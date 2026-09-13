혁필을 배우고 처음 쓴 글씨, '홍길동'이었던 까닭

큰사진보기 ▲우리 나라 사람 대표 이름 홍길동을 혁필로 썼다. ⓒ 오창환 관련사진보기

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혁필화는 가죽으로 만든 붓을 사용해 그림과 결합한 글씨를 쓰는 전통 예술이다. 조선시대에 민화를 그리던 작가들 가운데 일부가 모필 붓 대신 가죽붓, 즉 혁필로 그림을 그리는 시도를 했다. 혁필로 까치 호랑이 그림도 그렸고, 글씨도 쓰면서 새로운 표현 양식을 발전시켰다. 많지는 않지만 조선시대 민화 가운데 혁필로 그린 작품이 일부 남아 있다. 물론 당시에는 쉽게 구할 수 있었던 먹으로 그린 단색 그림과 글씨였다.1930년대부터 먹이 아니라 염료를 사용하는 색채 혁필화가 등장했다. 컬러 혁필화는 대중 사이에서 큰 인기를 끌었는데, 해방과 6·25전쟁 이후 시골 장터에서 융성했으며, 혁필화가들이 장터를 돌면서 이름, 가훈, 덕담 등을 그려주는 방식으로 대중에게 인기를 끌었다. 1950년대 후반을 배경으로 한 영화 《서편제》(1993, 임권택 감독)를 보면 장터에서 혁필 글씨를 써주는 장면이 나온다.나에게 혁필을 가르쳐주신 남상준 선생님의 말씀에 의하면, 옛날 장터에서 혁필화가들이 자리를 잡고 학 한 마리만 그려도 구경꾼들이 새까맣게 몰려들었다고 한다. 그러면 바람잡이들이 구경꾼들을 줄을 세워서 돈을 받고 이름을 써줬다고 한다.흥미로운 점은 한국전쟁 이후 한국에 자리 잡은 미군이나 외국인들이 혁필화를 매우 좋아했다는 점이다. 아마도 혁필화에서 보이는 우리나라 전통 아이콘에 매료되었지만, 알록달록한 혁필의 키치한 표현도 좋아했던 것 같다. 마치 이태원에서 용무늬 잠바가 많이 팔리던 것과 같은 이치다. 그래서 혁필화를 써주는 가게가 마지막까지 미군 부대 앞에 생존해 있었고, 1980년대에 미국으로 이민을 가려는 사람들이 호구지책으로 혁필을 배워가서 미국에서 숍을 열고 성업했다고 한다.하지만 오늘날에는 이러한 혁필의 장점이 제대로 이어지지 못한 채 점차 사그라지고 있는 것 같다. 다행히 최근 들어 일부 작가들이 다시 혁필에 관심을 갖기 시작했고, 앞으로는 더욱 활발하게 발전할 가능성이 있다고 생각한다.혁필은 탈춤의 역사와도 닮있다. 민중의 예술로 탄생한 탈춤은 20세기 들어서 오랫동안 쇠퇴의 길을 걸었지만, 1970년대 대학가에서 민중문화운동과 함께 다시 주목받으면서 오늘날 우리나라를 대표하는 전통예술로 자리 잡았다.혁필도 그동안은 이를 이끌어 갈 주체 세력이 약했고, 무엇보다 지식인이나 문화예술계와의 접점이 부족했다. 그래서 예술적으로나 대중적으로 충분히 발전하지 못했던 것이 아닐까 생각한다. 앞으로는 혁필이 더욱 예술성을 키우고 대중성을 넓혀 우리나라를 대표하는 K-컬처의 한 분야로 성장해 나가기를 바란다.그런데 그 어려운 시대에 혁필이 이처럼 널리 사랑받을 수 있었던 이유는 무엇일까. 나는 그 핵심이 '사람의 이름을 써주는 예술'이었다는 점에 있다고 생각한다. 이름이 작품이 되는 예술이다.나 역시 혁필을 배우면서 그 매력에 깊이 빠졌다. 그래서 가장 먼저 쓰고 싶은 것도 역시 사람의 이름이었다. 그 가운데 우리나라를 대표하는 이름으로 가장 먼저 떠오른 것은 '홍길동'이다.홍길동은 오랫동안 관공서나 은행 등에서 예시 이름으로 사용되어 왔다. 그만큼 한국인이라면 누구나 친숙하게 알고 있는 이름이며, 우리 사회를 대표하는 상징적인 이름이라고 할 수 있다. 17세기 초에 허균이 지은 《홍길동전》의 주인공이 시대를 뛰어넘어 지금도 한국인의 대표 이름으로 통용되는 것이 흥미롭기도 하다.남성을 대표하는 이름이 홍길동이라면 여성을 대표하는 이름은 무엇일까. 신사임당, 허난설헌, 심청 등 여러 이름을 떠올려 볼 수 있지만, 아쉽게도 홍길동만큼 자연스럽게 받아들이는 여성 이름은 찾기 어렵다.나는 앞으로 혁필로 쓴 작품들과 그에 관한 이야기를 풀어볼 생각이다. 글씨 내용에 관한 것도 있고, 표현 방법에 관한 이야기도 있다. 그리고 혁필화의 전통과 발전에 관한 이야기도 덧붙이면 좋겠다.