"지분 나누기는 구정치" 김민석에 조국 "모욕적" 반발

"이미 어떤 지분을 놓고 나누는 시대는 지났다. 그것은 구정치다." - 김민석 더불어민주당 대표

"나와 조국혁신당은 '지분'을 요구한 적이 없다. 모욕적이다." - 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장

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큰사진보기 ▲호남 반도체 성공 방안 강조하는 조국 원장 조국 조국혁신당 혁신정책연구원 원장이 3일 오후 전남광주 북구 엠에스엘 프리마아트홀에서 열린 호남 반도체 클러스터 성공 방안 정책간담회에서 호남 반도체 클러스터 조성 방안에 대해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲평택을 지역사무소 오픈데이 참석한 김민석 대표김민석 더불어민주당 대표가 지난 12일, 경기도 평택시을 지역사무소 오픈데이에 참석해 축사에 나섰다. 민주당TV 생중계 화면 갈무리. ⓒ 민주당TV 관련사진보기

더불어민주당과 조국혁신당 사이의 갈등이 연일 격화하고 있다. '대통합'을 내세운 김민석 민주당 대표가 조국혁신당과의 합당·연대 원칙으로 '경쟁력'을 강조하며 "지분 나누기는 구정치"라고 선을 긋자, 조국혁신당이 "지분을 요구한 적도 없는데 허수아비를 만들어 공격한다"라며 집단 반발하고 나섰다.특히 송영길 민주당 의원이 지난 6·3 평택을 재선거를 거론하며 조국 원장을 향해 "'국힘 제로'를 만들겠다고 오신 분이 민주당 제로를 만들고 갔다"라고 직격한 게 기름을 부었다. 조 원장은 "친박 감별사가 친명 감별사로 부활한 느낌"이라며 "가당치 않은 놀부 심보"라고 맞받았다. 신장식 조국혁신당 대표와 정춘생 사무총장도 각각 "잡탕연대에 관심 없다", "당은 작지만 자존심이 작지는 않다"라며 가세했다.지난 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당시 평택을에서 맞붙었던 민주당과 조국혁신당의 '구원'이 석 달여 만에 또 터져 나온 모양새이다. 민주당이 연대와 통합을 위한 기구를 설치했지만, 주도권을 놓고 양당의 신경전이 끊이지 않고 있다. 논의가 진행될수록 오히려 파열음만 내며 두 당의 거리가 계속 멀어지는 셈이다.조 원장은 13일 오전 본인의 페이스북에 장문의 글을 올리고 전날(12일) 평택에서 나온 김 대표와 송 의원의 발언을 "조롱과 비난"으로 규정했다.그는 먼저 "나와 조국혁신당은 4·10 총선 때도, 민주당의 합당 제안 때도, 6·3 선거 때도 '지분'을 요구한 적이 없다"라고 반박했다. 이어 김민석 체제 출범 이후 "민주당에서 합당이건 연대건 어떠한 논의 제안이 없었다. 따라서 '지분' 요구도 논의도 없었다"라며 "'지분 나누기는 없다'는 말은 상대가 그런 주장을 한 적이 없음에도 있는 것으로 규정하고 공격하는 전형적인 '허수아비 때리기' 공격"이라고 비판했다.'경쟁력 중심의 연대와 통합'이라는 김 대표의 말도 문제 삼았다. 조 원장은 "조국혁신당 사람들의 '경쟁력'이 약하니, 조국혁신당 사람들은 머리 숙이고 입 닫고 들어오면 받아는 주겠다는 취지로 읽힌다"라며 "모욕적이다. 내란과 대선 과정에서 어깨걸고 싸웠던 우당을 향해 그런 표현을 써야 했는가"라고 따져 물었다.송 의원을 향해서는 수위를 더 높였다. 송 의원이 "진짜 코어 지지층", "진짜 B그룹"을 거론한 데 대해 "'진짜'와 '가짜'를 구분한 것"이라며 "과거 박근혜 정권 시기 설치고 다녔던 '친박 감별사'가 '친명 감별사'로 부활한 느낌"이라고 꼬집었다.평택을 패배 책임을 조국에게 돌린 데 대해서도 "당시 민주당과 김용남 후보가 단일화를 거부했기 때문"이라고 반박했다. 그러면서 "조국혁신당이 후보를 내지 말거나, 후보 낸 후 자진 사퇴하는 것만이 옳다고 생각하고 있는 모양"이라며 "민주사회 정당정치에서 가당치 않은 놀부 심보"라고 쏘아붙였다.당 지도부도 잇달아 가세했다. 정춘생 사무총장은 같은 날 기자간담회에서 "합당이든 연대든 상대에 대한 예의를 갖추기를 바란다"라며 영화 <킹스맨>의 대사인 "매너가 사람을 만든다(Manner Maketh Man)"를 민주당에 돌려줬다.정 총장은 "우리는 합당 논의한 적도 없고, 지분을 얘기한 적도 없는데 마치 지분을 요구하는 것처럼 조국혁신당을 대외적으로 평가절하했다"라며 "우리가 당은 작지만 자존심이 작지는 않다"라고 목소리를 높였다.김 대표의 '경쟁력' 발언에 대해서도 "어떤 경쟁력을 말하는지 묻고 싶다"라며 "대기업의 중소기업 아니면 소상공인에 대한 횡포로 읽히는 얘기"라고 비판했다. "진정으로 연대를 원한다면 상대에 대한 예의를 먼저 갖추라", "공허하게 밖에서만 외치는 건 아무 의미가 없다"라고도 했다.신장식 대표 역시 전날(12일) 페이스북에 "개혁을 이야기하면 흥정, 신뢰를 이야기하면 지분, 약속을 이야기하면 딴청"이라며 "조국혁신당은 잡탕연대에 관심이 없다"라고 선을 그었다. "지금 대한민국에 필요한 연대"는 "내란극복 개혁연대"와 "불평등 제로 민생연대"라고도 강조했다.갈등의 발단은 전날인 12일 경기도 평택시에서 열린 김용남 민주당 평택을 지역위원회 사무실 '오픈데이'였다. 지난 6·3 재선거에서 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보가 모두 완주하며 표가 나뉘는 탓에 국민의힘 유의동 후보가 당선된 곳이다.김 대표는 이날 민주당이 "대통합의 길을 갈 것"이라며 사회민주당·진보당·기본소득당과의 연대, 조국혁신당과의 합당 또는 연대를 언급했다. 그러면서 "이 과정에 분명하게 지켜야 할 것이 있다. 그것은 경쟁력"이라며 "이미 어떤 지분을 놓고 나누는 시대는 지났다. 그것은 구정치"라고 말했다.이어 "합당을 하건 연대를 하건 대원칙은 경쟁력"이라며 "연대를 해도 경쟁력으로 단일화가 될 것이고, 당내에서도 경쟁력으로 우리의 후보가 될 것"이라고 강조했다. 다음 총선에서는 "평택 갑·을·병에서 반드시 민주당 후보를 다 당선시킬 수 있도록 전력을 다해 노력하겠다"라고도 했다.뒤이어 마이크를 잡은 송 의원은 조 원장을 직접 겨냥했다. 그는 "여기는 민주당의 험지라고 말할 수 없는 곳"이라며 "갑자기 민주당 험지라고 해서 '국힘 제로'를 만들겠다고 오신 분이 있었다. 그렇지 않아도 국힘 제로인데 굳이 국힘 제로로 만들겠다 해서 민주당 제로를 만들고 가셨다"라고 했다.또 "지금 여러 가지로 우리 당과 이재명 정부가 어려움에 봉착해 있다"라며 "이럴 때 진짜 코어 지지층이 뭔지 보여줘야 되지 않겠느냐. 진짜 B그룹이 뭔지 보여줘야 되지 않겠느냐"라고 강조했다.김용남 위원장 역시 조국혁신당을 직접 언급하지는 않았지만, 최근 조국 원장이 민주 진영의 '레드팀'을 자처한 것을 겨냥했다. "일부에서는 같은 진영이라고 이야기하면서도 이런저런 비난과 공격을 해대고 있다"라고 불편한 기색을 드러낸 것. 이어 "그러면서 레드팀이라고 주장한다"라며 "레드팀은 내부적으로 얘기해야지 왜 밖에다 대고 떠드나. 그건 레드팀이 아니다. 그건 공격"이라고 지적했다.