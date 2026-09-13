"더위에도 찰칵"… 여수시 '자원순환 날' 포토존 인기

큰사진보기 ▲여수시가 마련한 ‘자원순환의 날’ 행사가 12일 오후 3시 웅천친수공원에서 많은 시민의 참여 속에 성황리에 마무리됐다. 더운 날씨에도 포토존의 인기는 뜨거웠다. 시민들은 가족과 함께 사진을 찍으며 행사장에서의 특별한 추억을 남겼다. ⓒ 김 수 관련사진보기

큰사진보기 ▲버려지는 페트병과 폐지 등을 일상생활에서 사용할 수 있는 물건으로 직접 만들어보며 자원순환의 의미를 되새겼다. ⓒ 김 수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲새활용 작품 전시에서 1등을 차지한 작품이다. 작품명 '쓰레기는 돌아오고, 우리는 다시 돌려보냅니다'. ⓒ 김 수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 아따매거진에도 실립니다.

여수시가 마련한 '자원순환의 날' 행사가 12일 오후 3시 웅천친수공원에서 많은 시민의 참여 속에 성황리에 마무리됐다.이날 행사장에는 어린이를 동반한 가족 단위 방문객들의 발길이 이어졌으며, 버려지는 자원을 활용한 다양한 체험 프로그램이 큰 인기를 끌었다.행사에서는 폐목재를 활용한 액자 만들기와 포토존, 냉장고 자석 만들기, 폐트병을 활용한 놀이, 나만의 에코백 만들기 등 자원의 새로운 가치를 직접 경험할 수 있는 프로그램이 운영됐다.특히 새활용 작품 전시관에서는 일상에서 버려지는 물건이 새로운 작품으로 재탄생하는 과정을 선보여 시민들에게 자원순환의 의미를 자연스럽게 전달했다.아이들은 직접 만들고 꾸미는 활동을 통해 재활용의 가치를 배웠으며, 부모들도 자녀와 함께 체험하며 환경 보호를 위한 작은 실천의 중요성을 되새겼다.햇볕이 내리쬐는 다소 더운 날씨에도 행사장 곳곳은 체험을 즐기는 시민들로 붐볐다. 일부 인기 부스에는 참가자들이 차례를 기다리며 줄을 설 만큼 높은 관심이 이어졌다.이번 행사는 자원순환을 어렵고 딱딱한 환경 문제로 다루는 데 그치지 않고, 놀이와 체험을 통해 시민의 일상 가까이 전달했다는 점에서 의미를 더했다.행사에 참여한 한 시민은 "아이와 함께 즐겁게 체험하면서 평소 무심코 버렸던 물건도 다시 활용할 수 있다는 사실을 배웠다"며 "가정에서도 분리배출과 재사용을 꾸준히 실천해 보겠다"고 말했다.자원순환은 거창한 구호가 아닌 올바른 분리배출과 일회용품 사용 줄이기, 재사용과 새활용 등 일상 속 작은 행동에서 시작된다.이날 행사는 어린이부터 어른까지 함께 즐기며 환경의 가치를 배우고, 시민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 지속 가능한 여수를 만드는 출발점임을 되새기는 자리가 됐다.