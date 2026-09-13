"엄마, 나 잘했어?" 세대 아우른 지역 문화공연

큰사진보기 ▲공연을 지켜보던 렛츠치어 응원단과 지역주민들이 힘찬 박수로 무대에 오른 출연자들을 응원하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲렛츠치어 응원단이 음악에 맞춰 역동적인 치어리딩 공연을 펼치며 무대 분위기를 한껏 끌어올렸다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲이루다태권도 시범단이 절도 있는 동작과 힘찬 기합으로 태권도 시범을 선보이며 관객들의 뜨거운 박수를 받았다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲열린음악학원 어린이들이 무대에 올라 ‘소문의 낙원’을 부르며 관객들에게 즐거운 무대를 선보였다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 12일 당진시 송악읍 기지시리 틀못광장에서 열린 어울림봉사단 문화공연에서 이재설 MC와 최종섭 단장이 함께 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 12일 충남 당진시 송악읍 기지시리 틀못광장에서 현대제철 어울림봉사단이 주최한 문화공연이 열렸다. 이날 공연에는 지역에서 활동하는 단체와 학원 등이 참여해 음악과 치어리딩, 태권도 등 다양한 무대를 선보였다.공연은 오후 5시부터 약 두 시간 동안 진행됐다. 아이부터 청소년, 성인까지 출연자들이 차례로 무대에 올랐고, 지역 주민들은 공연을 지켜보며 박수를 보냈다. 어울림봉사단 신유경 씨, 열린음악학원 유치부, 렛츠치어 응원단, 어울림봉사단 김주하, 이루다태권도, 최현준실용음악학원, 어울림봉사단 필효홍 씨 순으로 약 두 시간 동안 진행됐다.공연 중간중간에는 추첨 이벤트도 진행됐다. 번호가 불릴 때마다 아이들과 주민들이 받은 추첨 번호를 확인하고, 당첨된 지역 주민과 학생들은 미리 주문해 둔 치킨을 받아갔다. 이어 치킨은 최봉현세무회계에서 후원했으며, 기아 해나루대리점에서는 1인용 돗자리와 각티슈를 후원해 행사에 힘을 보탰다.당첨된 아이들은 자신의 번호가 불리자 "제 번호예요!"라고 외치며 기뻐했고, 가족과 주민들도 함께 박수를 보내며 추첨의 즐거움을 나눴다. 공연과 함께 지역 업체들의 따뜻한 후원이 더해지면서 이날 행사는 주민들이 함께 즐기고 나누는 시간으로 이어졌다.아울러 지역에서 활동하는 단체와 학원들이 함께해 음악과 치어리딩, 태권도 등 각자의 특색을 담은 공연을 선보였다. 이루다태권도는 체계적인 태권도 교육과 해외 태권도인들과의 교류를 이어가고 있으며, 열린음악학원은 동요를 통해 어린이들이 노래의 즐거움과 자신감을 키울 수 있도록 지도하고 있다. 무엇보다 해나루퀸즈도 당진을 기반으로 활동하는 퍼포먼스 댄스팀으로 지역 무대에 꾸준히 참여하고, 최현준실용음악학원은 학생들의 음악 활동과 진학을 돕고, 렛츠치어 응원단은 치어리딩을 바탕으로 '어울림놀이판' 지역 행사에서 함께 이어가고 있다.공연을 마친 한 초등학생은 객석에 있던 엄마에게 달려가 "엄마, 나 잘했어?"라고 묻고 품에 안겼다. 무대에서 긴장하던 모습은 온데간데없이 자신 있게 공연을 마친 아이의 표정에는 뿌듯함이 묻어 났다. 이런 경험이 아이들에게는 무대에 대한 자신감과 자기표현을 키우는 시간이 됐다.마지막 무대는 렛츠치어 응원단과 어울림봉사단 필효홍 씨가 장식했다. 참가자와 주민들은 마지막 공연까지 함께하며 박수를 보냈고, 약 두 시간 동안 이어진 무대는 주민들이 함께 즐기는 가운데 마무리됐다.MC를 맡은 이재설 씨는 "어울림봉사단과 함께한 지 올해로 3년째인데, 매년 공연을 준비하면서 아이들이 무대에 적응해가는 모습을 가까이에서 볼 수 있었다"며 "처음에는 무대에 올라 긴장하던 아이들도 공연을 거듭할수록 표정이 한결 편안해지고 자신의 끼와 개성을 자연스럽게 표현하는 모습이 인상적이었다"고 말했다.이어 "무대에서는 예상하지 못한 음향 문제나 진행 실수가 생기기도 하지만, 그런 순간까지도 출연자와 관객이 함께 받아들이며 공연을 완성해가는 과정이라고 생각한다"며 "아이들이 무대 위에 서보는 경험을 통해 자신을 표현하는 힘을 키워갔으면 좋겠다"고 말했다.현대제철 어울림봉사단 최종섭 단장은 "지역 주민들이 멀리 가지 않고도 가까운 곳에서 공연을 즐기며 서로 인사를 나누고 어울릴 수 있는 자리를 만들고 싶었다"며 "음악과 태권도, 치어리딩 등 서로 다른 분야의 공연이 한자리에서 펼쳐지면서 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 시간이 된 것 같아 보람이 있었다"고 말했다. 이어 "어울림봉사단은 봉사활동뿐 아니라 문화공연을 통해서도 지역사회와 소통하고 있다"며 "앞으로도 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 문화를 접하고 함께 어울릴 수 있는 다양한 자리를 만들어가겠다"고 밝혔다.공연을 주최한 현대제철 어울림봉사단은 지역의 다양한 행사와 문화활동을 지원하는 한편, 면천면에 있는 참사랑소망의집에서 매월 정기적으로 봉사활동을 펼치고 있다. 이어 정미로운 촌캉스, 말하는 도서관, 기지시 주말장터, 가을음악회 등 지역 행사에도 참여하며 공연과 봉사를 통해 이웃들과 만나는 자리를 만들어왔다.