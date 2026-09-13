용혜인 사퇴에도 공세 계속… 국힘 "다음은 김승원 차례"

"장관 후보자 사퇴로 끝낼 일이 아니다." - 장동혁 국민의힘 당 대표
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 자진 사퇴했지만, 국민의힘은 공세의 고삐를 늦추지 않았다(관련 기사: '장관'보다 '원내정당' 택한 용혜인… 후보직 사퇴
https://omn.kr/2jrb6). 용 후보자 개인을 넘어 더불어민주당과 청와대까지 책임론을 확장했다. 용 후보자의 국회의원직 사퇴와 이재명 대통령의 사과, 청와대 인사라인 문책까지 요구했다.
여기에다 김승원 법무부 장관 후보자로 곧바로 화살을 돌렸다. 용 후보자의 사퇴를 "인사 참사 수습의 끝이 아니라 시작"이라고 규정하며 "다음은 김승원 후보자 차례"라고 압박하고 나선 것이다. 공세의 전선을 청와대 인사검증 책임과 김 후보자 문제로 빠르게 넓혀가는 모양새다.
장동혁 "좌파 카르텔 마각"… 정점식 "의원직도 사퇴해야"
장동혁 국민의힘 당 대표는 13일 본인의 페이스북에 "용혜인 후보자, 장관직을 버리고 비례대표 의원직 유지를 선택했다"라며 "결국 장관보다 '조직'을 선택한 것"이라고 주장했다. 특히 "용혜인 본인의 결정이 아니라 자신들의 이익을 지키려는 '좌파 카르텔'의 결정일 것"이라며 "용혜인 장관 시키는 것보다 '기본소득당'을 국회에 두는 것이 '조직의 이익'에 더 부합한다고 판단했을 것"이라고 의혹을 제기했다.
장 대표는 한발 더 나아가 "이번 사태로 '공산주의 혁명'을 꿈꾸는 '좌파 카르텔'의 마각이 드러났다"라며 "용혜인은 물러났어도 '좌파 카르텔'은 여전히 건재하다"라고 꼬집었다.
이어 "장관 후보자 사퇴로 끝낼 일이 아니다"라며 "'좌파 카르텔'의 실체를 낱낱이 파헤쳐야 한다. 국민께 알리고, 국민과 함께, 그들이 만들려는 세상을 반드시 막아내야 한다"라고 강조했다. 이재명 대통령을 향해서도 "이래도 '왼쪽'만 챙길 것인가"라고 따져 물었다.
정점식 국민의힘 원내대표는 용 후보자의 국회의원직 사퇴까지 요구했다. 정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "용혜인 의원은 장관 후보자뿐 아니라 국회의원으로서의 자격도 없다"라며 "국회의원직을 사퇴할 것을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다. 특히 용 후보자가 사퇴 기자회견에서 민주당으로부터 '결단해달라'는 의사를 전달받았다고 밝힌 점을 겨냥했다.
정 원내대표는 "더불어민주당, 정말 비겁하고 무책임한 집단"이라며 "용혜인 의원은 민주당으로부터 두 번의 비례대표 공천을 받았다. 용혜인 의원에게 불공정한 특혜를 제공한 것은 더불어민주당"이라고 날을 세웠다. 이어 "후보자를 둘러싼 각종 논란은 애초에 민주당이 두 번의 총선 공천 과정에서 걸러냈어야 할 사안"이라며 "명백한 민주당의 공천검증 실패"라고 비난했다.
청와대에도 책임을 물었다. 정 원내대표는 "청와대가 용혜인 의원에게 장관 지명 전에 '의원직을 사퇴해야 하는데 괜찮겠느냐'라는 아주 간단한 질문을 던졌다면 이번 사태는 없었을 것"이라며 "지금 청와대는 인사검증의 기본이 무너진 것"이것고 역설했다.
그러면서 이 대통령에게 "이번 용혜인 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과하고, 검증에 실패한 청와대 인사라인에 책임 있는 조치를 취하길 바란다"라고 요구했다.
"다음은 김승원 차례"… 국민의힘, 공세 대여전선 확대
국민의힘은 곧바로 김승원 법무부 장관 후보자로 공세의 초점을 옮겼다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만난 자리에서도 용 후보자의 사퇴 소식을 전해 듣고 "후보자가 장관 후보자직을 내려놓는 건 당연한 민심의 결과"라며 "이런 것들이 이뤄지기 전에 청와대는 인사검증 절차를 정확히 국민들 눈높이에 맞게 하지 못했다는 것에 대해 정부는 책임지고 사죄해야 한다"라고 말했다.
이어 공식 논평에서는 "용혜인 사퇴는 사필귀정, 다음은 '인사 참사 끝판왕' 김승원 후보자 차례"라며 "용 후보자의 사퇴는 이번 인사 참사 수습의 끝이 아니라 시작일 뿐"이라고 규정했다. "후보직에서 물러났다고 해서 그간의 불법과 편법 의혹이 덮이는 것은 결코 아니다"라며 용 후보자에게 제기된 의혹에 대한 진상 규명과 수사를 요구한 것이다.
동시에 "다음은 역대급 기득권 카르텔과 불법 의혹의 정점에 서 있는 김승원 법무부 장관 후보자 차례"라며 이 대통령에게 김 후보자의 지명을 즉각 철회하라고 촉구했다.