김태선 "자진 사퇴 권유, 내가 용혜인에 전달"

"자진 사퇴 권유를 제가 용혜인 후보자에게 전달했다." - 김태선 더불어민주당 당 대표 비서실장
용혜인 기본소득당 국회의원의 성평등가족부 장관 후보자의 자진 사퇴 배경에는 김민석 더불어민주당 당 대표의 직접적인 사퇴 권유가 있었다. 김민석 대표가 용 후보자의 자진 사퇴를 요구했고, 김태선 당 대표 비서실장이 이를 본인이 전달했다고 공개한 것이다.
앞서 용 후보자는 13일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "민주당으로부터 후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만, 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려하여 후보자가 결단해달라는 의사를 전달받았다"라며 후보직에서 물러났다(관련 기사: '장관'보다 '원내정당' 택한 용혜인… 후보직 사퇴
https://omn.kr/2jrb6).
당시에는 민주당의 누가, 어떤 방식으로 이 같은 뜻을 전달했는지는 밝히지 않았다. 그러나 용 후보자의 기자회견 이후 민주당과 기본소득당이 잇달아 관련 내용을 공개하면서 사퇴에 이르게 된 구체적인 과정이 드러났다.
김민석이 사퇴 권유, 비서실장이 직접 전달
김태선 비서실장은 이날 본인의 페이스북을 통해 "민심을 종합한 김민석 당 대표의 자진 사퇴 권유를 비서실장인 제가 용혜인 후보자에게 전달한 바 있다"라고 밝혔다. 김 실장은 "비례대표 겸직 문제가 법적 위반은 아닐지라도, 국민적 눈높이와 정서에 온전히 부합하지 못한 면이 있었다"라며 김 대표가 사퇴를 권유한 배경도 설명했다.
그러면서도 기본소득당과의 연대에는 여전히 의미를 부여했다. 그는 "진보정치의 가치 실현, 진보연대의 완성, 그리고 선거제도 개혁이라는 과제 실현에 용 후보자가 앞으로도 중요한 역할을 함께해 주길 기대한다"라고 덧붙였다.
기본소득당의 설명도 이와 대체로 일치한다. 신지혜 기본소득당 대변인은 이날 용혜인 의원의 후보직 사퇴 기자회견 직후, 용혜인 의원을 대신해 기자들과 만나 민주당의 '결단 요구'를 전해 받은 시점에 대해 "어제(12일) 받았다"라며 "후보자는 당 지도부와 상의하자고 요청해서 상의 하에 결정하게 된 것"이라고 설명했다.
민주당에서 이보다 앞서 공식적으로 사퇴를 요구한 적이 있었느냐는 질문에는 "그 전에는 우리도 보도를 통해 당 내부에 다양한 의견이 있다는 사실을 알았고, 어제 지도부로부터 의견을 전해 받았다"라고 답했다.
이 자리에서 신 대변인은 민주당에서 누구에게 해당 요구를 받았는지까지는 공개하지 않았다. "용 후보자에게 직접 전달한 것"이라면서도 "그게 누군지는 저희가 밝혀드리기에 부적절한 것 같다"라는 정도로 말을 아꼈다. 전달 방식에 대해서는 "제가 알기로는 만나서였던 것으로 안다"라고만 부연했다.
신 대변인은 용 후보자가 민주당의 요구 외에도 여당과의 협력 문제를 중요하게 고려했다고 강조했다. 그는 "용 후보자가 밝혔듯 많은 국민의 궁금증은 청문회에서 소상히 해명하겠다는 의지가 컸다"라면서도 "장관직이 국회와 정부의 협력을 이끌어야 하는데 여당으로서도 어렵다고 입장을 밝힌 만큼 장관직 수행이 어렵겠다고 판단한 게 컸다"라는 이야기였다.
청와대 "후보자가 스스로 결정"… 기본소득당 "별도 소통 없었다"
청와대는 용 후보자의 사퇴 결정 과정과 일정한 거리를 뒀다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 공지를 통해 "용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 결정을 존중한다"라며 "국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다"라고 밝혔다.
이어 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라며 "청와대는 국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다"라고 했다.
실제 기본소득당 측 역시 사퇴 과정에서 청와대와 직접적인 조율은 없었다는 입장이다. 신 대변인은 용 후보자가 사퇴를 결정하는 과정에서 청와대와 소통했는지를 묻는 질문에 "제가 알기로는 청와대와 별도 소통은 없었던 것으로 안다"라고 답했다.