장윤기 수사팀장 "시간에 쫓긴 수사 후회... '봐주기 수사' 동의 못해"

큰사진보기 ▲광주지방법원 ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲여고생 살해범' 장윤기 사건의 증거를 인멸한 혐의를 받는 광주 광산경찰서 수사팀장 A 경감이 7월 8일 광주지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 경찰은 A 경감이 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 '케이블타이'를 증거인멸한 혐의로 전날 구속영장을 신청했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

장윤기 사건 '봐주기 수사' 혐의로 기소된 광주광산경찰서 형사과 수사팀장이 자신의 첫 재판에서 혐의 대부분을 부인했다.광주지방법원 형사12단독 이승연 부장판사는 14일 증거인멸교사·증거인멸방조·증거은닉방조·공무상비밀누설 등 혐의로 기소된 박아무개(57·수감 중) 경감의 첫 공판기일을 열었다.박 경감과 함께 기소된 같은 팀 소속 김아무개(41) 경사도 법정에 출석했다.박 경감과 김 경사는 지난 5월 5일 발생한 여고생 살인 사건 수사 과정에서 장윤기(23·수감 중)의 부친인 현직 경찰관(경감)에게 범행에 사용된 차량의 위치와 집 주소·비밀번호를 알려 증거 은닉과 인멸을 도운 혐의로 기소됐다.또 박 경감의 경우 장윤기가 진술한 휴대전화 유기 장소를 부친에게 알려준 혐의와 차량 압수수색 당시 케이블타이가 찍힌 영상을 삭제하도록 부하 직원에게 지시한 혐의도 받는다.박 경감 측은 10일이라는 구속수사 기간 내에 단순 살인보다 무거운 죄(강간 목적 살인)를 적용해 송치하지 못한 점에 대해서는 고인이 된 여고생과 유족에게 죄송하다고 밝혔다.그러나 검찰의 공소사실과 관련해서는 장윤기 차량 압수수색 영상 삭제 지시를 제외한 나머지 혐의는 모두 부인했다.해당 영상 삭제를 부하 직원에게 지시한 혐의와 관련해서도 케이블타이 촬영 영상을 없애 장윤기의 범행을 은폐하려는 목적이 아니라, 7월 들어 시작된 언론 보도로 인해 내부 징계와 문책이 두려웠기 때문이라고 주장했다.그러면서 박 경감 측은 "장윤기의 범행을 은폐하거나 봐주기 수사를 위해서였다면, 검찰 송치 서류(수사보고서)에 장윤기의 범행과 관련한 성적 목적 수사 상황을 기록할 이유가 없다"고 주장했다.또한 박 경감 측은 장윤기의 차량·주거지 위치 등을 현직 경찰관인 장윤기의 부친에게 알려줘 결과적으로 리얼돌과 케이블타이를 감추거나 훼손하는 데 도움을 줬다는 혐의에 대해서도 "당시로선 살인 범행 자백과 흉기 확보에 수사력을 집중하느라 미처 신경 쓰지 못했다. 아쉽게 생각한다"는 취지로 주장했다.박 경감 측은 7월 6일 경찰이 박 경감을 긴급체포한 데 대해서도 영장주의의 예외인 만큼 엄격하게 집행됐어야 하는데, 언론 보도에 따른 파장에 대응하기 위한 긴급체포로 현저히 합리성을 잃은 사례라고 주장했다.박 경감과 함께 기소된 김 경사 측은 이날 검찰의 공소사실을 모두 부인했다.재판부는 10월 14일 오후 3시 재판을 이어갈 예정이다.검찰이 현직 경찰관인 장윤기 부친을 증인으로 신청한 만큼 당시 경찰 수사팀이 장윤기의 범행을 축소하려 했는지 등을 놓고 검찰과 변호인의 치열한 공방이 예상된다.