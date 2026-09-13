이재명 대통령이 꺼낸 '테르미도르 반동'... 프랑스 대혁명의 교훈

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 격려사를 하고 있다. 2026.9.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 시민기자의 개인 브런치, 블로그에도 실립니다.

최근 정치권에서 '프랑스 대혁명'과 '테르미도르 반동'이 회자되고 있다. 이재명 대통령이 지난 8일 프랑스 교민들을 만난 자리에서 한 발언 때문이다.이 대통령은 "프랑스도 대혁명이라고 하는 엄청난 역사적 사건을 통해 인류의 사회 제도 자체를 통째로 바꿨는데 대혁명이 진행되는 과정에서 소위 반동, 반혁명의 시기를 겪었다. 엄청난 희생이 있었다"고 말했다. 이어 "국민의 에너지를 모아서 새로운 체제, 또 새로운 세상을 만들어가는 과정이었는데 너무 과하게 그 상황을 이끌어가다 보니까 소위 반동을 맞이하는 역결집, 중도의 이탈, 이런 걸 통해서 사실은 반혁명으로 다시 어두운 시기를 맞았다"고 지적했다.그러면서 "에너지가 넘칠 때는 절제할 필요가 있다"며 "많은 사람의 동의 하에 고통과 저항을 최소화하면서 우리가 가야 할 바람직한 방향을 향해서 나아가야 한다. 그런 것이 저는 역사적 경험이라고 생각하고, 우리 스스로도 매우 조심해야 할 부분들이라고 생각한다"고 덧붙였다.이 발언을 두고 정치권에서는 논란이 확산됐다. 특히 이 대통령이 검찰개혁 등에 적극적인 '강성 지지층'에게 경고한 것이라는 해석이 나오면서 논란은 더욱 커졌다. 한쪽에서는 타당한 비유이며 과잉 개혁을 경계하는 목소리가 나오는 반면 다른 쪽에서는 "개혁과 혁명은 다르며 대선 공약을 지키라"는 목소리가 나오고 있다.이 대통령이 비유적으로 언급한 '프랑스 대혁명'은 단순히 왕을 몰아내고 공화정을 세운 사건이 아니다. 신분제 사회를 무너뜨리고 국민주권·시민권·법 앞의 평등이라는 근대 정치질서를 만들어낸 거대한 사회 혁명이다. 그 과정에서 가장 급진적인 국면이 로베스피에르와 자코뱅파가 주도한 '공포정치'였고, 이에 대한 반작용으로 일어난 것이 '테르미도르 반동'이다.18세기 후반 프랑스는 유럽의 강대국 가운데 하나였지만, 내부적으로는 심각한 위기에 직면해 있었다. 신분제의 모순이 누적되는 가운데 왕실 재정은 바닥났고, 경제적으로 성장한 부르주아 계층은 정치적 권리에서 배제돼 있었다. 여기에 계몽 사상의 확산까지 겹치면서 기존 절대왕정에 대한 불만이 폭발하기 시작했다.당시 프랑스 사회는 성직자로 구성된 제1신분, 귀족으로 구성된 제2신분, 그리고 평민·부르주아·농민 등 대다수 국민으로 구성된 제3신분으로 나뉘어 있었다. 문제는 신분에 따른 특권과 세금 부담의 불균형이었다. 성직자와 귀족은 다양한 특권을 누리면서 조세 부담에서는 상대적으로 자유로웠다. 반면 국가 재정을 실질적으로 떠받친 것은 제3신분이었다.특히 상공업의 발전과 함께 성장한 부르주아 계층의 불만은 더욱 커졌다. 이들은 경제적으로 상당한 영향력을 확보했지만, 정치적 권력에서는 철저히 배제돼 있었다. 이러한 모순은 훗날 혁명을 이끄는 핵심적인 사회적 동력이 됐다.프랑스 혁명의 직접적인 도화선 가운데 하나는 국가 재정위기였다. 프랑스는 7년전쟁과 미국 독립전쟁에 막대한 전비를 투입했다. 여기에 왕실의 과도한 지출과 비효율적인 조세 제도까지 겹치면서 국가 재정은 빠르게 악화됐다. 루이 16세는 재정 문제를 해결하기 위해 조세제도 개혁을 추진했지만 특권계층의 강한 저항에 부딪혔다. 결국 왕실은 더 이상 독자적으로 문제를 해결하기 어려운 상황에 몰렸고, 1789년 '삼부회'를 소집했다.하지만 삼부회의 소집은 오히려 혁명의 문을 여는 계기가 됐다. 제3신분은 자신들이 프랑스 국민 전체를 대표한다고 주장하며 별도의 국민의회를 구성했다. 이어 1789년 6월 '테니스 코트의 서약'을 통해 헌법이 제정될 때까지 해산하지 않겠다고 선언했다. 이는 단순한 정치적 항의가 아니었다. 국가의 주권이 왕에게만 있는 것이 아니라 국민에게 있다는 새로운 정치적 원리가 현실 정치에 등장한 순간이었다.머지않아 혁명의 불길은 파리 시민들에게까지 번졌다. 1789년 7월 14일, 파리 시민들은 바스티유 감옥을 습격했다. 바스티유는 절대왕정의 권위와 전제정치를 상징하는 장소였다. 바스티유 공격은 단순한 감옥 습격을 넘어 절대왕정에 대한 민중의 무장 봉기를 의미했다. 프랑스에서는 오늘날에도 7월 14일을 국경일로 기념하고 있다.혁명은 파리에만 머물지 않았다. 농촌에서는 농민들이 귀족의 영지와 봉건적 권리를 상징하는 문서 등을 공격하며 특권 체제에 저항했다. 이에 따라 귀족계급의 지배질서 자체가 흔들리기 시작했다. 결국 국민의회는 1789년 8월 봉건적 특권의 폐지를 선언했다. 이어 8월 26일에는 '인간과 시민의 권리 선언'을 채택했다. 선언은 인간의 자유와 평등, 국민주권, 법 앞의 평등, 사상과 표현의 자유, 재산권 등을 천명했다. 특히 국가 권력의 정당성이 국민의 의사에서 비롯된다는 원칙을 제시했다. 이는 프랑스 국내를 넘어 세계 민주주의와 인권사상 발전에 큰 영향을 미친 역사적 문서로 평가받는다.초기 혁명 지도자 상당수는 왕을 완전히 제거하기보다는 헌법을 통해 왕의 권력을 제한하는 입헌군주제를 구상했다. 그러나 혁명이 진행될수록 왕실에 대한 불신은 커졌다. 결정적인 사건이 1791년 발생한 '바렌 사건'이다. 루이 16세 일가가 파리를 벗어나려다 체포되면서 왕이 혁명을 받아들일 의사가 없다는 인식이 확산됐다. 여기에 유럽 군주국들과의 갈등이 심화되면서 혁명은 더욱 급진적인 방향으로 흘러갔다.1792년, 프랑스는 오스트리아와 전쟁에 들어갔고 프로이센까지 프랑스를 압박했다. 유럽의 군주국들은 프랑스 혁명이 자국으로 확산되는 것을 우려했다. 프랑스 내부에서는 왕과 귀족들이 외국 군대와 손잡고 혁명을 무너뜨리려 한다는 의심도 커졌다. 결국 1792년 8월 파리 시민과 혁명 세력이 튈르리 궁전을 습격하면서 왕권이 사실상 정지됐다. 같은 해 9월 국민공회는 왕정을 폐지하고 공화정을 선포했다. 마침내 프랑스는 왕의 나라에서 국민의 공화국으로 전환됐다.혁명의 급진화는 왕의 처형으로 이어졌다. 1793년 1월 루이 16세는 국민공회에서 유죄 판결을 받고 단두대에서 처형됐다. 혁명정부는 그를 폐위된 군주가 아니라 공화국의 안전을 위협하는 인물로 규정했다. 왕의 처형은 유럽을 충격에 빠뜨렸다. 영국과 스페인, 네덜란드 등은 프랑스를 상대로 한 제1차 대프랑스 동맹에 참여했다.프랑스 내부에서도 반혁명 움직임이 거세졌다. 특히 서부 지역에서는 왕당파와 가톨릭 세력을 중심으로 방데 반란이 일어났다. 이때부터 프랑스 혁명은 단순한 정치체제의 변화가 아니라 국제전쟁과 국내 반란, 정치적 권력투쟁이 동시에 벌어지는 거대한 위기​로 변모했다.전쟁과 반란이 겹치면서 혁명정부는 강력한 대응을 요구받았다. 이 과정에서 급진적인 정치세력인 자코뱅파가 영향력을 확대했다. 그 중심에는 '막시밀리앵 로베스피에르'가 있었다. 로베스피에르는 국민공회와 자코뱅파를 중심으로 혁명을 더욱 급진적으로 추진했다. 그의 논리는 명확했다.외국의 침략과 내부의 반혁명 세력으로 공화국이 위협받는 상황에서는 혁명을 지키기 위해 강력한 혁명정부가 필요하다는 것이었다. 그러나 혁명을 지키기 위해 강력한 권력을 동원한다는 논리는 곧 '공포정치'로 이어지는 중요한 명분이 됐다.혁명정부는 혁명에 반대하거나 위협이 된다고 의심되는 사람들을 대거 체포했고, 혁명재판소를 통해 수많은 사람들을 단두대로 보냈다. 희생자는 왕비 마리 앙투아네트를 비롯해 왕당파와 귀족, 혁명 반대파에 그치지 않았다. 온건파 혁명가들은 물론이고 자코뱅파 내부의 정치적 경쟁자들까지 숙청 대상에 포함됐다. 당초 혁명을 방어하기 위한 비상 조치였지만, 시간이 흐르면서 처형과 숙청의 범위가 걷잡을 수 없이 확대됐다.시간이 갈수록 정상적인 헌법 질서의 시행이 미뤄지고 비상통치가 강화됐다. 자유와 평등을 지키기 위해 시작된 혁명정부가 오히려 자유를 억압하는 체제로 변하는 역설이 나타났다. 공포정치가 장기화되면서 국민공회 내부에서도 로베스피에르에 대한 두려움이 커졌다. 의원들 사이에서는 '오늘은 다른 사람이 처형되지만, 내일은 내가 처형될 수 있다'는 불안감이 확산됐다. 로베스피에르가 또 다른 대규모 숙청을 준비하고 있다는 우려도 정치권의 위기감을 키웠다.결국 1794년 7월 27일 혁명력으로 테르미도르 9일에 해당하는 날, 국민공회 의원들이 로베스피에르에게 등을 돌렸다. 로베스피에르는 의회에서 공격을 받았지만 제대로 반격하지 못했고 체포됐다. 이후 파리 시청으로 피신했지만 다시 체포됐다. 다음 날인 7월 28일, 로베스피에르와 생쥐스트 등 핵심 동료들은 단두대에서 처형됐다. 이 사건이 바로 '테르미도르 반동'이다.테르미도르 반동은 단순히 한 혁명 지도자의 몰락을 의미하는 데 그치지 않았다. 혁명 과정에서 극단으로 치달았던 공포정치가 한계에 도달했음을 보여주는 사건이었다. 이후 프랑스 혁명은 급진적 자코뱅파 중심의 정치에서 벗어나 보다 온건한 방향으로 이동하게 됐다.