냉전 말기 핀란드에 울려퍼진 '조롱'의 노래

전쟁의 역사에는 언제나 노래가 있었다. 사람들은 전쟁터로 떠나며 노래했고, 포화 속에서 두려움을 견디기 위해 노래했다. 승리를 기뻐하며 부른 노래도 있었고, 죽은 전우를 기억하거나 전쟁에 반대하기 위해 부른 노래도 있었다. 때로는 전쟁과 아무 관계 없이 태어난 노래가 뜻밖의 사건과 만나 전혀 다른 의미를 얻기도 했다. ‘War & Song’은 그 이야기들을 따라간다. 우리가 알고 있던 그 노래 속엔 미처 알지 못했던 전쟁의 역사가 숨어 있다.

큰사진보기 ▲1939년 11월 30일 소련군의 첫 공습으로 헬싱키 도심 건물이 불타고 있다. 이날 공습으로 헬싱키에서만 91명이 숨지고 236명이 다쳤다. ⓒ SA-kuva·핀란드 전쟁박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲핀란드군 병사들이 1940년 라테 도로를 따라 이동하고 있다. 핀란드군은 길게 늘어선 소련군 종대의 앞뒤와 중간을 차단한 뒤 고립된 부대를 차례로 격파했다. 좁은 도로 주변에는 핀란드군에 격파된 소련 제163소총사단의 장비가 남아 있다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

큰사진보기 ▲1940년 1월 라테 도로 전투가 끝난 뒤 핀란드군 병사들이 버려진 소련군 전차와 차량을 살펴보고 있다. 좁은 도로에 갇힌 소련군 종대를 여러 구간으로 고립시킨 후 격파한 모티 전술의 결과를 보여준다. ⓒ SA-kuva·핀란드 전쟁박물관 관련사진보기

"안 돼, 몰로토프. 안 돼, 몰로토프. 당신은 보브리코프보다 더 많은 거짓말을 했소."

큰사진보기 ▲1948년 4월 6일 모스크바에서 열린 핀란드·소련 우호협력상호원조조약 체결식. 몰로토프가 서명하는 모습을 스탈린과 핀란드 대표단이 지켜보고 있다. 핀란드 대표단에는 훗날 대통령이 된 우르호 케코넨도 참석했다. ⓒ 위키미디어 공용 관련사진보기

"녜트, 몰로토프."

* 핀란드 전시가요 '녜트 몰로토프(Njet Molotoff)'. 경쾌한 곡조에 소련의 침공과 몰로토프의 선전을 조롱하는 노랫말을 담았다. 노래는 소련군이 곧 헬싱키를 점령할 것이라던 호언장담과 달리 만네르헤임 선에서 소련군이 겪은 고전을 익살스럽게 대비한다. 후렴에서는 "안 돼, 몰로토프. 당신은 보브리코프보다 더 많은 거짓말을 했다"고 되풀이한다.

1939년 11월 30일 아침, 소련군이 선전포고도 없이 핀란드 국경을 넘었다. 폭격기들은 헬싱키를 비롯한 핀란드 도시들을 공습했다. 압도적인 병력과 전차, 항공기를 앞세운 소련은 핀란드를 쉽게 굴복시킬 수 있다고 자신했다.당시 핀란드 인구는 370만 명 남짓, 소련 인구는 1억7000만 명으로 핀란드의 40배를 훌쩍 넘었다. 공업 생산력과 군사비, 군사력 규모에서도 비교가 되지 않았다.그러나 핀란드인들은 항복하지 않았다. 전선에서는 흰 위장복을 입은 병사들이 스키를 타고 소련군을 기습했고, 후방에서는 시민들이 폭격으로 무너진 건물과 도로를 복구했다. 그리고 소련 지도자를 조롱하는 노래를 불렀다.대표적인 노래가 <녜트 몰로토프(Njet Molotoff)>다. 우리말로는 '안 돼, 몰로토프'라는 뜻이다. 몰로토프는 당시 소련 정부 수반이자 외무인민위원이었던 뱌체슬라프 몰로토프를 의미했다. 핀란드인들은 '아니다'라는 뜻의 러시아 발음 '녜트(Нет)'를 일부러 차용해 침략자에게 "너희 뜻대로는 되지 않는다"고 응수했다.핀란드와 러시아의 악연은 겨울전쟁 훨씬 전부터 시작됐다. 오랫동안 스웨덴의 일부였던 핀란드는 1808년 시작된 스웨덴과 러시아의 전쟁으로 운명이 바뀌었다. 전쟁에서 승리한 러시아는 1809년 핀란드를 차지하고 러시아 황제를 군주로 받드는 '핀란드 대공국'을 세웠다.핀란드는 러시아 제국 안에서 자체 행정과 법률, 의회, 화폐를 갖춘 자치국으로 존속했다. 그러나 19세기 말 러시아 정부가 자치권을 축소하고 러시아화를 추진하면서 갈등이 커졌다.그 중심에 핀란드 총독 '니콜라이 보브리코프'가 있었다. 그는 핀란드군을 러시아군에 통합하고 행정기관에서 러시아어 사용을 강요하려 했다. 1904년 핀란드인 에우겐 샤우만은 헬싱키의 원로원 청사에서 보브리코프를 저격한 뒤 스스로 목숨을 끊었다. 이후 보브리코프는 핀란드인의 기억 속에서 러시아의 억압을 상징하는 인물이 됐다.1917년 러시아혁명이 일어나자 핀란드는 독립을 선언했다. 새로 들어선 볼셰비키 정부도 이를 승인했다. 그러나 독립이 곧 안전을 뜻하지는 않았다. 핀란드 국경에서 소련 제2의 도시 레닌그라드까지는 불과 30여km였다. 소련은 핀란드가 적대국의 공격 통로로 이용될 수 있다고 우려했고, 핀란드는 안보를 구실로 소련이 다시 지배력을 행사할지 모른다고 경계했다.1939년 8월 소련은 나치 독일과 독소 불가침조약을 체결했다. 그 비밀의정서는 핀란드를 소련의 영향권으로 분류했다. 소련은 핀란드에 카렐리야 지협의 국경을 뒤로 물리고 핀란드만의 섬과 항코 반도의 군사기지 사용권을 넘기라고 요구했다.협상이 결렬되자 소련은 11월 26일 국경지대에서 발생한 '마이닐라 포격 사건'을 핀란드의 소행이라고 주장했다. 핀란드는 공동조사를 제안했지만 소련은 거부했다. 이 사건은 소련이 침공 구실을 만들기 위해 조작한 사건이라는 게 정설이다.예비군 소집을 마친 핀란드군의 병력은 30만 명을 조금 넘었다. 소련이 첫 공세에 투입한 병력은 40만 명에서 45만 명으로 추산된다. 인구 차이만큼 병력 격차가 크지 않았던 것은 핀란드가 동원할 수 있는 남성을 최대한 끌어 모았기 때문이다.진짜 격차는 중화기에서 드러났다. 핀란드군이 실전에 투입할 수 있는 전차는 30여 대에 불과했다. 소련군은 겨울전쟁 기간 2500대가 넘는 전차와 장갑차를 동원했다. 핀란드 공군은 100여 대의 군용기를 보유했지만, 소련은 3000대가 넘는 항공기를 투입할 수 있었다. 각종 화포와 탄약, 차량, 통신장비에서도 소련이 크게 앞섰다.소련 지도부가 조기 승리를 자신한 것도 무리가 아니었다. 소련은 침공과 동시에 국경도시 테리요키에 친소 괴뢰정부까지 세웠다. 핀란드 정부가 곧 무너지고 붉은 군대가 헬싱키에 입성할 것이라고 예상한 것이다.핀란드군은 전차와 항공기의 열세를 울창한 숲과 두껍게 쌓인 눈, 혹한을 이용한 전투 방식으로 만회했다.카렐리야 지협 이북, 핀란드 중부와 북부는 울창한 숲이 끝없이 이어지고 도로도 많지 않은 지역이다. 이곳에 진입한 소련군 전차와 차량, 보병 부대는 몇 안 되는 좁은 길을 따라 길게 늘어설 수밖에 없었다. 핀란드군은 스키를 타고 숲속으로 우회한 뒤 도로 곳곳을 기습했다. 소련군의 긴 행렬을 여러 토막으로 끊고 보급로와 통신선도 차단했다. 이렇게 고립된 부대들이 식량과 연료, 탄약 부족으로 약해지기를 기다렸다가 저항할 힘을 잃은 부대부터 차례로 공격했다.핀란드어 '모티(motti)'는 본래 잘라 쌓아 놓은 장작이나 그 부피를 재는 단위를 뜻한다. 큰 나무를 도끼로 쓰러뜨린 뒤 운반하기 쉬운 길이로 자르고, 다시 작은 장작으로 쪼개는 것처럼 거대한 적의 종대를 여러 덩어리로 나누어 차례로 제거한다는 의미에서 '모티 전술'이라는 이름이 붙었다.핀란드군은 적을 한꺼번에 공격하지 않았다. 저항이 강한 곳에는 소수의 감시 병력만 남겨 소련군이 움직이지 못하게 견제하고, 방어가 약하거나 보급이 끊긴 '모티'부터 집중 공격했다. 수적으로 열세인 핀란드군이 소련군 전체와 동시에 싸우지 않고, 제한된 장소에서 순간적으로 병력의 우세를 만들어내는 방식이었다.수오무살미와 라테 도로에서는 핀란드군이 병력과 장비 면에서 훨씬 우세했던 소련군 부대를 이런 방법으로 격파했다. 압도적인 병력과 장비도 좁은 도로와 깊은 눈 속에서는 제대로 힘을 발휘하지 못했다. 소련군의 전차와 대포, 차량은 핀란드군의 전리품이 됐다.하지만 용기와 전술만으로 전력 차이를 끝까지 극복할 수는 없었다. 전열을 정비한 소련군은 1940년 2월 대규모 병력과 화력을 카렐리야 지협에 집중해 만네르헤임 선을 돌파했다. 병력과 탄약이 바닥난 핀란드는 3월 13일 결국 소련과 평화조약을 체결했다.핀란드는 비푸리를 비롯한 카렐리야 지협과 여러 영토를 소련에 넘겼다. 40만 명이 넘는 주민이 고향을 떠나야 했다. 막대한 희생을 치르고 영토까지 내주었지만 핀란드군의 완강한 저항은 소련의 전면 점령과 괴뢰정부 수립 구상을 좌절시켰다. 핀란드는 독립국가로 살아남았다.평화는 오래가지 않았다. 1941년 6월 독일이 소련을 침공하자 핀란드도 다시 러시아와 전쟁에 돌입했다. 핀란드에서는 이를 겨울전쟁에 이은 '계속전쟁'이라고 부른다.핀란드군은 겨울전쟁에서 빼앗긴 영토를 되찾고 동(東)카렐리야까지 진격했다. 그러나 1944년 여름 소련군이 대공세를 시작하자 다시 후퇴했다. 핀란드는 그해 9월 소련과 휴전했다. 잃어버린 영토를 되찾지 못했고 이번에는 페차모까지 넘겨주었다. 핀란드 영토에 남은 독일군을 몰아내라는 조건에 따라 독일과 라플란드 전쟁도 치러야 했다.'녜트 몰로토프'는 이 두 전쟁의 기억을 담고 있다. 작사가 타투 페카리넨이 노랫말을 쓰고, 가수이자 작곡가였던 마티 유르바가 경쾌한 폭스트롯 리듬의 곡을 붙였다. 다만 그 선율은 19세기 러시아에서 민요처럼 널리 불린 '우하리 쿠페츠'와 매우 비슷하다. 때문에 유르바가 이 러시아 노래의 선율을 차용하거나 변형했다는 설이 유력하다. 사실이라면 핀란드인들은 침략자의 노래를 가져와 침략자를 조롱하는 노래로 뒤집어놓은 셈이다.첫 절에서 소련 병사들을 뜻하는 '이반(Ivan)'들이 핀란드로 향한다. 가사 속 몰로토프는 모든 일이 잘될 거라며 내일이면 핀란드 수도 헬싱키에서 아이스크림을 먹을 수 있다고 장담한다. 소련군이 핀란드를 쉽게 점령할 것이라고 믿었던 태도를 풍자한 것이다.두 번째 절은 소련군이 만네르헤임 선에서 고전하는 모습을 조롱한다. 세 번째 절에서는 '무적의 붉은 군대'가 오히려 핀란드를 두려워한다고 비웃는다. 마지막 절에서 핀란드 사람들은 몰로토프와 스탈린, 정치장교들을 멀리 우랄산맥 너머로 쫓아낸다. 매 절 뒤에는 같은 후렴이 붙는다.보브리코프를 불러낸 순간 1939년의 소련 침공은 제정 러시아의 지배와 연결됐다. 몰로토프는 핀란드인의 역사 속에서 보브리코프를 계승한 새로운 억압자가 됐다.몰로토프를 향한 조롱은 노래에만 머물지 않았다. 소련 폭격기들이 핀란드 도시에 집속소이탄을 떨어뜨리자 핀란드인들은 이를 '몰로토프의 빵 바구니'라고 불렀다. 소련이 폭격 사실을 부인하면서 단지 굶주리고 있는 주민들에게 식량을 보내고 있다고 거짓 선전한 데 대한 냉소였다.핀란드군은 소련군 전차를 공격하는 데 사용한 화염병을 '몰로토프 칵테일'이라고 불렀다. 몰로토프가 빵을 보냈으니 핀란드가 그 음식에 곁들일 술을 대접한다는 뜻이었다. 보드카를 만들던 국영 주류회사 알코(Alko)는 술 대신 750mL 유리병에 가연성 액체와 성냥을 결합한 화염병을 대량 생산했다.1940년 봄까지 만들어진 몰로토프 칵테일 수량은 50만 병이 넘었다. 수천 대의 소련 전차에 맞서야 했던 핀란드군에게 술병으로 만든 화염병은 적에 대한 조롱인 동시에 절박한 대전차 무기였다.마티 유르바가 부르고 크리스탈리 악단이 반주한 노래는 1942년에 처음 녹음됐다. 때문에 이 노래가 1939~1940년 겨울전쟁 당시 널리 불렸다고 단정하기는 어렵다. 겨울전쟁의 경험을 소재로 계속전쟁 시기에 만들어진 선전가요라고 보는 편이 설득력 있다.노래가 인기를 얻자 작가 레이노 히르비세페는 같은 해 <이반들의 슬픈 노래>라는 새로운 가사를 붙였다. "이반은 포로가 되려고 핀란드에 온다"는 내용이었다. 계속전쟁의 전황에 맞춰 새롭게 쓴 가사를 동일한 선율에 얹은 것이다.그러나 1944년 소련과 휴전한 뒤 분위기가 달라졌다. 핀란드에 연합국 감시위원회가 들어왔고, 소련을 노골적으로 조롱한 전시가요들은 국영방송에서 방송금지곡이 됐다. '녜트 몰로토프'도 라디오에서 사라졌다.2차 대전이 끝난 후 핀란드가 마주한 현실은 냉혹했다. 이미 소련과의 두 차례 전쟁에서 패해 국토 일부를 넘겨주었고 막대한 배상금도 물어야 했다. 더구나 국경을 맞댄 소련은 이제 제2차 세계대전 승전국이자 초강대국으로 부상했다. 핀란드가 서방 진영에 합류하거나 소련과 계속 대립하는 건 현실적으로 어려웠다.핀란드는 소련을 자극하지 않으면서 독립을 유지하는 길을 선택했다. 유호 쿠스티 파시키비 대통령과 뒤를 이은 우르호 케코넨 대통령이 이끈 이른바 '파시키비-케코넨 노선'이었다. 핀란드는 1948년 소련과 '우호협력상호원조조약'을 체결했다.핀란드는 독일이나 그 동맹국이 자국 영토를 거쳐 소련을 공격할 경우 이를 막겠다고 약속했다. 북대서양조약기구(나토)에는 가입하지 않았고 냉전 기간 군사적 중립을 내세웠다. 서유럽 국가들이 미국의 마셜플랜을 통해 경제 원조를 받을 때도 핀란드는 소련의 반대를 의식해 참여하지 않았다.외교정책뿐 아니라 국내 정치와 언론도 소련의 반응을 살폈다. 정치인들은 소련을 공개적으로 비판하기를 꺼렸고, 언론과 출판계에서도 자기검열 현상이 나타났다. 소련과의 관계를 위태롭게 할 수 있다는 이유로 영화와 책, 노래가 공개되지 못하는 일도 있었다. 소련을 조롱한 '녜트 몰로토프'가 국영방송에서 사라진 것도 이런 시대 분위기와 관련이 있었다.서방 세계는 강대국의 압력을 받는 작은 나라가 형식적인 독립은 유지하면서 외교와 국내 정책에서 스스로 행동을 제한하는 현상을 '핀란드화(Finlandization)'라고 불렀다. 이 말에는 소련의 눈치를 보며 주권을 제대로 행사하지 못한다는 부정적인 뜻이 담겨 있었다.하지만 핀란드인의 입장에서 보면 사정은 조금 달랐다. 소련과 정면으로 맞서는 대신 일정한 영향력을 받아들임으로써 더 중요한 것을 지켜냈다고 볼 수 있기 때문이다. 핀란드에는 소련군이 주둔하지 않았고, 바르샤바조약기구에도 가입하지 않았다. 공산당 일당독재 체제가 들어서는 대신 다당제 의회민주주의와 시장경제, 사유재산제도가 유지됐다. 핀란드는 소련과 긴밀하게 교역하면서도 서유럽 국가들과 경제적·문화적 관계를 이어갔다.물론 핀란드화에는 분명한 대가가 있었다. 소련의 영향력이 국내 정치에까지 미쳤고, 정치인과 언론은 말할 수 있는 것과 말해서는 안 되는 것을 자기검열 해야 했다. 그럼에도 핀란드는 동유럽의 여러 나라들처럼 소련의 위성국가로 전락하지는 않았다. 두 차례 전쟁에서 얻은 교훈을 바탕으로 소련에 맞설 때와 물러설 때를 구분하며 국가의 생존을 도모한 것이다.'녜트 몰로토프'가 다시 널리 들리기 시작한 것은 냉전 말기였다. 솔리스티위흐티예 수오미가 재녹음한 음원이 1989년 발표됐다. 2년 뒤 소련이 해체되자 핀란드가 이 노래를 감춰야 할 이유도 사라졌다.핀란드는 1995년 유럽연합에 가입하면서 서유럽과 결속을 강화했다. 오랫동안 군사적 비동맹 정책을 유지했지만, 2022년 러시아가 우크라이나를 침공하자 중립정책을 버리고 나토 가입을 결정했다. 2023년 4월 핀란드는 나토의 31번째 회원국이 됐다. 냉전기 핀란드 외교를 규정했던 '핀란드화'가 사실상 막을 내린 순간이었다.인구 370만의 소국 핀란드는 소련을 전쟁에서 물리치지 못했다. 영토를 잃었고 수십만 명이 고향을 떠났다. 전쟁이 끝난 뒤에는 소련의 영향력을 어느 정도 받아들여야 했다.그러나 나라는 사라지지 않았다. 핀란드는 침략에는 분연히 맞섰고, 냉전기에는 신중한 외교로 독립과 민주주의를 지켜냈다. '녜트 몰로토프'가 한동안 라디오에서 사라졌어도 노래에 담긴 뜻까지 사라진 것은 아니었다.우리의 운명을 당신에게 맡길 수는 없다. 소련과 두 차례 전쟁을 치르고 냉전의 압박을 견뎌낸 핀란드가 끝까지 지키려 했던 가치였다.(2편으로 이어집니다)