심사 강의도 들을 수 있다.천자클럽은 매글방 회원들 중에서 따로 신청받는다. 나는 천자클럽을 세 번 할 동안 벌금은 딱 한 번 냈다. 미리 써놓은 게 있었는데 안 올린 채 자정이 지나버린 탓이다. 그렇게 70매짜리 단편 3개가 나왔다. 혼자 쓸 때는 마무리가 안 됐는데 천자클럽에서 하면 어떻게 해서든 끝을 본다.더 좋은 건 합평이다. 몇 십만 원 짜리 문창과 교수 합평도 있다는 데 부럽지가 않다. 내가 못보는 걸 봐주는 눈이 있다는 자체가 행운이다. 그 세번째 행운이 어제 밤에 화상회의로 있었다. 쓰면서도 '여기 좀 약한 거 같은데..' 했던 부분이 여지없이 딱 나왔다. 역시 요행은 없었다.내 글의 허점을 집어낸 그 날카로움 속에 글을 처음부터 끝까지 집요하게 읽어준 사람의 다정한 애정이 묻어있었다. 나조차 모른 척했던 사각지대를 가만히 비춰주는 타인의 눈동자, 그 눈동자가 존재한다는 사실 자체가 글 쓰는 이에게는 가장 큰 행운이다.어제 처음 만나는 사람도 있었다. 화면을 마주하고 이야기를 나누는 동안 서먹함은 온데간데없이 사라지고 오래 묵혀둔 글벗을 만난 듯한 온기만 남았다. 혼자 식탁에 갇혀 끙끙댈 때는 외로운 격리 같았던 글쓰기가 타인의 다정한 시선과 닿는 순간 비로소 세상 밖으로 걸어 나올 온기를 얻고 있었다.에세이에서 벗어나 상상의 이야기를 쓰고 싶은데 나 혼자로는 자꾸 막힌다는 느낌이 든다면 나처럼 약간의 압박과 벌금이 필요한 사람일 수도 있다. 방법은 저마다 다르겠지만 적어도 나는 그렇게 소설을 완성했다. 합평을 통해 퇴고를 어떻게 해야할지 감도 잡았다. 글쓰기 가뭄을 겪는 누군가에게 이 작은 연대의 틀을 권하고 싶다.