용혜인 사퇴에도 공세 계속… 국힘 "다음은 김승원 차례"

▲용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "이재명 정부의 성평등가족부장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께, 장관 후보직을 오늘로써 내려놓고자 한다"라며 "소임을 미처 다해내지 못하여 송구하다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기